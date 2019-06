Mannschaftsführer Werner Stenkamp gewann sein Einzel und könnte so den Matchpunkt geholt haben, der über den Klassenerhalt entscheidet. (Janina Rahn)

Den Herren 70 des Huder Tennisvereins ist es bei ihrem Saisonfinale nicht gelungen, das Abstiegsgespenst zu verbannen. Nach der 1:5-Niederlage beim Bremerhavener TV sind die Huder auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht und können diese Position, gleichbedeutend mit dem Abstieg aus der Tennis-Oberliga Niedersachsen/Bremen, aus eigener Kraft nicht mehr verlassen. Das Team um den HTV-Mannschaftsführer Werner Stenkamp ist somit auf Schützenhilfe angewiesen. Diese kann nur noch der Meisterschaftsfavorit aus der Seestadt leisten. Dazu bedarf es eines deutlichen Erfolges der Bremerhavener am kommenden Dienstag gegen den noch sieglosen TC Fleestedt, der dann zwar punktgleich mit den Hudern wäre, aber aufgrund des schlechteren Matchpunkteverhältnisses den bitteren Weg des Abstiegs gehen müsste.

In der gleichen Situation waren die HTV-Routiniers auch vor Jahresfrist, als sie ebenfalls nur hauchdünn vor dem Polizei SV Hannover in der Abschlusstabelle lagen und sich damit für ein weiteres Jahr die Zugehörigkeit zur Oberliga sicherten. „Ich glaube, dass wir es auch diesmal schaffen, und wenn nicht, dann spielen wir in der nächsten Sommersaison eben bei den Herren 75“, gab Stenkamp schon mal einen Ausblick auf die Zukunftsplanung.

Wenn das Matchpunkteverhältnis tatsächlich entscheiden sollte, dann hat der TV-Kapitän großen Anteil daran. War er es doch, der eine totale Pleite seiner Mannschaft durch den souveränen 6:2, 6:2-Erfolg über Jürgen Bartels verhinderte. Die Chance auf einen Sieg hatte auch Matthias Sollmann, der allerdings bei seinen Matches nicht vom Glück begünstigt war. Im Einzel lieferte sich die Nummer zwei der Huder ein Match auf Augenhöhe mit Reinhard Schult, ehe er sich in der Verlängerung geschlagen geben musste – 6:2, 3:6, 4:10. Im Doppel an der Seite von Hans-Günther Ehlert fehlte letztendlich ebenfalls die nötige Konstanz, um gegen die Bremerhavener Kombination Knobloch/Bartels einen durchaus möglichen Sieg zu feiern. Mit 6:3, 3:6, 6:10, nach einer 4:2-Führung im Match-Tiebreak, ging auch diese Partie verloren.

Alle anderen Spiele gewannen die Gastgeber souverän. So musste sich Ehlert dem deutschen Ranglistenspieler Werner Knobloch mit 3:6, 1:6 geschlagen geben. Edo Addicks war beim 0:6, 0:6 gegen Günter Rose chancenlos. Gleiches galt auch für Addicks/Stenkamp, die gegen das Gastgeberduo Schult/Rose mit 2:6, 1:6 unterlagen.