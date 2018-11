Anastasia Cebotareva. (Möllers)

Delmenhorst. In der Volleyball-Oberliga kommen die Damen der VG Delmenhorst-Stenum offenbar immer besser in Fahrt. Am vorletzten Heimspieltag des Jahres unterlag das Team von Trainer Kai Stöver zwar im ersten Spiel gegen Topfavorit SV Nienhagen deutlich mit 0:3, war aber gegen BTS Neustadt hellwach und drehte das Ergebnis einfach um. Somit hielten sich die VG-Damen auch gegen das zweite Team aus dem Tabellenkeller schadlos und belegen derzeit Relegationsplatz sieben.

VG Delmenhorst-Stenum – SV Nienhagen 0:3 (15:25, 9:25, 20:25). Gegen den Meisterschaftsfavoriten aus der Nähe von Celle hatte sich Coach Kai Stöver im Vorfeld nur wenig ausgerechnet, trotzdem hielten seine Schützlinge zumindest zu Beginn der Partie gut mit. Nach ausgeglichenem Start setzte sich der Gast aber von 6:6 auf 10:17 ab. Die Gastgeberinnen machten in dieser Phase einfach zu wenig Druck in Aufschlag und Angriff. Nienhagen dagegen variierte vor allem im Angriff und kam immer wieder mit schnell vorgetragenen Aktionen zu Punktgewinnen, welche letztlich zum deutlichen 25:15-Satzgewinn führten.

Im zweiten Abschnitt erhielten die Stöver-Schützlinge dann eine Lehrstunde in Sachen Effizienz und Durchschlagskraft: Nach nur einer kompletten Rotation war dieser Satz entschieden, sodass die Gäste einen Gang runterschalteten und auf einigen Positionen verändert weiterspielten. Doch selbst im dritten Durchgang blieben die Nienhagenerinnen das dominierende Team, auch wenn Stövers Damen beim Stande von 20:22 am Anschlusssatz schnupperten. Als es dann aber wieder ernst wurde, kamen die starken Gästespielerinnen zurück aufs Feld und beendeten humorlos das Spiel. „Das war nicht der Gegner, gegen den wir unsere Punkte einfahren müssen“, war Kai Stöver dann auch nicht wirklich enttäuscht über das klare 0:3.

VG Delmenhorst-Stenum – BTS Neustadt 3:0 (25:16, 25:22, 25:21). Deutlich effizienter gingen die Gastgeberinnen ins zweite Spiel gegen das Team aus Bremen. Von Anfang an wurde viel Druck mit dem Aufschlag erzeugt, was die Annahme der BTS deutlich überforderte. Immer wieder konnten die Gäste nur einen Notball zurückspielen, der wiederum ein gefundenes Fressen für den Block oder die Abwehr der VG war. Nach dem deutlichen ersten Satzgewinn fing auch der zweite Abschnitt gut an, als VG-Akteurin Katharina Stöver mit einer Aufschlagserie ein 5:0 herausspielte. Danach aber wurde ihr Team nachlässig, sodass Neustadt den Satz bis zum 19:19 ausgeglichener gestaltete. Ein taktischer Doppelwechsel von Trainer Stöver brachte letztlich die Entscheidung zugunsten seines Teams, das sich danach auch im dritten Satz lange Zeit schwertat. Eine Aufschlagserie mit acht Punkten von Jennifer Dittmar sollte schließlich das Zünglein an der Waage sein. Zwar konterte das Gäste-Team von Trainer Björn Panteleit ebenfalls mit einer kleinen Serie, doch am Ende brachten die Aufsteigerinnen aus Delmenhorst ihren Vorsprung routiniert über die Runden und schafften so den wichtigen zweiten Saisonsieg.

Bei der SG Karlshöfen/Gnarrenburg haben die Delmestädterinnen bereits am kommenden Sonnabend ein saisonentscheidendes Spiel vor der Nase. Mit einem Auswärtssieg könnten die Stöver-Schützlinge jedenfalls einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

VG Delmenhorst-Stenum: Thiel, Schaar, Bohms, Uhlhorn, Gärtner, Maaß, Nogatz, Stöver, Cebotareva, Dietmar, Lening.