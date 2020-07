Verbandsklasse Herren 30: Huder Tennisverein Moritz Tschörtner - SV BW Lorop (INGO MOELLERS)

Hude. Auch im dritten Anlauf ist es der Konkurrenz nicht gelungen, die Herren 30 des Huder Tennisverein auf ihrem Weg zur Meisterschaft in der Tennis-Verbandsklasse aufzuhalten. Diesmal war es der SV BW Lorop, der die Überlegenheit der Gastgeber anerkennen musste und sich mit einer 0:6-Klatsche auf die Heimreise begab.

Dennoch wollte HTV-Mannschaftsführer Tim Richter keine Euphorie aufkommen lassen. „Der Titelgewinn geht nur über einen Sieg am letzten Spieltag in der Auswärtspartie gegen das ebenfalls noch ungeschlagene Team des VfL Löningen und da hab ich so meine Bedenken. Wir spielen noch immer nicht auf einem gleichbleibend hohen Niveau und sind daher immer wieder unnötigen Schwankungen ausgesetzt“, monierte Richter.

Gemeint war diesmal Moritz Tschörtner, der eine lange Anlaufzeit brauchte, um zu seinem wahren Leistungsvermögen zu finden – und das gegen einen Gegner, der mit einer wesentlich schlechteren Leistungsklasse ausgerüstet war. Nur mit größter Mühe schaffte es die Nummer drei der Gastgeber in den Tiebreak des ersten Durchgangs, um dann aber das Spielgeschehen zu bestimmen und letztendlich als 7:6 (7:2), 6:2-Sieger über Detlef Niedenhof zu triumphieren. Dabei kam dem Huder sein größeres Stehvermögen zu Gute, als er im Verlauf des Matches zweier Defensivkünstler die langen Rallyes immer öfter für sich entschied.

Die gleiche Konstellation gab es auch im Doppel, wo für Tschörtner an der Seite von seinem Partner Jens Peter Pielok anfangs nicht viel zusammen lief. Diese Unsicherheiten nutze die Gästekombination Bernd Meiners und Niedenhof geschickt aus und setzte sich so in Durchgang durch. Es war allerdings der einzige Satz, den die Loroper in dieser Partie wie auch in der gesamten Begegnung gegen Hude holten. Dann war es nämlich das Gastgeberduo, das jetzt die Prioritäten auf der roten Asche setzte und letztendlich noch als verdienter 3:6, 6:3, 6:2-Sieger vom Platz ging.

Zu diesem Zeitpunkt war die Partie allerdings bereits zu Gunsten des Titelaspiranten entschieden. Sowohl Richter als 6:0, 6:0-Sieger über Meiners sowie Hamijou, der mit dem gleichen Ergebnis über Richard Book erfolgreich war, wie auch Pielok der sich mit 6:1, 6:1 gegen Andreas Wesseln durchsetzte, hatten ihre Aufgaben in den Einzeln jeweils im Schnelldurchgang erledigt. Das galt auch für das Doppel Richter/Hamijou, das sich gegen Book/Michael Rolfes keine Blöße erlaubte und mit 6:0, 6:0 triumphierte.