Maik Spohler und der FC Hude verloren gegen den Titelanwärter TuS Obenstrohe daheim mit 1:2. (INGO MÖLLERS)

Hude. Der TuS Obenstrohe wird in dieser Saison zum engsten Favoritenkreis der Fußball-Bezirksliga gezählt. Diese Expertenmeinung bestätigten die Friesländer unlängst beim 4:0 gegen den VfL Stenum. Der FC Hude hatte den TuS dagegen zumindest am Rande eines Unentschiedens, musste sich schließlich jedoch im Waldstadion mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Dem FCH fehlten oft die entscheidenden Zentimeter bei den Offensivaktionen, so sprangen außer dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Andy Brinkmann (52.) und einem Pfostenschuss von Nils Sandau kaum Torszenen heraus und Obenstrohes Sieg ging in Ordnung.

„Das sind eben die ein bis zwei Jahre Bezirksliga-Erfahrung, die uns Obenstrohe voraushat“, erklärte Hudes Trainer Lars Möhlenbrock. „Unserem Spiel hat heute die Effizienz gefehlt, sowohl im Passspiel als auch in den Zweikämpfen. Besonders in der ersten Halbzeit hatten wir viele Fehlpässe im Mittelfeld. Das ist natürlich sehr kraftraubend.“ Darüber hinaus entstanden beide Gegentore und weitere Möglichkeiten der Gäste durch vermeidbare Fehlpässe, die Obenstrohe zum Kontern einluden. Fußballerisch war es ansonsten absolut keine meisterliche Vorstellung des TuS, Hude hatte weitaus mehr Ballbesitz.

Routine setzt sich durch

Aber die Friesländer haben ihren Langzeit-Torjäger Lars Zwick, der schon gegen Stenum doppelt getroffen hatte. Gestern dauerte es genau vier Minuten, bis Zwick sein Torkonto weiter aufgestockt hatte. Nach einigen Fehlpässen auf beiden Seiten schnappte sich Janis Theesfeld den Ball, steckte auf Zwick durch und dieser vollstreckte zum 0:1. „Der Fehlpass vor dem Gegentor war ärgerlich, allerdings haben wir uns auch im Zweikampf nicht gut verhalten“, kritisierte Möhlenbrock. Hudes Spielaufbau beschränkte sich in der Folgezeit auf ein paar Querpässe der Abwehrspieler – gefolgt von unerreichbaren langen Bällen. Obenstrohe schaute sich das in der eigenen Hälfte entspannt an und konterte gelegentlich. „Die Führung hat Obenstrohe natürlich in die Karten gespielt“, schilderte Möhlenbrock. Fast die identische Situation wie beim 0:1 hätte Zwick beinahe zum zweiten Treffer genutzt, doch diesmal stand der rechte Pfosten im Weg (36.).

Die 150 Zuschauer im Waldstadion wurden erst nach dem Seitenwechsel für ihr Kommen belohnt. Möhlenbrock brachte den unter der Woche angeschlagenen Torjäger Torben Liebsch und damit mehr Offensivaktionen. Trotzdem hätte Zwick beim nächsten Konter (48.) erneut treffen müssen, doch Hudes starker Keeper Timo Hertlein blieb lange stehen und hielt die Gastgeber im Spiel. Aus dem Spiel heraus ging wenig für Hude, doch Möhlenbrock konnte sich auf gefährliche Standardsituationen verlassen. Nach einem Eckball von Ballverteiler Maik Spohler ließ TuS-Torwart Tim Stahl im üblichen Getümmel vor seinem Kasten den Ball fallen und Brinkmann stocherte ihn zum Ausgleich ins Netz (52.).

Zwar blieb Obenstrohe offensiv weiter vieles schuldig, trotzdem machte Theesfeld nach einer vergebenen Möglichkeit (55.) in der 69. Minute das 1:2. Die Entstehung ähnelte Hudes erstem Gegentor mit Fehlpässen beiderseits, diesmal war die rechte Abwehrseite offen und Theesfeld tunnelte sogar noch Torwart Hertlein. Die Spielanteile gingen jetzt allerdings klar in Richtung Hude. Nils Sandaus 18-Meter-Halbvolley an den linken Pfosten hätte ein Tor verdient gehabt (74.). „Wenn der reingeht, ist es natürlich bombastisch, da hat uns ein bisschen Glück gefehlt“, trauerte Möhlenbrock dem möglichen Ausgleich nach.

Doch trotz aller Bemühungen („Alle haben sich reingehauen.“) hatte Obenstrohe ein Plus an Torchancen. Lars Zwick war in der 84. Minute schon an Hertlein vorbei, diesmal kullerte der Ball ans Außennetz. Die Gastgeber belagerten zwar den Strafraum der Friesländer, kamen jedoch zu selten in die Box und zum Abschluss. Auch wenn Mohamed Alawie vorne viele Bälle festmachen konnte, fehlte die Präsenz im Sechzehner. „Trotzdem bin ich mit der Leistung aller Spieler zufrieden. Gegen Obenstrohe hätte mich ein Punkt sehr gefreut, nächsten Freitag in Wiefelstede sollten wir wieder etwas mitnehmen“, strebt Hude-Coach Möhlenbrock beim Schlusslicht Zählbares an.