Der Spielausschuss des Handball-Verbandes Niedersachsen (HVN) beschäftigt sich bereits mit der Vorbereitung auf die kommende Saison 2021/22 im Männer- und Frauenbereich. Das Gremium hat sogar schon einen konkreten Termin für den Auftakt der nächsten Spielzeit ins Auge gefasst. Laut Vizepräsident Spieltechnik Jens Schoof sollen die HVN-Ligen am Wochenende 18./19. September starten.

„Diesen Termin haben wir aufgrund der späten Sommerferien in Niedersachsen und Bremen gewählt, und weil uns aus ersten Bereichen in Niedersachsen die Info vorliegt, dass dort die Sporthallen für die Kommunalwahlen am 12. September und die Bundestagswahlen am 26. September gesperrt werden“, erklärt Jens Schoof in einer Mitteilung des Verbandes. Das Meldefenster öffnen die Spieltechniker nach dem aktuellen Stand der Planungen im April. „Wann genau, wissen wir noch nicht“, sagt Schoof. Meldeschluss ist am 30. Mai.

Aktuell arbeite der Spielausschuss verschiedene Spielmodi aus, die nach Meldeschluss an die Zahl der tatsächlich gemeldeten Mannschaften angepasst würden. In der ersten Juni-Hälfte sollen die Varianten den Vereinen zur Verfügung gestellt werden, um sie im Zuge von Online-Konferenzen zu diskutieren. „Erst danach folgt die Einteilung in nuLiga“, teilt Schoof mit.

Lizenzen werden verlängert

Zudem verkündete der HVN eine Entscheidung des Präsidiums. Dieses beschloss während seiner jüngsten Sitzung die automatische Verlängerung aller Trainer-Lizenzen, die vom Verband geführt werden und in diesem Jahr ablaufen. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie hatten der Deutsche Olympische Sportbund und der Deutsche Handball-Bund den Landesverbänden die Möglichkeit gegeben, die auslaufenden Lizenzen bei Bedarf zu verlängern.



Durch die bereits im Vorjahr vorgenommenen Lizenz-Verlängerungen beläuft sich die Zahl der dann im Jahr 2022 auslaufenden Lizenzen auf 1500. „Wir sind eindeutig in der Gefahr, dass nächstes Jahr alle gemeinsam durch dieselbe Tür zur Fortbildung wollen“, erklärt Jan Friedrich, Bildungsreferent Lehre des HVN. Er fordert die Lizenz-Inhaber auf, schon in diesem Jahr Fortbildungen zu belegen, wann immer das möglich ist. Als Beispiel führt er das Hildesheimer Trainerseminar an. „Die meisten auftauchenden Fragen werden über die von uns erstellten FAQ Lizenzverlängerung behandelt“, erklärt Friedrich.