Hude. Eigentlich hatten sich die Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg vorgenommen, sich beim TV Dinklage für die hohe Pleite zu revanchieren. Doch das Vorhaben missglückte: Vor heimischer Kulisse verlor der Oberligist mit 25:33 (12:17). Ob dieses Ergebnis am Ende verdient war, wollte HSG-Trainer Dean Schmidt nicht beantworten. Tatsächlich konnte er es auch nicht. „Die Schiedsrichter haben zu viel Einfluss genommen. Da waren unfassbare Entscheidungen dabei. Natürlich waren da auch merkwürdige Pfiffe gegen Dinklage, aber wir wurden schon sehr benachteiligt“, sagte der Coach, der die HSG gemeinsam mit Birgit Deeben betreut.

Er betonte ausdrücklich, dass er Dinklage den Sieg nicht streitig machen wolle. Aber er stellte sich eben die Frage: „Hätte Dinklage so hoch oder überhaupt gewonnen, wenn die Schiedsrichter ein offenes Spiel zugelassen hätten?“ Der Coach hatte auch ein konkretes Beispiel für eine Fehlentscheidung parat: Maike Deeben habe ihre Gegenspielerin bei einem Tempogegenstoß sauber nach außen abgedrängt. „Beim siebten Schritt der Dinklagerin pfeifen die Schiedsrichter dann und entscheiden mir unverständlich auf Siebenmeter und Zeitstrafe. Da waren x-Situationen dabei. Wir wurden oft von hinten geklammert“, kritisierte Schmidt, „die Schiedsrichter hatten keine klare Linie. Das war ganz gruselig, und in den letzten Spielen habe ich die Schiris immer hoch bewertet.“

Der Übungsleiter machte allerdings auch keinen Hehl daraus, dass sich seine Sieben hier und da selbst ein Bein gestellt hätte. So gab es Phasen mit Fehlpässen und schwachen Abschlüssen, aber „die hatte Dinklage eben auch“. Letztendlich müsse man das Spiel nun eben analysieren und sich an den positiven Dingen hochziehen. „Lisa-Marie Hillmer hat in der ersten Hälfte einiges verworfen, dann gab es eine Ansage in der Kabine. Früher hätte sie dann mal den Kopf hängen lassen, doch sie ist mittlerweile so gestärkt, dass sie das umsetzen kann“, lobte Schmidt die insgesamt neunfache Torschützin. Positiv sei auch Sarah Seidels Auftritt gewesen, die öfter dahingegangen sei, wo es mal wehtut. Torhüterin Fenja Schwark hat laut Schmidt ebenfalls einen guten Auftritt hingelegt und einige Bälle gut pariert.