Markus Albers eilt bei Verletzungen von Spielern der HSG Delmenhorst – wie hier bei Frederic Oetken – aufs Spielfeld und kümmert sich um die Erstversorgung. (Michael Winter)

In der Vorbereitung sorgen sie dafür, dass die Muskeln der Spieler geschmeidig bleiben, während der Partien eilen sie auf das Feld und versorgen Verletzte, im Anschluss kümmern sie sich um die größeren und kleineren Blessuren und dienen auch schon mal als Seelsorger. Den Zuschauern sind sie vermutlich nicht unbedingt bekannt. Sie sind Teamplayer im Hintergrund, immer im Dienst der Mannschaft. Markus Albers und Stefano D’Ambrosio arbeiten als Physiotherapeuten bei der HSG Delmenhorst beziehungsweise dem SV Atlas Delmenhorst und helfen mit, dass es Oberliga-Handball und -Fußball in der Delmestadt gibt.

Albers und D’Ambrosio sind gebürtige Delmenhorster, doch während der eine seit Kindesbeinen aktiv im Verein ist, kam der andere eher zufällig zum Klub. „Ich bin seit den Minis aktiv bei der HSG“, erzählt Albers. Der 35-Jährige spielte selbst jahrelang für die Delmenhorster, trainierte Jugendmannschaften im Verein und war auch als Schiedsrichter aktiv. Seit knapp drei Jahrzehnten wirkt er damit bei der HSG. Er suchte sich sogar seinen Job im Hinblick auf Handball aus. „Ich wollte meinen Beruf mit meinem Hobby verbinden. Mir war auch klar, dass ich auch nach meiner aktiven Laufbahn dem Handball weiter verbunden bleiben wollte“, sagt der 35-Jährige. Aktuell arbeitet er im Duo mit Anja Welzel als Physiotherapeut bei den Oberliga-Herren. Die beiden teilen sich die Vorbereitung und auch die Spiele auf.

Muskelverletzungen vorbeugen

Der SV Atlas suchte Mitte 2019 einen neuen Physiotherapeuten, unter anderem starteten die Blau-Gelben dazu einen Aufruf bei Facebook. „Freunde haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass Atlas einen Sportphysio sucht. Ich habe mich dann abends bei Basti (Bastian Fuhrken, Leiter Leistungsfußball, Anmerkung der Redaktion) gemeldet, am nächsten Tag haben wir uns auf einen Kaffee bei Jan Harpstedt getroffen und nach einer Stunde war das Ding in trockenen Tüchern“, erinnert sich D’Ambrosio. Zum Training und den Spielen des SVA hat er es nicht weit: „Ich wohne in Düsternort, 800 Meter vom Stadion entfernt“, sagt er.

Der 46-Jährige arbeitet als Physiotherapeut in Bremen in einer ambulanten Rehaeinrichtung, unter anderem hat er die Fortbildung zum Sportphysiotherapeuten gemacht und arbeitet tagtäglich mit Sportlern nach deren Verletzungen. Zunächst einmal versucht er jedoch, zu verhindern, dass sich die Spieler des SV Atlas überhaupt verletzen, auch wenn sich das bei einer Kontaktsportart letztlich nicht vermeiden, aber immerhin minimieren lässt. „Wir befinden uns im semiprofessionellen Bereich, das ist natürlich nicht wie in der Bundesliga, in der die Spieler teilweise ganze Tage bei den Physios haben. Bei uns arbeiten alle Spieler. Vom Schweißer bis zum Bankkaufmann ist alles dabei und die haben natürlich auch verschiedene Zipperlein“, beschreibt D’Ambrosio.

Er ist in der Saison wöchentlich bei zwei Trainings der Blau-Gelben dabei und behandelt die Angeschlagenen. „Ich versuche, am Freitag vor den Spielen beispielsweise muskuläre Probleme auszubügeln. Zur Stabilisierung werden vor den Spielen dann auch Tapes angelegt“, erklärt er. Nach den Partien steht die Regeneration auf dem Programm. Dazu gehören neben der Behandlung von Verletzungen auch Massagen, um die Muskulatur zu entspannen.

