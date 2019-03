Sandkrug. Viermal ganz oben auf dem Podest sowie weitere gute Platzierungen – die Ausbeute der Athleten des TV Hude bei den Regionsmeisterschaften im Crosslauf in Sandkrug konnte sich sehen lassen. Marike Trosin (W14) gewann den Titel vor ihren Vereinskameradinnen Lyn-Mieke Behrens sowie Marie Schulte. Zusammen haben diese drei auch die Mannschaftswertung für sich entschieden. Larissa Lange schnappte sich den Titel in der Altersklasse U20. Jasmina Hartl setzte sich bei ihrem ersten Start überhaupt gleich in der Altersklasse U14 durch. Jannes Popken (U18) überzeugte wiederum bei seinem ersten Start in der neuen Altersklasse und kam auf einen guten vierten Platz. Als jüngste Teilnehmerin war Fenja Budde in der Altersklasse U12 unterwegs. Sie beendete das Rennen auf dem fünften Rang.