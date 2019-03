Stenums Trainer Thomas Baake hat noch viel vor am Kirchweg. In den kommenden Jahren profitiert er von starken Jugendspielern, die in den Erwachsenenbereich wechseln. (INGO MöLLERS)

Herr Baake, warum haben Sie Ihren Vertrag beim Fußball-Bezirksligisten VfL Stenum verlängert?

Thomas Baake: Ich bin in Stenum noch nicht fertig. Die jetzt fertig werdenden Jugendjahrgänge, also 2000 bis 2003/04, habe ich in der D-Jugend trainiert. Meine Jungs sind alle groß jetzt (lacht). Mein großer Wunsch ist es immer gewesen, so lange Trainer zu bleiben, bis die kommen. Das habe ich im Gespräch mit dem Vorstand auch so dargestellt, und der hat mein Lächeln gesehen. Unglaublich, dass dieser Traum jetzt in Erfüllung geht.

Überhaupt nicht. Das war eine Herzensangelegenheit und ein Wunsch.

Die Kontinuität im Verein ist schon besonders, er setzt auch darauf. Der Verein und auch ich tragen dazu bei, dass es hervorragend läuft. Sportlich gab es natürlich Höhen und Tiefen, aber was noch im Umfeld und neben dem Platz läuft, ist immens. Vieles gehört gar nicht zu meinem Aufgabenbereich, das weiß der Verein zu schätzen. Und ich weiß zu schätzen, dass man mich hier unterstützt und machen lässt. Letztendlich genieße ich den Vorteil, dass mich hier alles interessiert.

Wir haben einen Torwarttrainer und Werner Bruns ist mittlerweile schon fast sechs Jahre an meiner Seite. Er ist aber auch Jugendleiter und hat mit dem Kunstrasen zu tun. Er genießt es, auf dem Platz zu stehen und mich zu unterstützen. Aber es kommt eben vor, dass ich alleine auf dem Rasen bin. Das Risiko will ich nicht eingehen. Außerdem senden wir damit ein klares Signal an die Spieler. Christoph verfolgt dieselben Ziele wie wir und bringt viel Erfahrung mit, die er bei Werder Bremen und in Neuseeland gesammelt hat. Mit ihm wollen wir uns vor allem im Fitnessbereich verbessern. Wir müssen uns ein Stück weit von den Teams abheben, die ein ähnliches Potenzial wie wir haben. Deshalb wollen wir mehr im Trainingsbetrieb machen. Aktuell machen wir noch von allem so ein bisschen. In der neuen Saison wollen wir uns mehr Zeit nehmen und auch mal spezifischer auf die Schwächen aus dem vorherigen Spiel eingehen.

Mir gefällt, dass dieser Verein auf mehreren Schultern getragen wird. Das geht beim Vorstand los, eine Ebene tiefer hat man die Koordinatoren und dann leisten auch die Trainer großartige Arbeit. Das Fundament für eine gute Führung ist gegeben, wobei das auch andere Vereine haben. Was uns schlussendlich auszeichnet, ist dieser familiäre Umgang. Wir spielen leistungsbezogen Fußball, aber jeder hat ein offenes Ohr. Viele, die lange hier gekickt haben, sind beispielsweise mittlerweile bei den Oldies und erbringen Großartiges für den Verein.

Das Ziel heißt jetzt nicht, dass wir das nächste Jahr aufsteigen wollen, nur weil wir eine gute Jugend haben. Es wäre ja verrückt, den Jungen das zu sagen. Ich erwarte von den älteren Spielern, dass sie sich dem neuen Konkurrenzkampf stellen und sich noch mehr einbringen. Dann könnte es passieren, dass wir oben mitspielen. Das Spitzenspiel gegen den VfL Wildeshausen in dieser Saison hat sich toll angefühlt. So etwas wollen wir in der neuen Saison gerne mehrmals haben. Aber die Jungen sollen sich weiterentwickeln, Qualität haben sie auf jeden Fall. Dann kann man die Ziele auch Stück für Stück anders stecken. Hier kann etwas zusammenwachsen. Aber erst mal wollen wir uns weiter in der Bezirksliga etablieren. Die Jungen sollen wegen unserer Ziele nicht gleich Druck verspüren.

Spielerisch wollen wir uns auf jeden Fall weiterentwickeln, und das werden wir auch. Eigentlich wollten wir das schon diese Saison vorantreiben, aber wir hatten zu viele Verletzte. Deshalb haben wir uns auf die Basics konzentriert. In der nächsten Saison dürften wir mehr Kontinuität im Kader haben, sodass wir auch mal zwei, drei Wochen mit derselben Aufstellung spielen können.

Vor der Saison haben wir ja gesagt, dass wir einen einstelligen Tabellenplatz erreichen wollen. Dabei bleibt es auch. Und die Jungs wollen jetzt nicht unbedingt Neunter werden, sie wollen das Maximum erreichen. Man muss sehen, dass wir jetzt 19 Spiele absolviert haben, zwölf davon auswärts. Wir haben also noch acht Heimspiele, da ist etwas möglich. Alle Derbys, außer das gegen Tur Abdin, finden bei uns zu Hause statt. Das sind durchweg interessante Spiele. Dazu haben wir einen gewissen Heimnimbus. Bewahren wir uns diese Stärke und wenn die Verletztenliste nicht länger wird, dann ist mehr als Platz sieben möglich. Für das Selbstvertrauen ist das auch wichtig.

Wir müssen mal darüber sprechen. Wir müssen schauen, wie die Entwicklung vorangeht. Und wenn wir dann spüren, dass das sportlich möglich ist, diese Erfahrung zu sammeln, dann werden wir darüber sprechen. Der Verein sagt jetzt aber nicht, dass wir aufsteigen müssen. Ich traue es dem Verein jedoch zu. Aber wie gesagt, das sind alles Dinge, die noch weit weg sind. Jetzt gilt es erst mal, dass wir uns in der Bezirksliga etablieren. Wir sehen ja auch, was die anderen Vereine machen. Die holen sich Spieler aus der Landesliga. Wir werden aber einen Teufel tun und unseren jungen Nachwuchskräften Landesliga-Spieler vorsetzen, wenngleich uns bewusst ist, dass man das nicht nur mit jungen Leuten schaffen kann. Deshalb müssen wir es schaffen, sie kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Gute Frage, darauf habe ich keine richtige Antwort (lacht). Stand jetzt ist Stenum genau das, was ich gesucht habe und machen will. Auf der anderen Seite ist natürlich immer der Anreiz da, noch mal etwas Neues auszuprobieren. Und ich kann mir schon vorstellen, noch länger als Trainer zu arbeiten. Ich hatte auch schon Angebote, die ich aber alle abgelehnt habe. Momentan habe ich meinen Kopf und mein Herz ganz in Stenum. Da gibt es keinen Platz für Spekulationen. Aber sollte es irgendwann nicht mehr klappen, dann werde ich wohl eher nicht aufhören.

Zur Person

Thomas Baake

ist Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfL Stenum. Er trainiert die Mannschaft seit dem Jahr 2013, führte sie in der Saison 2014/15 in die Bezirksliga und etablierte den VfL dort. Nun hat er seinen Vertrag verlängert.