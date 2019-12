Marco Stüber vom TV Hude. (INGO MOELLERS)

Hude. Mit zwei Siegen hat sich die zweite Mannschaft des TV Hude in der Tischtennis-Verbandsliga vor der Winterpause selber beschenkt. Hatten die Huder das 9:7 beim ESV Lüneburg im Vorfeld noch erhofft, so kam das 9:6 gegen den Tabellenzweiten TSV Lunestedt II am folgenden Tag völlig überraschend. „Das war eine herausragende Hinrunde für uns. Zwölf Punkte sind viel mehr als erwartet“, freute sich Marco Stüber. „Gerade als sich kurz vor der Saison herausstellte, dass Jonas Schrader ausfallen würde, dachten wir, dass es ganz schwer wird, gegen den Abstieg zu spielen“, ergänzte der Kapitän.

In Lüneburg spielte die Huder Reserve erstmals mit den nominellen Nummern eins bis sechs. Uwe Schmitt und Christopher Imig, die eigentlich vor allem für die erste Mannschaft eingeplant sind, mussten aushelfen, Julian Meißner war erkrankt ausgefallen. „Die schwierige, aber sehr gut funktionierende Koordination der Ersatz-Einsätze war mitentscheidend für die gute Hinrunde“, erklärte Stüber. In Lüneburg war es dann auch die Ausgeglichenheit der Huder, mit der sie aus einem 1:4-Rückstand eine 6:4-Führung machte. Besonders stark war dabei Uwe Schmitt, der Lüneburgs Einser, Noppenspieler Florian Rathmann, die bis dahin erst zweite Saisonniederlage beibrachte. Es blieb aber knapp und umkämpft. Fünf der letzten sieben Spiele gingen über fünf Sätze. Als Stüber und Finn Oestmann im Enddoppel schon 0:2 zurücklagen, sah alles nach einer Punkteteilung aus. Doch die beiden Huder steigerten sich und holten den Siegpunkt.

Gegen Lunestedt ging die Huder Reserve als klarer Außenseiter ins Rennen, auch wenn deren Nummer eins, Anton Depperschmidt, fehlte. Schmitt und Imig waren dieses Mal nicht dabei, dafür spielten Alexander Hilfer und Cedric Meißner. Und diese beiden waren es auch, die am Ende ganz wichtige Punkte holten. Fast schon ungläubig registrierten Huder Spieler und Zuschauer die zwischenzeitliche 7:1-Führung gegen den Favoriten. Bis dahin funkionierte praktisch alles beim TVH II. Doch die Gäste ließen sich nicht abschütteln und verkürzten auf 7:6. Dann aber verblüffte Hilfer wieder einmal mit knallharten Angriffsbällen gegen den bis dahin ungeschlagenen Uwe Runge. Und Ersatzmann Meißner gewann mit sicherem Block- und Konterspiel gegen den jungen Luca Strauß und sicherte den unerwarteten 9:6 Sieg.