Die Huderin Jessica Galle (am Ball) trumpfte mit 13 Toren gegen die Reserve vom TV Oyten auf und hatte entscheidenden Anteil am Sieg. (Ingo Möllers)

Hude. Die Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg haben einen Start nach Maß hingelegt: Beim Auftakt setzte sich der Oberligist mit 28:22 (12:11) gegen die Reserve des TV Oyten durch. Dabei konnte sich das HSG-Trainerduo Dean Schmidt/Birgit Deeben nicht nur über die ersten zwei Zähler der Saison freuen, sondern auch über eine durchaus solide Leistung ihres Teams – wenngleich die Huderinnen hie und da noch Schwächen offenbarten. "Natürlich lief noch nicht alles perfekt, aber wir haben Geduld bewiesen und nicht mit der Brechstange gespielt", lobte Dean Schmidt.

Tatsächlich agierten die Gastgeberinnen äußerst klug und bestraften die (zahlreichen) Fehler des TVO konsequent – außerdem konnten die Huderinnen sich in der Schlussphase auf eine starke Jessica Galle (13/3 Treffer) verlassen. Gäste-Coach Jens Dove sprach nach Abpfiff davon, dass nicht die bessere, sondern die cleverere Mannschaft gewonnen habe. "Wir haben in den entscheidenden Phasen unsere Chancen einfach nicht genutzt. Hätten wir allein all unsere Siebenmeter getroffen, dann wäre das Spiel schon anders ausgegangen", meinte der TVO-Coach. Ein durchaus berechtigter Einwand. Schließlich brachte sein Team von sechs Siebenmetern nur einen im HSG-Gehäuse unter. Ansonsten attestierte er seiner Sieben eine gute Leistung, auf der man aufbauen könne. Dove: "Das muss sich alles auch erst einmal finden. Ich bin ja auch erst seit drei Wochen da."

Überhaupt haben beide Teams noch Steigerungspotenzial. Sowohl bei den Huderinnen als auch bei den Gästen blitzte die Klasse zwar diverse Male auf, genauso häufig offenbarten sie allerdings auch Schwächen. In der Anfangsphase haperte es bei der Schmidt-Sieben beispielsweise im Angriffsspiel. Die Außen wurden nur wenig eingebunden, vieles konzentrierte sich auf die Mitte – hier standen sich die Akteurinnen selbst im Weg. Außerdem agierte die TVO-Deckung recht robust, rückte immer wieder raus und erschwerte den Huderinnen das Leben so zusätzlich.

Nichtsdestotrotz lag die HSG nach 13 Minuten mit 5:3 in Front. Denn im Gegensatz zum TVO wandelte die Schmidt-Sieben ihre wirklich 100-prozentigen Möglichkeiten in Tore um. Was allerdings auffällig war: Bis zur Pause agierten beide Teams bisweilen hektisch. Statt manchmal auf einen geordneten Aufbau zu setzen, versuchten sie, mit wenig aussichtsreichen Pässen für Tempo zu sorgen. "Man hat gemerkt, dass beide Teams etwas nervös waren", sagte Dean Schmidt. Mit einer knappen 12:11-Führung für seine HSG endete der erste Durchgang.

Ähnlich hektisch wie der erste zu Ende gegangen war, startete der zweite. Bestes Beispiel dafür: Die starke HSG-Torhüterin Fenja Schwark parierte in Minute 38 einen Siebenmeter. Im Anschluss wollten die Huderinnen das Spiel schnell machen, verloren den Ball dabei aber, sodass der TVO doch noch zum 15:17 kam. Keine Zeigerumdrehung später erzielten die Gäste durch Susanne Tauke sogar das 16:17. Die Partie drohte zu kippen, doch die Huderinnen hatten ja noch Jessica Galle: Innerhalb von einer Viertelstunde netzte sie sechsmal ein, wurde dabei immer wieder sehenswert von ihren Mitspielerinnen eingesetzt. So hatten die Gastgeberinnen ihren Vorsprung bis zur 56. Minute auf fünf Tore ausgebaut – die Vorentscheidung. "Es war gut, dass wir am Ende nicht oft durchgewechselt haben. Wir haben uns sehr gut reingekämpft. Die Stimmung auf der Bank war auch durchweg gut. Ich glaube, dass da wirklich ein Team zusammenwächst", meinte Dean Schmidt.

Die Gäste aus Oyten zollten in dieser Phase ein Stück weit der laut Dove schwierigen Personalsituation Tribut. In der Deckung agierten sie bei Weitem nicht mehr so aggressiv und ließen den Huderinnen zu viel Platz. "Die Kräfte haben bei uns etwas nachgelassen, es waren nicht viele Wechsel möglich", sagte Dove und ergänzte: "Ich mache der Mannschaft aber keinen Vorwurf. Außer die vergebenen Chancen." Da passte es irgendwie ganz gut ins Bild, dass die Gäste kurz vor Schluss nochmals einen Siebenmeter verwarfen.