Mareike Zetzmann (rotes Trikot) erzielte zehn Tore für die HSG Hude/Falkenburg im Spiel gegen den SV Werder Bremen II. (INGO MOELLERS)

Hude. Drei Spiele innerhalb von nur einer Woche und dann auch noch arg von Verletzungssorgen geplagt: Unter diesen Umständen konnte Dean Schmidt mit der 25:27 (10:13)-Heimniederlage der von ihm und Birgit Deeben trainierten HSG Hude/Falkenburg gegen den SV Werder Bremen II leben. In der Tabelle der Oberliga belegen die Handballerinnen mit einer 22:16-Bilanz nun den achten Tabellenplatz. „Manchmal kann ich auch auf den i-Punkt, also den Sieg heute, verzichten. Über das Spiel bin ich mehr als zufrieden. Das war eine gute Leistung, das Ergebnis ist mir da mal egal“, sagte Schmidt.

Trotz arger Verletzungssorgen hielten die Gastgeberinnen von Beginn an gut mit und dagegen. Erst in den finalen zehn Minuten setzte sich die favorisierte Zweitliga-Reserve etwas ab – 10:13 der Pausenstand. Im zweiten Durchgang bauten die Bremerinnen ihre Führung erst mal aus und zogen zwischenzeitlich auf sechs Tore davon. „Wir haben dann noch mal eine Auszeit genommen und die letzten Kräfte mobilisiert“, berichtete Schmidt. Tatsächlich kamen die Huderinnen abermals ran, der Ausgleich gelang ihnen jedoch nicht. Die Anstrengungen der letzten Tage machten sich bemerkbar. Schmidt: „Wir hatten die Chance auf ein Remis, aber vielleicht wäre das auch zu viel des Guten gewesen. Heute hat die Bank den Ausschlag gegeben. Werder konnte eine Jugendnationalspielerin wie Naomi Conze mal 15 Minuten rausnehmen, die Möglichkeit hatten wir nicht.“

Auf dieser Leistung könne man trotzdem aufbauen, die Einstellung stimme derzeit auf jeden Fall. Diese braucht die HSG auch, denn an der Personaldecke wird sich so schnell nichts ändern. Schmidt: „Gegen so ein Spitzenteam konnten wir Leidenschaft und Wille bieten. Das war nochmals eine Steigerung zu Habenhausen.“