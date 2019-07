Rebecca Horstmann vom RV Ganderkesee ist eines der vielversprechendsten Talente im Oldenburger Reiterverband. (INGO MÖLLERS)

Michael George: Sobald die erste Prüfung über die Bühne geht, wird es für mich entspannter. Vorher hatte ich schon viele Dinge zu erledigen – irgendwer will immer etwas (lacht).

Das Landesturnier hat ja zwei Turnierleiter. Einmal Torsten Schmidt und einmal mich. Zu meinen Aufgaben gehört alles, was mit den Landesmeisterschaften und ihren Prüfungen zu tun hat. Im Vorfeld kümmere ich mich um die Ausschreibungen – wer beispielsweise überhaupt in Rastede reiten darf.

Einmal haben wir als hervorragendes Merkmal den Platz – eine denkmalgeschützte Wiese. Da sind wir ein wenig vom Glück geküsst. Das Turnier ist im 71. Jahr und hat sich immer weiterentwickelt. Wir sind im Grunde so weit, dass sich Leute für Rastede Urlaub nehmen. Ich will nicht sagen, dass manche den Sport nicht sehen, aber das Turnier ist zu einem Treffpunkt, einem gesellschaftlichen Ereignis geworden. Erich Stevens hat letztens einen passenden Spruch zu mir gesagt: „Wenn zwei Jahre lang keine Pferde nach Rastede kommen würden, dann merkt es keiner.“ Im Grunde ist es so, dass alle nach Rastede wollen. Sie sehen es ja. Ich will nicht sagen, dass die Tribüne voll ist, aber auf jeden Fall gut gefüllt.

Für mich als Präsidenten ist es das Wichtigste im Jahr. Hier sind die Reiter, die wir haben. Die Jugendlichen haben sich qualifiziert, die Erwachsenen kommen über ihre Leistungsklasse. Landesmeisterschaften sind die Krönung. Im ländlichen Bereich geht nicht mehr. Seitdem wir mit unserem Sponsor den Talentförderpreis und das Jugendchampionat anbieten, haben wir auf den vorherigen fünf Turnieren unheimlich viele junge Sportler, die hier reiten wollen. Früher war das für den Nachwuchs nicht möglich.

Fangen wir ein bisschen anders an – wie Rastede in zehn Jahren ausschaut, ist eine schwierige Frage. Die Mitgliederzahlen im Reitsport sind momentan etwas rückläufig. Wir haben mit Nachwuchsschwierigkeiten genauso zu kämpfen wie Fußball- oder Schützenvereine. Gerade arbeiten wir Konzepte aus, um die Jugendlichen schon in der Schule abzuholen. Das ist der erste Punkt. Der zweite, den wir sehen müssen, ist, dass die Mädels die Vorhand haben. Wir haben 80 Prozent weibliche Mitglieder. Für Jungs müssen wir den Sport attraktiver machen. Dafür haben wir die Ponyspiele: Da muss man nicht viel investieren und das ist was für Jungs. Die wollen gewinnen, die wollen Gas geben – das ist so ein bisschen wie Indianer spielen. Wenn wir die Reiter haben, dann muss sich Rastede weiterentwickeln. Da gibt es verschiedene Sachen: Der Sport wird in dieser Form immer bleiben, aber wir müssen die Showprogramme erweitern. Ponyspiele haben wir jetzt mit aufgenommen. Man muss schauen, wie sich die Zuschauerzahlen entwickeln, und dann vielleicht zweistöckige Zelte aufbauen. In jedem Jahr müssen wir an den Stellschrauben drehen. Den Aufmarsch der Vereine am Sonntag wird es aber immer geben, das ist ein Highlight. Die Tradition muss sein, trotzdem müssen wir modern und aufgeschlossen bleiben.

