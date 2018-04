Jürgen Hahn begutachtete die Leistung seiner Mannen gegen den MTV Gifhorn kritisch, gegen Sulingen soll es besser werden. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Im Kampf um den Klassenerhalt geht es eng zu in der Fußball-Oberliga. Der SV Atlas Delmenhorst steckt wie sechs weitere Mannschaften mittendrin. Da die Top-Sieben der Liga nichts mit der Abstiegszone zu tun haben und Eintracht Celle sowie die SVG Göttingen abgeschlagen sind, streiten sieben Mannschaften um fünf Plätze, die die Oberligazugehörigkeit für die kommende Spielzeit garantieren.

Im dritten Heimspiel innerhalb von neun Tagen treten die Blau-Gelben gegen den dritten direkten Konkurrenten an, wenn der TuS Sulingen an diesem Mittwoch ab 18.30 Uhr im Stadion an der Düsternortstraße gastiert. Gegen den SSV Vorsfelde (1:1) und den MTV Gifhorn (2:2) teilte die Elf von Trainer Jürgen Hahn die Punkte zuletzt. Unentschieden ist das übliche Ergebnis der Delmestädter auf heimischem Rasen. In sechs von zehn Fällen endete die Partie remis, dazu erreichte Atlas zwei Heimsiege und unterlag zweimal. In der Heimtabelle belegt der SVA damit einen Abstiegsplatz. Insgesamt beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge vier Punkte. Gifhorn steht auf dem ersten Abstiegsplatz, Sulingen einen Platz dahinter mit einem Punkt weniger. Die Hahn-Elf könnte den TuS mit einem Heimerfolg damit schon auf deutliche acht Punkte distanzieren, bei einer Niederlage rückt Sulingen jedoch bedrohlich nah heran.

„Sechs-Punkte-Spiel“

Bereits gegen Vorsfelde (Elfter) und Gifhorn hatte Atlas die Chance auf Big Points, bot jedoch über weite Strecken – erste Halbzeit gegen Vorsfelde sowie das nahezu gesamte Spiel gegen Gifhorn – schwache Leistungen. Durch die Punkteteilungen wahrten die Blau-Gelben jedoch zumindest die Distanz auf diese Teams.

Bei Atlas funktionierte zuletzt das Aufbauspiel gerade daheim nur mäßig, und auch das Pressing verhalf selten zu gefährlichen Situationen. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass derzeit nicht alle Akteure ihre Leistung abrufen. So attestierte Hahn nach der Gifhorn-Partie nur einigen seiner Mannen, mit der richtigen Einstellung und konzentriert zu Werke gegangen zu sein. Klar ist allerdings auch, dass Atlas schwer zu besiegen ist, gerade zu Hause. „Die Oberliga ist sehr ausgeglichen“, sagt Hahn gerne. Kleinigkeiten entscheiden über Sieg und Niederlage. Und für Siege macht Atlas derzeit zu viele leichte Fehler in der Defensive, die zu Gegentoren führen, weswegen die Truppe aus sechs Spielen nach der Winterpause lediglich gegen Celle einen Sieg holte. Doch die Delmestädter verloren auch nur zweimal – und das gegen die Topteams TuS Bersenbrück und VfL Oldenburg.

Damit haben die Blau-Gelben auch eine deutlich bessere Bilanz nach der Winterpause als der kommende Gegner. Sulingen holte nur zwei Punkte aus sechs Spielen, verlor unter anderem gegen Gifhorn und erreichte nur ein Unentschieden in Celle, wo Atlas 5:1 siegte. Sulingen wartet damit seit mehr als fünf Monaten auf einen Dreier.

Atlas hat dadurch durchaus die (leichte) Favoritenrolle inne, der Druck liegt jedoch beim Gast, der dringend einen Sieg braucht, um die Abstiegszone zu verlassen. Im Hinspiel siegten die Sulinger zum Saisonauftakt mit 3:2 gegen Atlas. Vieles hängt beim TuS von Mehmet Koc ab. Sieben der 21 Sulinger Treffer erzielte er. Damit hat der TuS nur knapp mehr als die Hälfte der Tore von Atlas (41) auf dem Konto.

Bei Atlas kehrt der gegen Gifhorn noch gelbgesperrte Marco Prießner voraussichtlich in die Startelf zurück. Wen er verdrängt, ist offen. Sein Ersatz, Dominik Entelmann, war vergangene Woche der beste Feldspieler auf blau-gelber Seite. Oliver Rauh überzeugte gegen Gifhorn zwar nur bedingt, zeigte in den Wochen davor jedoch ansprechende Leistungen, und Patrick Degen ist mit neun Toren nicht nur der gefährlichste Delmenhorster, sondern auch sonst mit seinem starken linken Fuß und seiner Wucht wichtig für den SVA. Eventuell opfert Hahn für eine offensivere Ausrichtung auch einen der zentralen Mittelfeldspieler. Kapitän Stefan Bruns – wenn fit unumstritten – musste am Sonnabend angeschlagen ausgewechselt werden. Nick Köster ist mit seiner Aggressivität und Zweikampfstärke fester Bestandteil der Zentrale, Sebastian Koltonowski zeigte solide Leistungen bis dato – sowohl im Zentrum als auch als Rechtsverteidiger in der Schlussphase gegen Gifhorn.