Maximilan Klatte besorgte das 2:0 für seinen VfL Stenum und bejubelte am Ende auch die drei Punkte. (INGO MÖLLERS)

Stenum. Wie gut es für eine Mannschaft gelaufen ist, kann man meistens am Verhalten des Trainers erkennen. Timo Ehle, Übungsleiter des sehr ambitionierten Fußball-Bezirksligisten Blau-Weiß Bümmerstede, gönnte seiner Mannschaft in der Halbzeit nur zwei Minuten Pausenansprache. Dann setzte er sich auf die Trainerbank, seine Spieler kamen ein paar Minuten später und weitere fünf Zeigerumdrehungen danach trudelten die Stenumer ein. Sie hatten sich ihre Auszeit im Vergleich zu den Gästen redlich verdient, denn in den ersten 45 Minuten legte der VfL den Grundstein zum verdienten 3:1 (2:0)-Erfolg über Bümmerstede.

„Die haben vor der Saison etwas Geld in die Hand genommen und gute Spieler geholt. Wir müssen das übers Kollektiv lösen“, erklärte Stenums Trainer Thomas Baake die unterschiedlichen Philosophien der beiden Mannschaften. „Da sieht man mal, was möglich ist, wenn man mit Herz und Leidenschaft dabei ist. Im Moment bin ich sehr zufrieden“, strahlte Baake nach dem dritten Saisonsieg. Für Bümmerstede war es die erste Niederlage, am Ende hätte es sogar noch klarer werden können. Stenum war viel präsenter und griffiger, zudem waren die Tore und weitere gute Möglichkeiten schön herausgespielt.

Kompaktheit siegt

Die 120 Zuschauer gingen bei bestem Spätsommerwetter zufrieden nach Hause. Sie sahen eine sehr kompakte Stenumer Mannschaft, die in einem eher defensiv interpretiertem 4-1-3-2-System Bümmerstede erwartete. „Deren Stärke sind lange Bälle auf Steve Köster. Der musste dann allerdings schon früh ausgewechselt werden, zudem haben wir fast jeden zweiten Ball gewonnen“, erklärte Baake den Matchplan. Aus den Balleroberungen ergaben sich schon frühzeitig schnelle Konter. Bümmerstedes individuelle Klasse blitzte auf, als Nils Koehn aus 18 Metern ansatzlos die Latte traf (14.). Gleichwohl war Stenums Führung in der 23. Minute verdient. Nachdem man Bümmerstede mit einigen Direktpässen laufen gelassen hatte, flankte Julian Dienstmaier von der rechten Seite und Paul Fuhrken knallte den Ball aus drei Metern zum 1:0 unter die Latte.

Bester Mann bei den Gästen war noch Torwart Lars Zimmermann, der nach 28 Minuten einen Volleyschuss vom sehr zweikampfstarken Torben Würdemann um den Pfosten drehte. Sechs Minuten später war Zimmermann wieder chancenlos. Fuhrken hatte von links geflankt und Maximilian Klatte drückte den Ball unter Bedrängnis zum 2:0 in die Maschen. Erst in den letzten fünf Minuten vor der Pause nahm auch Bümmerstede so richtig am Spiel teil und forderte VfL-Keeper Maik Panzram, der die Prüfung beim Direktschuss von Roman Epp glänzend bestand (45.).

Stenum zitterte sich in die Halbzeit und schluckte durch Leon Kropp relativ früh den Anschlusstreffer (58.). Marten Kämena hatte über den Ball getreten (Baake: „Das passiert eigentlich nicht“) und Panzram konnte trotz guter Reaktion nichts mehr ausrichten. Jetzt drohte die Partie zu kippen, doch Kämena bügelte seinen Fehler zeitnah wieder aus. Die Gäste hatten einen Eckball zur Mittellinie abgewehrt, von dort passte Marten Michael wieder zu Dienstmaier, dem Eckenschützen. Der Rechtsaußen flankte auf den zweiten Pfosten, wo Kämena hochstieg und den Ball zum 3:1 in den rechten Winkel rammte (68.). „Ein Kopfballtor, wie es besser nicht sein kann“, schwärmte Baake.

Zweimal hätte BWB noch zurückkommen können, doch einmal rettete Panzram mit blitzartiger Fußabwehr gegen Timo Goldner (70.) und dann klärte Kämena auf der Linie (72.). Mehr kam nicht vom Geheimfavoriten der Liga, dessen Torwart Zimmermann noch zwei super Paraden gegen Waldemar Kelm (81./82.) zeigte. „Wir hatten unglaublich viel Power im Spiel, während Bümmerstede durch die von uns erzwungenen Ballverluste viel Kraft gelassen hat. Außerdem haben wir wenig zugelassen, das war im Gegensatz zum Spiel gegen GVO Oldenburg (0:2 am Vorsonntag, Anmerkung der Redaktion) der Schlüssel zum Sieg“, war Baake rundum zufrieden. Besonders läuferisch war Stenum sehr gut unterwegs.