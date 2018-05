Philipp Bastenhorst erzielte das vermeintlich entscheidende 3:1 für den FC Hude III gegen den TV Jahn II. (Ingo Möllers)

Hude. Der Abstiegskampf in der 1. Fußball-Kreisklasse spitzt sich weiter zu: Der TV Jahn II, der zur Winterpause eigentlich schon abgestiegen war, und der FC Hude III sammelten in der Rückrunde ordentlich Zähler – und sorgen damit für Spannung. Am Sonntagvormittag traf man sich zum „Sechs-Punkte-Spiel“ im Waldstadion. Jahn II wollte die Aufholjagd der Saison offensichtlich noch einmal innerhalb von 90 Minuten nachspielen: Am Ende reichte es zu einem 3:3 in Hude, obwohl der FC statt zwischenzeitlich mit 3:1 auch schon mit 6:1 hätte führen können. „Am Dienstag haben wir beim 4:1 gegen Hude II so stark gespielt und heute so nachlässig“, wunderte sich Jahn-Trainer Frank Oehlmann. Während sein Team mit dem Punkt trotzdem leben kann und sich sogar auf Platz zwölf verbesserte, bleibt Hudes Dritte auf einem Abstiegsplatz und hat diesen Dienstagabend gleich das nächste Endspiel gegen den Tabellen-13. aus Vielstedt.

Besonders der schnelle Ulf Wiechmann bereitete der Jahn-Deckung Probleme. Allerdings ging Hudes Nummer zwölf auch extrem verschwenderisch mit seinen Möglichkeiten um und verpasste eine frühe Entscheidung. „Wir hatten Chancen satt, das Ding musst du gewinnen“, ärgerte sich Hudes Spielertrainer Dennis Bürmann. „Zum Glück geht es Dienstag gleich weiter.“

Auf dem gepflegten Rasen im Waldstadion vergab Jahn II durch Arne Janßen zwar bereits nach 58 Sekunden die erste Möglichkeit. Doch trotz optischer Unterlegenheit blieb Hude III bis zur Schlussviertelstunde deutlich gefährlicher. Das Führungstor fiel allerdings höchst glücklich: Philipp Bastenhorst hatte sich gegen Arne Bohlen durchgesetzt, Justin Seng köpfte die Flanke über den verdutzten Torwart René Marks ins eigene Tor (8.). Der fassungslose Oehlmann fragte sich: „Warum passiert das jetzt und nicht in den hundert Spielen vorher?“ So kurios das Tor fiel, so verdient war die Führung schon fünf Minuten später. Lennart Erren verzog zunächst freistehend (12.), 60 Sekunden später hatten Wiechmann und Ole Schmidt eine Doppelchance. In Minute 22 schlug Wiechmann dann aber zu: Nach Ballgewinn im Mittelfeld ließ er fünf Jahner stehen und schob den Ball zum 2:0 ins lange Eck.

Die besonders in der Defensive inkonsequenten Jahner verzeichneten zunächst nur zwei Fernschüsse von Tim Becker und Arne Bohlen, nahmen dann aber ein Huder Geschenk an: Keeper Sven Tensfeldt und Schmidt waren sich uneinig, dafür setzte Phil Meurer energisch nach. Schlussendlich war Janßen Nutznießer und verkürzte unbedrängt auf 1:2. Hudes Erhöhung auf 3:1 fiel zwar erst nach 70 Minuten, aber bis dahin hätten die Gastgeber schon locker ein halbes Dutzend an Treffern erzielen können. Besonders Wiechmann verzweifelte an den Reflexen von Marks, der seine Mannschaft durch starke Paraden im Spiel hielt. Vor dem 3:1 war Wiechmann erneut nicht zu halten und legte ab auf Bastenhorst – Marks war chancenlos. „Da dachten wir wohl, das Spiel ist gelaufen“, sagte Bürmann.

Doch die Jahner besannen sich auf ihre Comeback-Qualitäten. Angetrieben von Marvin Heinrich – und vielleicht auch von der zunehmenden Hektik – rafften sich die Gäste noch einmal auf und profitierten von der Roten Karte vom just eingewechselten Kai Trump, der übermotiviert eingestiegen war (77.). Ein ähnliches Kunststück gelang Jahn-Joker Marvin Paul, der sich bei Schiedsrichter Dieter Käufer Gelb-Rot abholte (84.). Marvin Heinrich hatte zuvor nach Janßen-Vorlage auf 3:2 verkürzt (75.) und machte es damit noch einmal richtig spannend. In der finalen Minute der Nachspielzeit (90.+4) war es dann wohl Hudes Kapitän Jan Barghorn, der eine butterweiche Freistoßflanke von Heinrich ins eigene Netz verlängerte. So endete die Partie, wie sie angefangen hatte: mit einem Eigentor. Jahn II betrieb damit Schadensbegrenzung, denn das Restprogramm mit Hin- und Rückspiel gegen Hürriyet sowie noch einem Auswärtsspiel bei Ganderkesee II ist happig.