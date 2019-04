Hude. Der FC Hude hat mit 2:0 (1:0) gegen den TSV Abbehausen gewonnen. In der Tabelle der Fußball-Bezirksliga bleibt der FCH damit weiterhin auf Platz sechs. „Der Sieg war schon verdient. Es war jetzt nicht so, dass wir Abbehausen an die Wand gespielt hätten, das war von den Platzbedingungen her gar nicht möglich. Aber aufgrund unserer kämpferischen Leistung und Effektivität geht der Sieg in Ordnung“, meinte FC-Coach Lars Möhlenbrock.

Seine Mannschaft erwischte einen guten Start in die Partie und führte bereits nach sechs Minuten: Einen von Ole Schöneboom getretenen Freistoß verwertete Nils Sandau mit dem Kopf. „Unser Kopfballungeheuer“, sagte Möhlenbrock lachend, „er hatte noch mal nach einem Freistoß einen Kopfball aus der fast selben Position, leider traf er aber nur den Pfosten.“ Der taktischen Ausrichtung habe der frühe Treffer jedenfalls gutgetan. Denn Abbehausen agiere sehr körperbetont und der Schlüssel zum Sieg sei es gewesen, sich davon nicht abkochen zu lassen. Möhlenbrock: „Umso länger das so ist, desto schwerer wird es. Abbehausen kommt mit dieser Spielweise einfach besser klar.“

Im Laufe der zweiten Hälfte stellte der Coach seine Mannschaft um: Aus drei Angreifern machte er zwei, sodass er einen zusätzlichen Mann ins Zentrum stellen konnte, um dort die Räume zu verdichten. Das hat gut funktioniert. Einziges Problem: Die Konter spielte Hude nicht besonders gut aus. „Wir hätten schon viel eher das entscheidende Tor machen können, vielleicht müssen. So haben wir Abbehausen länger im Spiel gehalten“, kritisierte Möhlenbrock.

Die Gäste besaßen zwar durchaus gute Ausgleichsmöglichkeiten, ansonsten verteidigte Hude aber sehr konsequent – gerade auch die TSV-Standards, die dem FCH im Hinspiel das Genick brachen. In der Nachspielzeit machten die Gastgebern den Deckel drauf, als sie einen Konter vernünftig abschlossen. Nach einer Abbehauser Ecke war Mohamed Alawie fast über den kompletten Platz marschiert, ehe er im Strafraum auf Yannik Osterloh ablegte. Kurz vor dem Abpfiff flog noch der Abbehauser Bjarne Böger mit Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels vom Platz.