Ende gut, alles gut: RW Hürriyet Delmenhorst hat ein nervenaufreibendes Kreisligaspiel mit 4:3 gewonnen und dabei rekordverdächtige achtmal Latte und Pfosten getroffen. Kurz vor Schluss kassierten die Mannen von Trainer Murat Turan beinahe noch den Ausgleich. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Von Rot-Weiß Hürriyet Delmenhorst ist man Drama gewohnt – und an diesem Spieltag wurde diese Sammlung um ein weiteres Kapitel bereichert. Der Kreisligaaufsteiger verzeichnete im Nachholspiel gegen den FC Huntlosen sage und schreibe acht Aluminiumtreffer und musste bis zur letzten Sekunde zittern, um den 4:3 (2:1)-Erfolg über die Zeit zu retten. „Ich bekomme einen Herzinfarkt“, stöhnte Fußballtrainer Murat Turan. Dieses Unheil musste man auch für die etwa 60 Zuschauer befürchten, die dafür bestens unterhalten wurden.

Hürriyets (spielerische) Stärke ist auch gleichzeitig das Problem: Die Mannschaft tritt eher wie ein Team auf, das im oberen Mittelfeld gelistet ist. Voller Spielfreude und Offensivpower, aber dafür ohne die letzte Konsequenz in Angriff und Abwehr. „Wir müssen einfach effizienter werden“, fordert Turan. Das galt aber im zweiten Durchgang auch für die Gäste, die ebenfalls doppelt so viele Tore hätten machen können. „Trotzdem geht Hürriyets Sieg aufgrund der ersten Halbzeit in Ordnung. Spielerisch waren wir gleichwertig, die größere Aggressivität hat für Hürriyet gesprochen“, gestand Huntlosens Jan Schindler ein, der den ortsabwesenden Maik Seeger auf der Trainerbank vertrat.

Hürriyets Alu-Rekord nahm schon früh seinen Lauf. Gleich die ersten fünf Abschlüsse der Gastgeber landeten an Pfosten oder Latte, zum ersten Mal nach 90 Sekunden. Berat Uyar hatte eine zu kurze Kopfballabwehr volley genommen und aus 30 Metern nur den linken Pfosten getroffen. Dessen Gegenüber half Hürriyet beim 1:0 (15.). Cenan Coskun schlug einen Freistoß lang auf Uyar, der mit der Brust für Ahmet Kale ablegte. Hürriyets Nummer 5 traf aus 17 Metern über Bande mit dem rechten Innenpfosten. Nachdem Coskun einen Freistoß aus 18 Metern an die Latte gezwirbelt hatte (18.), fiel der überraschende Ausgleich. Aber auch das ist Hürriyet, wenn man dem 1,60 Meter großen Dennis Beckmann ein Kopfballtor gestattet (26.). Nachdem Coskun (28./Pfosten) und Kale (36./Latte) die Alu-Treffer vier und fünf verbucht hatten, fiel ein weiterer Freistoß von Coskun in der 42. Minute über die Mauer zum 2:1 ins Huntloser Tor.

Für den FCH war das sehr schmeichelhaft. „Wir sind in der ersten Halbzeit nicht in die Zweikämpfe gekommen, außerdem hat Hürriyet fast alle zweiten Bälle gewonnen“, bemängelte Deters, der in der Pause offenbar die richtigen Worte gefunden hatte. Denn seine Elf kam wie verwandelt zurück und holte sogleich einen Eckball nach dem anderen. Allerdings hatte eine verunglückte Flanke von Kale zunächst noch den Pfosten geküsst (47.). Die nächste halbe Stunde gehörte dem FCH, der durch Beckmann (52./69.), Sebastian (54.) und Stefan Merz (66.) dicke Möglichkeiten hatte. Nachdem Enes Külünk zwei Konter versiebt hatte, gelang Huntlosens zweitkleinstem Spieler Lyroy Schallock der fällige Ausgleich zum 2:2 (74.) – natürlich per Kopf.

Zwei Minuten später visierte Külünk den linken Innenpfosten an, und Alu-Treffer Nummer acht fabrizierte Hakan Kahraman in der 82. Minute per Lattenfreistoß aus 40 Metern. Turan verzweifelte und jubelte schließlich doch, als der überragende Ahmet Kale einen weiten Schlag von Burak Sonuvar verarbeitete und Torwart Niko Eilks zum 3:2 tunnelte (83.). Doch das war noch längst nicht alles, denn Huntlosen forderte sicher nicht zu Unrecht Foulelfmeter nach Vergehen an Beckmann (87.). Unmittelbar danach dann fiel das erlösende 4:2, als Berat Uyar bei einem der vielen Konter cool blieb und flach ins rechte Eck einschob (89.).

Erlösend? Nicht bei Hürriyet! Huntlosens bester Akteur Dennis Beckmann verkürzte nach dem Ehren-Alu-Treffer der Gäste zum 4:3, nachdem ihm der Ball vom Innenpfosten vor die Füße gesprungen war (90.). In der Nachspielzeit verhinderte Ibo Ekici auf der Linie das sichere 4:4 nach Kopfball von Sebastian Merz. Dann war Schluss und Turan ziemlich fertig: „Am Ende ist es richtig knapp geworden.“ Mit einem Sieg am kommenden Sonntag gegen den TV Falkenburg kann seine Mannschaft schon den Klassenerhalt sichern.