Tapes spielen bei den Handballern eine noch größere Rolle als bei den Fußballern. Auch wärmende Salben setzt Albers ein, ebenso wie Flossing. Dabei wird ein elastisches Band mit Zug um eine Extremität gewickelt, um letztlich die Durchblutung zu verbessern und Schmerzen zu lindern. Albers ist während der Saison in der Regel bei einem Training in der Woche dabei und kümmert sich um seine Schützlinge, nach den Spielen kommen diese an Montagen regelmäßig zu Albers’ Chef Ralf Hemken in die Praxis und werden dort behandelt.

Physios sind auch Seelsorger

Besonders oft haben Handballer Probleme mit dem Rücken sowie mit geprellten Gelenken. „Beim Training machen wir Stabilisationsübungen, vor allem für den Rumpf. Durch das Training beugen wir Rückenschmerzen vor. Der untere Rücken ist schon auffällig, da kommt es häufiger zu Muskelverhärtungen“, sagt Albers. Zudem sind beim Handball oft das Handgelenk und der Daumen betroffen. „Das sind normale Begleiterscheinungen bei Zusammenstößen in einem Spiel. Da kann man mit Tape viel machen. Während der Partie merken die Spieler wegen des Adrenalins Prellungen eh kaum. Aber wir schauen uns das auf dem Feld an und entscheiden zusammen mit dem Spieler, ob er weitermachen kann“, berichtet Albers. Anders verhält es sich, wenn er eine Instabilität im Bandapparat bemerkt. Dann ist klar, dass die Partie für den jeweiligen Akteur gelaufen ist. Das ist beim Fußball nicht anders. „Ich laufe aufs Feld und mache dann gegebenenfalls ein paar Tests. Hat der Meniskus was abbekommen? Sind Bänder gerissen? Schwillt etwas schnell an?“, beschreibt D’Ambrosio seinen Dienst auf dem Feld.

Wie lange der Spieler dann ausfällt, entscheidet letztlich natürlich ein Arzt, doch auch das Wort der Physios hat Gewicht. „Es gibt natürlich die Vorgabe, dass die Spieler schnell fit werden sollen. Aber “muss„ gibt es bei Physios nicht. Wir spritzen niemanden fit“, betont D’Ambrosio. Die Kommunikation mit dem Trainerstab sei wichtig, sagen beide Physiotherapeuten unisono. „Der Trainer legt da großen Wert drauf“, meint Albers.

Vor allem in der Vorbereitung ist die Rolle von D’Ambrosio und Albers groß. „In der Phase vor der Saison bin ich bei jedem Training, viermal die Woche. In Rücksprache mit dem Trainer nimmt man den einen oder anderen Spieler aus dem Betrieb raus und behandelt ihn. Manchmal geht das aber nur vor oder nach dem Training. Daher bin ich oft einer der Ersten, der kommt, und einer der Letzten, der geht“, berichtet D’Ambrosio.

Auch Albers ist in der Vorbereitung besonders nah am Team. „In der zweiten Phase, nachdem die Grundkondition aufgebaut wurde, geht es um Schnelligkeit und Kraft. Da kommen dann die Muskelverhärtungen“, berichtet er. Hier sei die Kommunikation über den Trainingsumfang mit seiner Kollegin Welzel und dem Trainerstab der HSG besonders wichtig. Bei Atlas sind die Verantwortlichen ebenfalls nah dran am Physio. „Basti kennt jede Problematik bei den Spielern und weiß über den Fitnessstand Bescheid“, sagt D’Ambrosio.

Klar sei jedoch auch, betont der 46-Jährige, dass es ein besonderes Verhältnis zu den Spielern gibt. „Als Physio ist man nicht nur Physio. Die Jungs kommen auch mal mit anderen Sachen und erzählen private Dinge. Hier gilt natürlich die Verschwiegenheitspflicht zwischen Therapeuten und Patienten. Man ist als Physio immer auch ein wenig psychologischer Betreuer“, erklärt D’Ambrosio. Ähnliches berichtet Albers: „Zusätzlich zur normalen Behandlung wirkt man auch als Motivator und spricht den Jungs Mut zu.“