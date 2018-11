Nachdem ein Gros der Verletzten bei der HSG Delmenhorst zurückgekehrt ist, geht es für das Team von Trainer Jörg Rademacher wieder aufwärts. Die vergangenen drei Spiele gewannen die Delmenhorster allesamt. (Ingo MÖllers)

Bremervörde. Mit dem dritten Sieg in Folge hat sich die HSG Delmenhorst erst einmal Luft im Abstiegskampf verschafft: Nach dem 30:26 (18:12)-Auswärtserfolg beim TSV Bremervörde weist der Handball-Oberligist eine 10:10-Bilanz auf. Bei den Gastgebern, die den ersten Abstiegsrang belegen, stehen fünf Pluspunkten vier Minuspunkte gegenüber. „Ich bin sehr zufrieden. Wir stehen jetzt im Mittelfeld. Aber ich warne meine Spieler davor, sich jetzt zur Ruhe zu setzen. Bis zur Pause haben wir jetzt noch drei schwere Spiele, aus denen wir aber selbstverständlich etwas Zählbares mitnehmen wollen“, betonte HSG-Coach Jörg Rademacher.

Sollte das gelingen, kann die HSG nach dem verkorksten Start bis zur Pause sogar noch ins obere Tabellendrittel klettern. Davon will Rademacher jedoch erst mal nichts wissen, denn „wir sollten realistisch bleiben und nicht träumen.“ Sicherlich habe sein Team aktuell einen ordentlichen Lauf, doch niemand solle vergessen, wo man herkommt – nämlich aus dem Tabellenkeller. Nach drei Siegen in Folge sieht Rademacher seine Mannschaft aber in der Liga angekommen. Dass ein Gros der Verletzten mittlerweile wieder zurückgekehrt ist, betrachtet er dabei als einen Hauptgrund für den Aufschwung: „Michael Schröder ist jetzt seit einigen Wochen aktiv im Training dabei, und auch ansonsten ist die Beteiligung höher. Da kann man schon wieder ganz anders trainieren, was sich direkt auf den Wettkampf auswirkt“, erklärte Rademacher.

In Bremervörde hatte die HSG Delmenhorst zu Beginn allerdings mit kleineren Abstimmungsproblemen in der Deckung zu kämpfen, weil der verhinderte Philipp Freese auf der Halbposition durch Torben Sudau ersetzt werden musste. „Ab der 15. Minute hat sich unsere Abwehr stabilisiert, sodass wir auch gut die erste und zweite Welle laufen konnten. Wir haben dann da weitergemacht, wo wir in der Woche zuvor aufgehört hatten“, berichtete Rademacher.

Der HSG-Angriff habe die TSV-Deckung teilweise auseinandergenommen. Das spiegelte sich auch im Halbzeitstand wider: Eine 18:12-Führung für die Delmenhorster leuchtete von der Anzeigetafel. Dreh- und Angelpunkt bei vielen Angriffen war der wiedergenesene Spielgestalter Frederic Oetken. Er initiierte nicht nur viele Möglichkeiten, sondern schloss auch selbst elfmal erfolgreich ab. Seine Rückkehr wirkt sich laut Rademacher positiv auf das Team aus, weil er nicht nur viele Angriffe einleite, sondern die Mannschaft eben auch pushe.

So gut die HSG die erste Halbzeit beendete, so schlecht startete sie in die zweite. „Wir agieren schluderig und kriegen Gegentore. Dann bekommt Tim Coors in Minute 34 die Rote Karte nach einem vermeintlichen Schlag bei einem Gerangel am Kreis“, erklärte Rademacher, warum seine Sieben einen Sechs-Tore-Vorsprung beinahe verspielt hätte. Es dauerte, bis die HSG sich nach der Herausstellung von Linkshänder Tim Coors wieder sortiert hatte. Als der Vorsprung wieder auf fünf Tore angewachsen war (46.), sahen sowohl TSV-Spieler Adnan Salkic als auch HSG-Akteur Niclas Schanthöfer die Rote Karte. Bei einem Gerangel schlug Salkic den Delmenhorster, der sich wehrte. Beide drohen nun länger gesperrt zu werden, die Schiedsrichter schreiben jedenfalls einen Bericht.

Von dieser erneuten Hektik ließ sich die HSG jedoch nicht beeindrucken, sie brachte die Führung letztendlich ins Ziel. „Ich bin zufrieden. Das war aber ein hartes Stück Arbeit, wenn man den ganzen Spielverlauf verfolgt. Ich bin sehr stolz auf das Team. Wir wussten um die harte Gangart in Bremervörde. Dass wir das Spiel mit so einer Souveränität am Ende gewonnen haben, besitzt schon eine gewisse Aussagekraft.“