Schnell, wendig und trickreich zeigte sich Vivien Endemann im Trikot des TV Jahn Delmenhorst. Nach einer Saison ist jedoch Schluss. Sie wechselt in die 2. Bundesliga. (MÖLLERS)

Vivien Endemann: Ich persönlich kann mich nicht beschweren. Dass ich Torschützenkönigin geworden bin, hätte ich nicht gedacht. Es geht natürlich immer besser, aber für die erste Saison im Frauenfußball war es schon in Ordnung.

Alle Spielerinnen haben sich schon etwas mehr erhofft. Die Mannschaft war aus der 2. Bundesliga abgestiegen und dachte schon, oben mitzuspielen. Aber wir hatten auch viel Verletzungspech. Jede Einzelne hatte sich die Saison schon etwas besser vorgestellt.

Es ist schon ein großer Sprung, weil es bei den Frauen keinen A-Jugend-Bereich gibt. Ich bin also aus der B-Jugend direkt zu den Frauen gekommen und habe da direkt gegen teilweise sehr viel ältere Gegnerinnen gespielt. Da muss man sich dran gewöhnen. Aber ich habe bei Werder als B-Jugendliche schon ein paar Spiele in der Frauen-Regionalliga machen dürfen, das hat mir geholfen. Deswegen ist mir der Wechsel gut gelungen.

Ich würde sagen, dass eine Stärke meine Schnelligkeit ist. Und ich bin auch beidfüßig recht gut.

Ich muss mich noch körperlich verstärken, etwas Muskelmasse aufzubauen, wäre nicht schlecht. Aber es ist auch nicht mein Spielstil, auf das Körperliche zu setzen. Schnelligkeit wird weiter mein Mittel sein.

Das hat sehr gut funktioniert. Magdalena Flug und Anna Mirbach sind auf mich und alle neuen Spielerinnen zugegangen und haben mir damit sehr geholfen. Die Mannschaft nimmt einen direkt auf und versucht, weiterzuhelfen. Das Trainerteam ist auch echt gut für junge Spielerinnen wie mich. Herr Meier (Claus-Dieter Meier, Anm. d. Red.) ist ein sehr guter Trainer. Er möchte die Spielerinnen schon einzeln voranbringen, aber auch der Mannschaft zum Erfolg verhelfen.

Allgemein war das Jahr sehr gut für mich. Es ist eine sehr nette Mannschaft. Ich wurde, wie gesagt, gut aufgenommen. Es war der richtige Schritt. Ich kann mich nicht beschweren.

Ich will mich weiterentwickeln.

Mein Ziel ist es schon, möglichst hoch zu spielen. Ich werde nächste Saison beim SV Meppen in der 2. Bundesliga spielen. Es ist eine große Herausforderung, aber ich werde alles dafür tun, möglichst viel Spielzeit zu bekommen.

Ein paar eigene Sachen mache ich schon. Joggen, mit Gewichten trainieren oder etwas für die Körperstabilisation tun. Sport ist schon ein großer Teil in meinem Leben.

Ja, aber das bekomme ich ganz gut hin. Ich kenne es ja von Werder auch so. Stressig finde ich das nicht. Aber man muss natürlich lernen, das alles selbst zu organisieren.

Zur Person

Vivien Endemann (17)

lebt in Dinklage und besucht das Gymnasium in Lohne. Bis zur C-Jugend spielte sie in Dinklage, bevor sie zum SV Werder Bremen wechselte. In dieser Saison schloss sie sich dem TV Jahn Delmenhorst an und traf in ihrer Premierensaison bei den Damen in der Regionalliga Nord insgesamt 20-mal. Damit sicherte sie sich die Torschützenkanone.