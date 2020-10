Jörn Janßen und alle anderen Mitglieder der HSG Delmenhorst werden bis Ende des Monats keine Halle von innen sehen. (INGO MÖLLERS)

Bereits vor dem Start der Handball-Saison 2020/21 war damit zu rechnen, dass die Spielzeit keine normale wird. Schließlich schwebt das Damoklesschwert Corona über ihr. Durch den Anstieg der Infektionszahlen in Niedersachsen und Bremen sah sich der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) zum Handeln gezwungen. Das Präsidium hat daher am Mittwochabend – wie bereits berichtet – einen Beschluss verabschiedet: Punktspiele dürfen von den Vereinen unbürokratisch und ohne Verlegungskosten abgesetzt werden, wenn der Corona-Inzidenzwert in der Region eines der beteiligten Teams über 35 liegt. Spätestens 72 Stunden vor dem Anpfiff soll dem Gegner und der spielleitenden Stelle der Verzicht mitgeteilt werden. Der Bremer Handball-Verband legte die Grenze des Inzidenzwerts am Montag auf 50. Dazu muss das Spiel spätestens jeweils bis Mittwoch (23.59 Uhr) vor dem Spieltermin bei der Spielleitung abgesagt werden. Das Spiel wird abgesetzt, nicht gewertet, nicht sanktioniert und kann zu einem späteren Zeitpunkt bis März 2021 nachgeholt werden. Am Donnerstagmorgen zeigte sich, dass viele Mannschaften von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.

Unterschiedliche Vorgehensweisen

Bei der HSG Delmenhorst gab es bereits einen positiven Corona-Fall vor gut zwei Wochen, zudem ist der Inzidenzwert in der Delmestadt weiterhin sehr hoch und lag zuletzt bei deutlich über 200. Wenig überraschend kommt daher die Nachricht, dass die HSG das Angebot des Verbandes annimmt und alle Partien des Vereins vorerst absagt. Dieser Beschluss gilt bis einschließlich Sonntag, 1. November. Auch der Trainingsbetrieb wird bis auf Weiteres eingestellt. „Das heißt, dass jegliches Training in der Halle und im Rahmen von Mannschaften hiermit ausdrücklich untersagt ist. Über eine Wiederaufnahme wird bei einer signifikanten Reduzierung der Corona-Fallzahl in Delmenhorst neu entschieden. Uns ist klar und bewusst, dass damit unsere Mannschaften einen Nachteil im Ligabetrieb bekommen. Jedoch ist das gesundheitliche Gut der Spieler sowie gegenüber der Gesellschaft wichtiger. Wir wollen hiermit ein klares Signal setzen“, teilte der HSG-Vereinsvorsitzende Jürgen Janßen mit.

Sollten die Corona-Fallzahlen in Delmenhorst in den nächsten Tagen fallen, so könnte der Trainingsbetrieb eventuell am 2. November starten, sodass die Teams am 7./8. November wieder Pflichtspiele bestreiten könnten. „Diese Entscheidung kann Ende des Monats erfolgen. Verbleibt es aber bei den hohen Zahlen, so werden wir individuell neu entscheiden müssen“, kündigte Janßen an. In der Oberliga Nordsee waren ursprünglich sieben Partien für dieses Wochenende angesetzt, Stand Donnerstag werden drei ausgetragen.

Einen etwas anderen Weg geht der TV Neerstedt. Dort entscheidet jede Mannschaft einzeln, ob sie antreten will oder nicht. „Dass die Corona-Pandemie uns noch vor die eine oder andere Herausforderung und schwierige Entscheidung stellen wird, war uns bereits im Sommer bewusst“, teilte Tim Gersner mit. Für den Vorsitzenden des TVN steht die Gesundheit der Mitglieder an erster Stelle. Zur Gesundheit gehöre jedoch auch, sich zu bewegen, seine Mannschaftskameraden zu treffen und gemeinsam Sport zu treiben. „Als Vorstand des TV Neerstedt haben wir entschieden, dass es den Mannschaften selbst überlassen wird, ob ein Spielbetrieb stattfinden soll oder nicht. Einige Mannschaften haben bereits ihre Spiele vorerst verschoben, andere wollen gerne spielen. Beides ist in Ordnung und erlaubt“, meinte Gersner.

Corona werde noch lange präsent sein, „aber wir wollen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und Regeln soziale Kontakte auch weiterhin ermöglichen – natürlich aber mit allem gegebenen Respekt und Vorsicht vor dem Virus“. Die Partie der Herren in der Verbandsliga fällt aus. Ebenso wie die Begegnung der TS Hoykenkamp in der Landesliga.

Verbände verfahren verschieden

Nicht jedem Verfolger der niedersächsischen und bremischen Handballszene gefällt der Entschluss des Präsidiums. Direkt nach der Veröffentlichung wurde auf der Facebook-Seite des Verbandes rege diskutiert. Nicht wenige User warfen dem Verband vor, die Verantwortung allein auf die Vereine zu schieben. „Ich habe solche Aussagen erwartet“, sagte HVN-Präsident Stefan Hüdepohl auf Nachfrage. „Wir haben eine Situation, in der uns ein Spagat gelingen muss.“ Schließlich gebe es Handballteams, die gerne spielen wollen – und andere eben nicht. Darüber hinaus gebe es im Flächenland Niedersachsen immer noch viele Gebiete, die unter dem Inzidenzwert 35 liegen. Dass es Kritiker gibt, ist für Hüdepohl in Ordnung: „Denn es ist kaum möglich, eine Entscheidung zu treffen, die für alle richtig erscheint. Unser Ziel ist, dass wir mit der Freiwilligkeit möglichst alle Interessen abdecken.“

Der HVN hat zudem beschlossen, dass die einzelnen Handball-Regionen selbst entscheiden sollen, wie sie mit den Ligen umgehen wollen, für die sie zuständig sind. Der Verband empfiehlt jedoch, sich dem HVN-Entschluss anzuschließen. Die Handball-Region Oldenburg tut dies. Die Handball-Region Hannover-Leine-Weser (HLW) beispielsweise geht jedoch einen anderen Weg: Dort wurde der Saisonstart auf den Januar verschoben. Im Süden Deutschlands – genauer gesagt in Bayern – wird wiederum komplett anders verfahren: Der Bayerische Handball-Verband (BHV) setzt den Spielbetrieb in seinen Ligen und den Spielklassen der Bezirke für drei Wochen aus. Danach strebt der BHV eine Wiederaufnahme an. Ob dieses Szenario auch den Niedersachsen und Bremern droht? Stefan Hüdepohl wollte dazu keine Einschätzung abgeben: „Ob die jetzige Regelung bis übernächste Woche hält? Ich weiß es nicht. Die Lage ist nun einmal dynamisch.“