Die erste Aktion, die wir ins Leben gerufen haben, ist, dass wir das Jugendchampionat nach Rastede geholt haben. Für den Nachwuchs ist das ein Highlight. Außerdem hat sich unser Budget durch das Sponsorensammeln mehr als verdreifacht, weil wir ein Konzept aufgestellt haben. Aus den 120 Kindern, die sich für Rastede qualifiziert haben, suchen wir hier die besten Nachwuchsreiter aus. Die fördern wir dann ein Jahr lang. Dafür haben wir einen A-, L- und M-Kader in den drei Disziplinen Vielseitigkeit, Springen und Dressur. Ein Sponsor übernimmt dann so einen Kader. Wir können uns für die Kader von dem Geld dann Trainer wie Jan Wernke (Deutscher Vizemeister 2019, Anmerk. der Red.) oder Mannschafts-Olympiasiegerin Kristiana Sprehe, die die M-Dressur macht, leisten. So haben wir Toptrainer, die sicher nicht alle bezahlen können. Das ist auch unsere Aufgabe, etwas für die Jugendlichen zu tun. Wir investieren etwa drei Viertel unseres Budgets in die Nachwuchsarbeit.

Als Nächstes werden wir eine Springturnierserie im Winter in Angriff nehmen. Früher hat man eine Pause gemacht, heute werden die Pferde weiterbewegt. Morgens werden die Profireiter an den Start gehen, nachmittags sind die Junioren dran. Die Idee ist, dass die Profis dableiben und mit dem Nachwuchs auf dem Abreiteplatz trainieren. So wollen wir eine Verbindung zwischen den Jugendlichen und den Spitzensportlern herstellen, die Tipps geben und eine Vorbildfunktion innehaben. Wenn das gut läuft, dann werden wir das auch für die Dressur übernehmen.

Wir begleiten sie und sind bei Transport- oder Unterkunftszuschüssen dabei. Aber Sportler wie Antonia oder Rebecca haben solche Heimtrainer, dass wir da im Grunde wenig machen können. Als wir unseren M-Kader bei Christian Sprehe gemacht haben, kamen die natürlich gerne auch dazu. Das ist was anderes, aber nur zusätzlich. Ansonsten haben wir wenig Möglichkeiten, die zu fördern. Aber wir haben sie natürlich gerne bei uns im Verband.

Es gibt beispielsweise vollautomatische Voltigierpferde. Die schauen aus wie so ein Bock aus dem Schulsport, laufen auf Schienen und machen die Bewegungen des Pferdes nach. Für 14 Tage könnten wir das in eine Schulturnhalle stellen. Zum einen können dann die Vereine das Gerät nutzen, aber auch die Schule im Unterricht. Meine Frau arbeitet in einer Schule und sagte zu mir: „Michael, für die Mädels zählt nur ein Pferd.“ Der Wunsch ist also enorm groß, aber es muss eben bezahlt werden – unser Reitsport ist nicht der günstigste.

Ja, auf jeden Fall. Letztens habe ich mich mit Antonia Busch-Kuffner unterhalten. Sie hat gesagt, dass es doch viel schöner wäre, wenn das Finale der L-Dressur als Kür ausgetragen werden würde. Wir hatten uns darüber noch keine Gedanken gemacht. Dann hat sie das eben auf Instagram gefragt und hatte innerhalb von zehn Minuten 530 „Super-Super-Rückmeldungen“ – ich komme gerade mit Facebook klar (lacht). Im nächsten Jahr ist das L-Finale jetzt eine Kür. So muss man den jungen Sportlern einfach auch zuhören. Zusätzlich habe ich noch den Vorteil, dass mein Geschäftsführer Peer Schmidt nicht aus der Reitszene kommt und so noch mal andere Ideen hat. Wir haben als Jugendwarte junge Leute geholt, um moderner und zeitgemäßer zu werden.

Momentan super. Die Sponsoren stehen hinter uns, die finden gut, was wir machen. Die Kinder sind darauf erpicht, mit dem Oldenburger Wappen zu reiten.

Zur Person

Michael George

ist seit 2013 Vorsitzender des Oldenburger Reiterverbandes. Der 67-Jährige lebte lange als Züchter in Hude, ehe es ihn nach Oldenburg zog. Als Reiter krönte er sich selbst einst zum Landesmeister.