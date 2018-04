Marc Engels holte sowohl gegen Oldendorf als auch gegen Lutten Siege, dennoch reichte es für die Reserve des TV Hude nicht für Punkte. (INGO MÖLLERS)

Hude/Lutten. Die letzten Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der Tischtennis-Verbandsliga haben sich für die zweite Mannschaft des TV Hude zerschlagen. Bei noch drei ausstehenden Spielen und vier Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz hätte der Reserve nur noch mindestens ein Sieg am Wochenende geholfen, allerdings gab es gegen die Sportvereinigung Oldendorf ein 4:9 und am nächsten Tag beim Tabellenzweiten TuS Lutten ein 2:9.

Ausgerechnet am vorentscheidenden Wochenende fiel Alexander Hilfer kurzfristig berufsbedingt aus, die Suche nach Ersatz gestaltete sich schwierig für den TV Hude. „Vielleicht wäre mit Alex zumindest gegen Oldendorf noch etwas gegangen“, mutmaßte Marco Stüber. „Letztlich sind das aber alles Spekulationen. Fakt ist, dass wir auch vorher schon zu viele Punkte liegengelassen haben.“ Gegen die Oldendorfer, die noch Punkte benötigten, um sich vom Relegationsplatz abzusetzen, starteten die Huder mit 1:2 Doppeln. Dabei punkteten ausgerechnet Marc Engels und Ersatzspieler Julian Ewert mit mutigem, vorhandorientiertem Angriffsspiel gegen Oldendorfs Einserdoppel Tobias Jürgens/Hendrik Bietendorf. Dennoch konnten die Gastgeber die Hoffnung anfangs noch aufrechterhalten. Engels gegen Benjamin Rothkehl und Christopher Imig gegen Nico Henschen punkteten, während Stüber gegen den leicht angeschlagenen Tobias Jürgens im ersten Durchgang einige Chancen ungenutzt ließ und sich letztlich mit 1:3 geschlagen geben musste. Dietmar Scherfs 9:11 im fünften Satz gegen den gewohnt sicheren Christoph Chrzanowski leitete dann aber eine längere Serie von Niederlagen ein, die erst Stüber gegen Rothkehl zum 4:7 unterbrechen konnte. Da aber Imig gegen Chrzanowski nicht genügend Druck aufbauen konnte und Scherf auch seine zweite Partie gegen Henschen ganz knapp verlor, war die Niederlage schnell besiegelt.

Chancenlos gegen Lutten

Ohne Hilfer und den ebenfalls verhinderten Imig hätte die Huder in Lutten nur noch eine Sensation gerettet. Schnell war aber klar, dass die ausbleiben würde. Geschenke der Gastgeber waren nicht zu erwarten, da diese noch punkten mussten, um die Aufstiegs-Relegation zu sichern. Das Risiko einer taktischen Doppel-Aufstellung ging für die Huder nicht auf. Statt der erhofften zwei Punkte gab es gar keinen, dabei vergaben Dietmar Scherf und Giuseppe Castiglione als Doppel drei Chancen auf den Sieg. Angesichts der 3:0-Führung der Gastgeber und der Einzelaufstellungen war die Entscheidung praktisch schon gefallen. Marco Stüber und Marc Engels sorgten zwar in sehr kämpferisch und teilweise lautstark geführten Spielen gegen Luttens Nummer eins, Linkshänder Marvin Schlicker, noch für zwei Ehrenpunkte. Mehr war den Hudern beim haushohen Favoriten aber nicht vergönnt. In der letzten Partie beim TuS Sande am kommenden Sonntag geht es für die Huder Reserve nur noch darum, zumindest Platz neun zu verteidigen.