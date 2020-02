Die Herren des Huder Tennisvereins haben die vorentscheidende Partie um den Klassenerhalt in der Verbandsliga gegen den Bremerhavener TV knapp mit 2:4 verloren. „Da war sicherlich mehr für uns drin. Es ist uns leider nicht gelungen, unser bestes Tennis abzurufen, und zudem fehlte uns in den entscheidenden Situationen wiederholt die nötige Cleverness, um erfolgreich zu sein. Jetzt dürfte es schwer werden, bei nur noch zwei ausstehenden Spielen den Verbleib in der Verbandsliga zu schaffen“, sieht Mannschaftsführer Max-Niclas Müller dem weiteren Verlauf der Meisterschaftsrunde mit einer gewissen Skepsis entgegen.

Während die Gastgeber bei dieser so wichtigen Partie in Bestbesetzung antreten konnten, mussten die Huder ihr Quartett mit Michael Krolikowski aus der zweiten Mannschaft komplettieren. Der war auf dieser hohen Ebene leistungsmäßig total überfordert und musste sich seinem Kontrahenten Felix Nehlsen deutlich mit 0:6, 0:6 geschlagen geben. Unterlegen war auch Jamiro Timmermann, doch seine Niederlage fiel beim 5:7, 3:6 gegen Ruben Allenstein, mit dem er sich einen Kampf auf Augenhöhe lieferte, wesentlich knapper aus. Spannend wurde es im auf hohem spielerischen Niveau ausgetragenen Spitzeneinzel zwischen Robin Hillen und Max-Niclas Müller, das der Bremerhavener mit 6:3, 5:7, 10:7 für sich entschied. Bis zum 7:7 im Match-Tiebreak war der Ausgang der Partie noch völlig offen gewesen.

Lediglich Carl Hagen Vienenkötter war es zu verdanken, dass das Gesamtduell nicht bereits nach den Einzeln zugunsten der Gastgeber entschieden war. Der Huder setzte sich mit 6:3, 7:6 (7:5) gegen Dennis Haak durch, sodass bei den Gästen noch einmal Hoffnung aufkam, vielleicht doch noch ein Remis zu schaffen. Es gelang den Hudern aber lediglich noch Ergebniskosmetik durch die Doppelkombination Müller/Krolikowski, die sich gegen das Bremerhavener Duo Haak/Allenstein mit 6:3, 7:6 (7:5) behauptete. Es blieb letztlich nur ein Achtungserfolg, da sich Vienenkötter/Timmermann mit 0:6, 4:6 Hillen/Nehlsen beugen mussten.