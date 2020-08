Parcourschef Stephan Geue hat mit seinem Team in den vergangenen Tagen für die Huder Reitertage aufgebaut. Unter anderem steht ein S*-Springen auf dem Programm. Es bildet den Abschluss des fünftägigen Turniers. (TAMMO ERNST)

Der Reitsport nähert sich nach und nach dem Normalablauf, doch ganz so wie in Vor-Corona-Zeiten funktioniert es noch nicht. Immerhin können die Aktiven ihrem Sport wieder unter Wettkampfbedingungen nachgehen. In den kommenden fünf Tagen – von Mittwoch bis Sonntag – treten viele der hiesigen Dressur- und Springreiter bei den Huder Reitertagen auf der Anlage des RC Hude an der Linteler Straße an.

Los geht es an diesem Mittwoch auf dem Dressurplatz ab 8.30 Uhr, auf dem Springplatz ab 9.30 Uhr; am Donnerstag auf dem Dressurplatz ab 8 Uhr, Springplatz ab 14 Uhr; am Freitag auf dem Dressur- und Springplatz jeweils ab 8 Uhr; am Sonnabend auf dem Dressurplatz ab 7 Uhr, Springplatz ab 9 Uhr sowie am Sonntag auf dem Dressurplatz ab 7.30 Uhr, Springplatz ab 9 Uhr. Den krönenden Abschluss des Turniers bildet die Springprüfung Klasse S* mit Stechen ab 16.45 Uhr.

Dass die Huder Reitertage stattfinden, ist den guten Nerven und dem Engagement des Veranstalters zu verdanken. „Im März haben wir zunächst noch etwas abgewartet, haben aber daran geglaubt, dass wir das Turnier durchziehen können. Und jetzt hat sich herauskristallisiert, dass es klappt und sich das Durchhaltevermögen bezahlt macht“, erzählt Wiebke Schütte, die zum erweiterten Vorstand des RCH gehört. Viele andere Veranstalter sagten ihre Events dagegen frühzeitig ab.

Den einen oder anderen Wermutstropfen gibt es dennoch: So dürfen maximal 50 Zuschauer gleichzeitig auf die Anlage. „Wir regeln das mit Bändchen. Es gibt eine Einlasskontrolle, und wenn 50 erreicht sind, dürfen erst wieder neue Zuschauer rein, wenn andere gegangen sind. Außerdem muss jeder ein Anwesenheitsformular ausfüllen“, erklärt Schütte. Zudem gibt es keine Gastronomie auf dem Gelände, in den vergangenen Jahren gehörte das gemeinsame Eis- oder Crepe-Essen ebenso dazu wie das Klönen am Getränkestand. „Dadurch wird es etwas steriler und die Atmosphäre wird eine andere sein. Aber daran hat man sich bei den Veranstaltungen zuletzt schon gewöhnt. Sehr schade ist auch, dass es keine Siegerehrungen geben wird“, meint Schütte.

Auffarth und Horstmann dabei

Die Huder hatten deutlich mehr Anfragen für Startplätze, als sie anbieten konnten. Insgesamt haben 655 Sportler für 1720 Starts gemeldet. 39 Prüfungen gibt es. „Die Reiter müssen sich am Vortag bis 18 Uhr verbindlich melden. Beispielsweise aufgrund der Hitze wird der eine oder andere vielleicht doch nicht teilnehmen. Dadurch sind wir flexibler, können eventuell die Mittagspause verlängern“, erklärt Schütte. Die Teilnahme ist auf Reiter des Reitverbandes Oldenburg begrenzt. „Wir hatten auch diverse Anfragen aus Hannover, Bremen oder Westfalen beispielsweise. Aber da hätten wir ein zweiwöchiges Turnier machen müssen“, sagt Schütte. Sie freue sich über die große Resonanz. „Das zeigt, dass die Reiter sich auf die Wettkämpfe freuen.“

Unter anderem stehen die Kreismeisterschaften in der M-Dressur auf dem Programm. Zudem wartet der RC Hude mit einem besonderen Höhepunkt auf: einer S*-Dressur. „Ich bin seit 25 Jahren im Verein und kann mich nicht entsinnen, dass wir eine S-Dressur schon mal im Programm hatten. Wir haben dafür 66 Nennungen. Das ist Wahnsinn“, sagt Schütte. Zudem gibt es auch ein S*-Springen, das gleichfalls hochklassigen Sport verspricht.

Mit dabei ist unter anderem die Doppel-Olympiasiegerin Sandra Auffarth. Auch Jugend-Europameisterin Rebecca Horstmann hat für die Huder Reitertage gemeldet. Neben den beiden Reiterinnen des RV Ganderkesee nimmt auch deren Vereinskameradin Antonia Busch-Kuffner, die dem deutschen Nachwuchskader angehört, teil. Mit Bettina Hoy, die sowohl bei den Welt- als auch bei den Europameisterschaften bereits Gold gewonnen hat sowie mehrere nationale Meistertitel holte, ist eine weitere Hochkaräterin in Hude am Start. Weitere Informationen wie beispielsweise den Lageplan oder die Corona-Regelungen für die Reitertage stehen auf der Homepage des Veranstalters unter: www.rchude.de zum Download bereit.