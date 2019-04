Nach diesem vom Huder Mohamed Alawie (weißes Trikot) getretenen Freistoß wurde die Partie zwischen dem FCH und SV Baris plötzlich hitzig. Alawie sah Rot, genauso wie ein Ersatzspieler des SVB. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Der SV Baris kann doch Unentschieden spielen: Nach bislang elf Siegen und zehn Niederlagen (zuletzt drei in Folge) hat der Tabellenzehnte der Fußball-Bezirksliga in Spiel 22 sein erstes Remis auf der Habenseite verbucht. Viel mehr als das 2:2 (1:0) hatten allerdings sowohl die Delmenhorster als auch der FC Hude in einem fußballerisch niveauarmen Derby nicht verdient. „Das Spiel war mehr auf den Zufall ausgelegt als auf schöne Spielzüge“, fasste Baris-Trainer Önder Caki die fast 100 Minuten korrekt zusammen.

Ärgerlich für die Platzherren war der Verlust von zwei Punkten in Anbetracht der Tatsache, dass sie zwei Führungen nicht über die Zeit retten konnten. „Zweimal geben wir das Spiel wieder aus der Hand“, kritisierte Caki. Hudes zweiten Ausgleich fing sich Baris sogar in Überzahl, weil Mohamed Alawie in der 69. Minute vom Platz gestellt wurde. „Doppelter Rückstand, Unterzahl – da ist viel gegen uns gelaufen. Deshalb bin ich mit dem Unentschieden nicht unzufrieden“, nahm Hudes Trainer Lars Möhlenbrock den einen Punkt gerne mit.

Beim SV Baris ist die personelle Situation momentan sehr angespannt. „Wir haben viele Ausfälle zu kompensieren. Deshalb ist auch der Trainingsbetrieb eher eingeschränkt“, schilderte Caki die Notlage. Sinnbildlich dafür humpelte Torjäger Devin Isik mehr über den Platz, als zu laufen. Kein Wunder, dass die zuletzt dreimal siegreichen Gäste vor gut 100 Zuschauern weitaus selbstbewusster in die Partie gingen. Zwischen der 15. und 30. Minute wussten sie auch fußballerisch zu gefallen und hätten durch Nils Sandau (16.) und Ole Schöneboom (28.) vorlegen können. Wie aus dem Nichts ging jedoch Baris in Führung, als Sinan Uygun den ersten Eckball – getreten von Cuma Caliskan – verlängerte und Mert Caki aus vier Metern zum 1:0 einköpfte (30.).

Den ersten flüssigen Spielzug fabrizierte Baris erst in der 46. Minute, Andy Brinkmann wäre fast ein Eigentor unterlaufen. Die Partie wurde nun deutlich ansehnlicher, auch weil Möhlenbrock mit der Hereinnahme von Ninos Yousef und Nico Faulhaber offensiv wechselte. Letzterer wurde zum doppelten Vorbereiter. Gleich mit seinem ersten Ballkontakt luchste Faulhaber Mert Tunc den Ball ab und flankte punktgenau auf Marko Schrank, der den Ball mit dem Kopf zum 1:1 unter die Latte rammte (56.).

Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Nach Fernschuss von Mert Caki fälschte Nils Grimmig den Ball nur Zentimeter neben den Kasten von FCH-Keeper Christopher Schnake ab (61.). Überhaupt legte es Grimmig scheinbar darauf an, die Nerven der Huder Fankolonie zu strapazieren. Nachdem Mikael Blümel den Ball über Schnake an den Innenpfosten gelupft hatte, stolperte Grimmig das Spielgerät nur mit ganz viel Mühe von der Linie (63.). Auf der Gegenseite sorgte ein indirekter Freistoß von Alawie aus sechs Metern zunächst für unnötige Aufregung – Alawie donnerte den Ball in die Elf-Mann-Mauer – und schließlich für zwei Rote Karten. Offenbar gab es beleidigende Worte, die Assistent Paul Lange dem insgesamt gut leitenden Schiedsrichter Nico Menke aus Hatten meldete. Zunächst sah Baris-Ersatzspieler Florian Id den Roten Karton, dann wurde auch Alawie in die Kabine geschickt (69.). Bereits vor einem Monat war Hudes Nummer 99 in Rastede vom Platz geflogen.

Die Unterzahl machte Hude durch bessere Fitness wieder wett, fing sich aber ein unnötiges Kontertor ein. Der Ball schien schon abgewehrt, doch Isik brachte ihn noch mal herein und fand am langen Pfosten Blümel, der ihn zum 2:1 (77.) versenkte. Dass es letztlich zum Punktgewinn reichte, hatte Hude dem sehr engagierten Faulhaber zu verdanken, der zwei Minuten später einen nicht unbedingt zwingenden Strafstoß gegen Tayfun Kurt herausholte. Kommentar der Huder Zuschauer: „Den wollte er haben.“ Brinkmann blieb cool und vollstreckte zum verdienten Ausgleich (80.). Auch acht Minuten Nachspielzeit änderten daran nichts mehr. Önder Caki war letztlich zufrieden: „Unser erster Teilerfolg, immerhin eine klare Steigerung gegenüber den drei Niederlagen zuvor.“