Marco Stüber lief für den TV Hude in beiden Spitzenspielen auf und steuerte jeweils einen Sieg bei. Gegen Lunestedt reichte das immerhin zu einem Punkt. (INGO MÖLLERS)

Oldenburg/Hude. Der TV Hude hat die Chance verpasst, seine Ausgangsposition im Kampf um den Relegationsplatz in der Tischtennis-Verbandsliga entscheidend zu verbessern. Beim designierten Meister Oldenburger TB gab es eine deutliche 3:9-Niederlage, gegen den direkten Konkurrenten TSV Lunestedt II spielten die Huder 8:8. „In beiden Spielen war eigentlich mehr drin, sodass wir schon eher enttäuscht sind, weil wir nicht am Limit gespielt haben“, meinte der Huder Felix Lingenau. Der TVH hat im Kampf um Platz zwei mit Lunestedt bei einem Minuspunkt weniger zwar weiter alles in eigener Hand, muss allerdings wegen des schlechten Spielverhältnisses wohl alle restlichen, teilweise schwierigen Spiele gewinnen.

Lingenau war in Oldenburg wegen Grippe nicht dabei, außerdem fehlten der Langzeitverletzte Marc Engels sowie Jonas Schrader wegen seines Auslandssemesters. Dafür war aber Spitzenspieler Ryan Farrell aus Irland angereist und mit Marco Stüber, Finn Oestmann sowie Dietmar Scherf starker Ersatz aufgestellt. Bei Oldenburg fehlte die Nummer drei Lars Brinkhaus. Im Doppel gewannen nur Oestmann und Stüber nach 0:2-Satzrückstand gegen den Ex-Huder Thuong Nguyen und Ersatzmann Markus Graminsky. In den ersten Einzeln war dann gegen die prominent besetzten Gastgeber nichts zu holen. Florian Henke und Ryan Farrell gegen die Ex-Bundesligaspieler Nicolai Popal und Heiko Wirkner sowie Finn Oestmann gegen den Doppelweltmeister von 1989, Steffen Fetzner, gewannen zwar jeweils einen Satz, verloren die anderen Durchgänge aber alle deutlich.

Ab Position vier hatten sich die Huder Chancen ausgerechnet, doch Gerrit Meyer im Duell der Noppen-Strategen gegen Toby Schüler und Marco Stüber gegen Graminsky verloren jeweils mit 2:3, lediglich Dietmar Scherf gewann gegen Nguyen mit gutem Platzierungsspiel 3:2. Florian Henke brachte dann zwar noch Heiko Wirkner dessen zweite Saisonniederlage bei – das war es dann aber auch für den TVH.

Gegen Lunestedt schienen die Voraussetzungen günstig. Meyer war zwar verhindert, dafür war Lingenau wieder dabei. Bei Lunestedt fehlte Johannes Schnabel, der in der Regionalliga aushalf. „Bei den Aufstellungen sollte unser Ziel eigentlich sein, zu gewinnen“, meinte Lingenau. Tatsächlich starteten die Huder gut, bis zum 4:2 lief fast alles nach Plan. Dann ging erst mal nichts mehr. Niederlagen von Oestmann, Stüber und Klaus Krabbe brachten den 4:5-Rückstand.

Mit blauem Auge davongekommen

In der zweiten Einzelrunde setzte sich keine Mannschaft ab. Während Farrell seine gute Tagesform mit einem 3:0 gegen den Block-Spezialisten Pump bestätigte, war vor allem die Ausbeute in der Mitte enttäuschend. Hier unterlagen Lingenau einem stark spielenden Hüseyin Özer und der unter seinen Möglichkeiten gebliebene Oestmann Wilbrandt jeweils mit 0:3. Unten wurde es spannend: Marco Stüber gewann in fünf Sätzen gegen den unkonventionellen Noppen-Blocker Uwe Runge, Krabbe verlor nach 2:1-Satzführung noch gegen Dennis Loockhoff. So gingen die Huder mit einem 7:8 ins Enddoppel.

Eine Niederlage hier und der Relegationsplatz wäre wohl nicht mehr erreichbar gewesen, da Lunestedt nur noch gegen den Tabellenvorletzten Jever II spielt. Nach verlorenem ersten Satz steigerten sich Farrell/Henke aber deutlich und sicherten das 8:8. „Da sind wir gerade noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen“, bilanzierte Felix Lingenau.

Weitere Informationen

Oldenburger TB – TV Hude 9:3

Wirkner/Fetzner – Meyer/Scherf 11:5, 11:13, 11:3, 16:14; Popal/Schüler – Farrell/Henke 11:8, 11:6, 8:11, 13:11; Nguyen/Graminksy – Oestmann/Stüber 11:6, 11:9, 10:12, 8:11, 7:11; Popal – Henke 11:5, 11:2, 8:11, 11:6; Wirkner – Farrell 11:6, 11:5, 2:11, 11:8; Fetzner – Oestmann 7:11, 11:2, 11:5, 11:3; Schüler – Meyer 9:11, 11:7, 11:6, 9:11, 11:7; Nguyen – Scherf 11:7, 7:11, 6:11, 11:4, 7:11; Graminsky – Stüber 11:8, 11:7, 8:11, 6:11, 12:10; Popal – Farrell 11:7, 11:7, 11:8; Wirkner – Henke 6:11, 9:11, 10:12; Fetzner – Meyer 11:6, 11:5, 11:3

TV Hude – TSV Lunestedt II 8:8

Farrell/Henke – Oldenstädt/Özer 11:5, 11:3, 11:9; Lingenau/Oestmann – Pump/Loockhoff 10:12, 11:4, 11:4, 11:2; Stüber/Krabbe – Wilbrandt/Runge 6:11, 11:7, 13:15, 10:12; Farrell – Oldenstädt 11:4, 11:8, 11:5; Henke – Pump 6:11, 11:8, 8:11, 6:11; Lingenau – Wilbrandt 8:11, 11:8, 11:7, 11:8; Oestmann – Özer 11:8, 5:11, 4:11, 8:11; Stüber – Loockhoff 11:6, 6:11, 7:11, 8:11; Krabbe – Runge 6:11, 11:3, 4:11, 9:11; Farrell – Pump 11:4, 11:8, 11:9; Henke – Oldenstädt 11:2, 4:11, 6:11, 11:5, 11:5; Lingenau – Özer 7:11, 8:11, 9:11; Oestmann – Wilbrandt 8:11, 10:12, 7:11; Stüber – Runge 9:11, 11:5, 8:11, 11:6, 11:8; Krabbe – Loockhoff 5:11, 11:7, 11:9, 7:11, 3:11; Farrell/Henke – Pump/Loockhoff 9:11, 11:5, 11:4, 11:9 ALE