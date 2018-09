Ole Goyert flog nicht wie gewohnt von der Linksaußen-Position in den Kreis, sondern lenkte die Begegnung aus dem Rückraum. (MÖLLERS)

Ole Goyert: Ich habe mich auf der Position gut zurechtgefunden, ich hatte mit Fino (Frederic Oetken, Anmerkung der Redaktion) ja auch jemanden neben mir, der das Spiel mitgelenkt hat. Außerdem habe ich meine komplette Jugendzeit auf der Mitte gespielt, beispielsweise in der A-Jugend mit dem TV Neerstedt in der Regionalliga, das war damals die höchste Spielklasse. Auch bei den Herren habe ich auf der Mitte Erfahrungen gesammelt. Erst Rade (HSG-Trainer Jörg Rademacher, Anmerkung der Redaktion) hat mich mehr und mehr auf außen eingesetzt und mich richtig umgeschult. Gegen Bremen hat es gut geklappt. Ich konnte meine Stärken gut ausspielen. Ich bin schnell, wenn auch körperlich nicht so stark. Wenn ich im Eins-gegen-eins mit einem Schritt vorbeikomme, bin ich schwer zu halten. Die sehr offensive Deckung des Gegners kam mir da entgegen. Und durch die Erfahrung auf der Mitte habe ich auch eine gute Spielorganisation, denke ich. Ich bin keiner, der den Kopf verliert und ich setze die Linie des Trainers um. Ich habe mich wohl gefühlt auf der Mitte.

Wir wussten schon während der Trainingswoche um unsere personellen Probleme, auch wenn da noch nicht klar war, dass Torben Sudau nicht spielen kann. Am Donnerstag haben wir dann verschiedene Modelle ausprobiert, falls noch jemand aus dem Rückraum ausfällt. Der Fall ist dann ja eingetreten. Rade hat dann vor dem Spiel mit mir gesprochen und gefragt, ob ich es mir zutraue, auf der Mitte zu spielen. Er denke, dass ich das hinbekäme. Beim Erima-Cup in der Vorbereitung habe ich da auch schon gespielt. Und viele Alternativen gab es ja nicht. Rade bespricht sich da auch mit den Führungsspielern, gerade mit Kapitän Tim Coors.

Wir sind schon eher von einer 6:0-Deckung ausgegangen, wussten aber, dass sie auch 3:2:1 spielen kann. Dass sie diese Formation dann so extrem offensiv spielt, hat uns schon überrascht. Aber wir hatten Konzepte für die Spielgestaltung an die Hand bekommen. Die Laufwege gegen so eine Deckung sind andere als üblich ebenso das Timing.

Diejenigen, die die Vorbereitung komplett durchziehen konnten, sind fit. Aber natürlich haben die Kräfte gegen Ende der Partie nachgelassen. Ich hatte noch eine kleine Reserve und habe versucht, diese zu mobilisieren.

Die Art und Weise, wie wir gewonnen haben, war schon ungewöhnlich. Die Regel mit der Roten Karte und dem Siebenmeter in den letzten 30 Sekunden gibt es ja noch nicht so lange. (Die HSG gewann durch einen Strafwurf nach Ablauf der Spielzeit, da Gästespieler Marten Franke zuvor einen Abwurf der HSG blockiert hatte, Anmerkung der Redaktion). Die Atmosphäre in der Halle war sehr gut, die Zuschauer standen hinter uns. Es hat riesigen Spaß gemacht. Rade hat vor dem Spiel gesagt, dass wir an uns selbst und an den Sieg glauben müssen. Und das haben wir gemacht, das hat man bis zur letzten Sekunde gemerkt. Klar war auch mal kurz der Kopf unten in einzelnen Situationen, aber die Grundeinstellung war die ganze Zeit gut. Letzten Endes war der Sieg natürlich etwas glücklich, aber schon verdient.

Für mich lief es eigentlich recht glatt. Bis auf eine Einheit habe ich jedes Training und jeden Test mitgemacht. Wenn man alles mitmacht, geht das aber schon auf die Muskulatur. Ich hatte schon schwere Beine. Gerade wenn die Hälfte der Mannschaft gefehlt hat, wurde die Belastung nicht gerade weniger. Mehr Pausen wären da schon schön gewesen.

Rade wird uns Etappenziele setzen. Die oberste Devise lautet, von Spiel zu Spiel zu gucken. Jetzt sind es erstmal noch vier Spiele bis zur Pause in den Herbstferien. Bis dahin müssen wir ohne die Verletzen durchkommen und dann mal schauen, wer wann zurückkommt. Ich bin froh, dass sich Dominik Ludwig bereit erklärt hat, wieder zu spielen. Schon Wahnsinn, was er ohne Vorbereitung gegen Bremen abgerissen hat. Auch Marcian Markowski hat sich gut geschlagen. Es ist wichtig, dass wir jetzt zwei gelernte Kreisläufer dabei haben.

Die Ziele mit der Mannschaft decken sich mit meinen. Rade sagt, dass wir erstmal gegen den Abstieg spielen, und wenn sich die personelle Lage nicht entspannt, hat er nicht ganz unrecht. So eine Saison kann sehr lang werden. Als wir noch komplett waren, habe ich gedacht, dass wir das obere Mittelfeld erreichen können. Die Top-Vier sind für mich mit Aurich, Fredenbeck, Habenhausen und Cloppenburg gesetzt. Danach ist es sehr ausgeglichen. Ich persönlich möchte meine Treffsicherheit verbessern.

Zur Person

Ole Goyert (26),

ist in Hoykenkamp groß geworden und spielte abwechselnd für die Turnerschaft und den TV Neerstedt, bevor er seinem Trainer Jörg Rademacher zur HSG Delmenhorst folgte. In der Jugend spielte er auf der Mitte, ehe Rademacher ihn zum Linksaußen umschulte.