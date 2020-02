Stade. Die Oberligahandballerinnen der HSG Hude/Falkenburg mussten beim VfL Stade eine deutliche 20:29 (7:14)-Auswärtsniederlage hinnehmen und knüpften nicht an das Erfolgserlebnis der vergangenen Woche an. Das Spiel stand von Beginn an unter ungewohnten Vorzeichen da in Stade ohne Backe gespielt wird. „Dadurch konnten wir überhaupt nicht unser gewohntes Spiel aufziehen und aus dem Rückraum hat uns jegliche Durchschlagskraft gefehlt“, berichtete Trainer Lars Osterloh.

Seine Mannschaft lag von Beginn an zurück und Stade setzte sich gleich nach zehn Minuten auf 6:2 ab. Hude hatte im Angriff große Probleme, sich gute Chancen herauszuspielen und auch im Abschluss waren die Schwächen klar erkennbar, sodass Stade bereits zur Halbzeit mit sieben Treffern führte.

Nach der Pause zeigte Hude zwar Moral und wusste auch das Überzahlspiel der Gastgeberinnen im sieben gegen sechs zu unterbinden, doch letztlich musste sich die HSG dem aktuellen Tabellenführer deutlich geschlagen geben. „Ich kann meiner Mannschaft heute eigentlich keinen Vorwurf machen. Das Spiel ohne Backe ist nun mal ein ganz anderes Spiel und wir haben uns im Angriff total schwer getan. Trotzdem haben wir nicht aufgegeben und uns hier bestmöglich präsentiert“, bilanzierte der Coach.

Am kommenden Wochenende empfängt Hude den TuS Jahn Hollenstedt und möchte Revanche für das Hinspiel nehmen. „Ich glaube da haben wir noch eine Rechnung offen“, blickte Osterloh voraus.

