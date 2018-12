Mareike Zetzmann steuerte insgesamt zehn Treffer zum Sieg der HSG Hude/Falkenburg beim Tabellenzweiten VfL Stade bei. (Ingo MÖllers)

Stade. Die Freude über den Auswärtssieg merkte man Dean Schmidt an. Verständlich. Schließlich hat die von ihm und Birigit Deeben trainierte HSG Hude/Falkenburg beim VfL Stade einen echten Auswärtscoup gelandet: Mit 27:26 (11:13) bezwangen die Huderinnen den aktuellen Tabellenzweiten der Handball-Oberliga. „Ich habe ja im Vorfeld schon gesagt, dass wir da nicht hinfahren, um die Punkte abzugeben, sondern um sie mitzunehmen“, sagte Schmidt, „wir waren als Kollektiv wirklich gut heute. Da war Power dabei, der Zusammenhalt hat gestimmt und die Bank hat auch für Stimmung gesorgt.“ Ob der Sieg allerdings Bestand hat, ist noch fraglich. Stade hat formalen Protest gegen die Wertung eingelegt.

Gegen die favorisierten Gastgeberinnen erwischte die Schmidt-Sieben einen guten Start. Nach zwei Treffern von Mareike Zetzmann führte sie nach fünf Minuten mit 2:0. Zwar glich der VfL in der Folge aus und ging nach etwas mehr als einer Viertelstunde in Führung, doch die HSG blieb dran und ließ sich nicht abschütteln. „Wir waren gut auf die Mitte eingestellt und haben in der Abwehr stark gearbeitet. Vorne haben wir auch gut Tempo gemacht mit der zweiten Welle“, lobte Schmidt den Auftritt seiner Spielerinnen beim Tabellenzweiten. Kurz vor der Halbzeitpause hing seine Mannschaft jedoch für einen Moment durch, was die Staderinnen sofort bestraften. Sie bauten ihren Vorsprung auf drei Treffer aus – 13:10. „Überraschenderweise sind wir diesmal aber hellwach aus der Kabine gekommen. Wir sind nicht nervös geworden, sondern haben das echt gut gelöst“, sagte Schmidt. Tatsächlich hatten die Huderinnen den Rückstand innerhalb von weniger als 120 Sekunden wieder wettgemacht. Danach zog der VfL wieder etwas davon, doch Hude kam zurück. In Minute 43 brachte Sarah Seidel die Gäste dann erstmals seit der Anfangsphase wieder mit 21:20 in Front.

Zehn Minuten vor Ende führte das Team des Trainerduos Schmidt/Deeben mit 25:22. Dabei agierten die Huderinnen zu diesem Zeitpunkt schon länger praktisch ohne Torhüterin. Fenja Schwark hatte sich am Knie verletzt und stand nur noch im Gehäuse, konnte sich aber kaum noch bewegen. „Stade hat das anfangs gar nicht geschnallt“, berichtete Schmidt.

Stade glich in Minute 54 zwar abermals aus, doch die HSG ging nach einem Treffer von Malin Blankemeyer anderthalb Minuten vor Schluss mit 27:25 in Führung. Die Gastgeberinnen schafften es nicht mehr, diesen Zwei-Tore-Rückstand aufzuholen. „Ich bin jetzt erst mal platt und muss das sacken lassen. Das war wirklich eine gute Leistung“, betonte Dean Schmidt.