Ole Schöneboom (ganz links) erzielte in der sechsten Minute der Nachspielzeit das 4:4 und brachte den FC Hude damit ins Elfmeterschießen. Hier behielten die Gastgeber die Oberhand und schafften so den Einzug in die nächste Runde des Bezirkspokals. (INGO MöLLERS)

Hude. Die erste Runde des Fußball-Bezirkspokals wird von den Trainern oftmals als ein besseres Vorbereitungsspiel angesehen. Allzu viel Bedeutung wird dem Wettbewerb nicht zwingend beigemessen. Wer jedoch bei der diesjährigen Erstrundenpartie zwischen dem FC Hude und dem SV Baris Delmenhorst als Zuschauer dabei war, bekam den Eindruck, dass alle Beteiligten das Duell durchaus ernst nahmen. In der Begegnung zwischen den beiden Klassenkonkurrenten schenkten sich die Akteure nichts. Das dürfte nicht zuletzt daran gelegen haben, dass es das erste Pflichtspiel nach der langen coronabedingten Pause war.

Für Unterhaltung wurde ohne Zweifel reichlich gesorgt. Das spiegelte sich am Ende auch im Ergebnis wider. Die Huder setzten sich mit 9:7 nach Elfmeterschießen durch. Mohamed Alawie verwandelte den entscheidenden Versuch und setzte damit den Schlusspunkt einer wilden Partie, in der die Gäste aus Delmenhorst eigentlich schon wie der sichere Sieger ausgesehen hatten. Mitte der zweiten Halbzeit führten sie völlig verdient mit 4:0, gaben diesen Vorsprung aber tatsächlich noch aus der Hand. Die Gastgeber stellten durch Ole Schöneboom in der sechsten Minute der Nachspielzeit auf 4:4 und erzwangen so die Entscheidung vom Punkt.

Daran, dass Baris den klaren Vorsprung verspielte, hatte eine Szene in der 65. Minute sicherlich entscheidenden Anteil. Der bereits verwarnte Dennis Kuhn ließ sich bei seiner Auswechslung für den Geschmack von Schiedsrichter Per-Ole Wendlandt ein bisschen zu viel Zeit und sah Gelb-Rot. Für die Gäste ging es also in Unterzahl weiter. SVB-Coach Önder Caki beurteilte den Platzverweis als überzogen. Hätte sein Team die Begegnung zu elft beendet, „wäre das nicht passiert“, meinte er mit Blick auf den vergebenen Vorsprung. Danach sei man völlig aus dem Spiel gewesen. Das Aus trotz einer 4:0-Führung sei „natürlich bitter, aber kein Beinbruch“, sagte Caki.

Auf der Gegenseite war der Jubel logischerweise groß. „Man geht mit einem unglaublich positiven Gefühl aus dem Spiel raus“, freute sich Hudes Trainer Lars Möhlenbrock. Seine Schützlinge hätten ihr Kämpferherz und eine große Mentalität bewiesen. Den Siegeswillen habe es aber auf beiden Seiten gegeben. „Man hat zwei Mannschaften gehabt, die wirklich weiterkommen wollten“, sagte Möhlenbrock.

Gäste nutzen individuelle Fehler

Seine Mannen taten im ersten Durchgang allerdings ziemlich wenig fürs Weiterkommen. „Wir haben in der ersten und Anfang der zweiten Halbzeit leider viele individuelle Fehler gemacht, die zu Gegentoren führten“, kritisierte der FCH-Coach. Jeden Baris-Treffer habe man einem Huder Akteur ankreiden können. „Das ist die Erklärung, warum es berechtigt 4:0 steht“, sagte Möhlenbrock. Die Delmenhorster nutzten die schwachen Momente der Platzherren eiskalt aus. Beim 1:0 brachte Mergim Bajqinovci den Ball von links in den Strafraum, wo Dennis Kuhn nur noch einschieben musste (18.). Beim zweiten Treffer ging es erneut über die linke Angriffsseite. Salwan Marwan Bees bediente Kuhn, der die Kugel zu Bajqinovci weiterspitzelte. Der Abschluss war dann nur noch Formsache (22.).

Vier Minuten später folgte der erste Aufreger der Partie. Nach einem Foul kam es zu einer Rudelbildung, Hudes Ingmar Peters war nach einem Schubser mit Gelb mehr als gut bedient und hätte sich über Rot nicht beschweren dürfen. Kurz vor der Pause markierte Bajqinovci sein zweites Tor. FCH-Keeper Maximilian Gundelach war zu weit draußen und konnte den Ball nicht klären, Bajqinovci hatte freie Sicht aufs leere Tor und schloss ab (43.). Hude fehlten bis dahin die zündenden Ideen in der Offensive. Die Defensive der Gäste stand derweil sicher.

Kurz nach dem Seitenwechsel schien das Duell endgültig entschieden zu sein. Nach einem langen Ball behauptete sich Bees und war etwa von der Strafraumgrenze erfolgreich (54.). Knapp zehn Minuten später sorgte Ole Schöneboom für einen Hoffnungsschimmer aus Huder Sicht. Mit einem satten Schuss aus 18 Metern traf er ins linke Eck zum 1:4 (63.). Nach Kuhns Platzverweis witterte die Möhlenbrock-Elf mehr und mehr Morgenluft. Nach einer Freistoßflanke von Schöneboom hielt Baris-Torhüter Orhan-Can Karakaya den Kopfball von Mohamed Alawie zunächst stark, Ingmar Peters staubte jedoch ab (72.). Als Andy Brinkmann in der 85. Minute per Foulelfmeter den 3:4-Anschlusstreffer erzielte, war klar, dass noch mal heiße Schlussminuten folgen würden. Kevin Kari vergab eine Riesenchance aus kurzer Distanz (90.+1), hatte dann aber maßgeblichen Anteil am Ausgleich. Er tankte sich über rechts durch und fand in der Mitte Schöneboom, der die Nerven behielt und einschoss (90.+6). Die Gastgeber hatten das Momentum nun auf ihrer Seite und setzten sich im Elfmeterschießen durch.