Deivas Eidukonis hat sich mit seiner Trefferquote und Spielweise recht schnell einen Namen in der Handball-Verbandsliga gemacht. (Ingo Möllers)

Hoykenkamp. Das Muster wiederholte sich zuletzt immer wieder: Deivas Eidukonis wirft ein Tor nach dem anderen aus dem Rückraum. Die gegnerische Mannschaft reagiert und stellt einen Extra-Bewacher für ihn ab. Im Handball-Verbandsliga-Derby gegen die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg wurde der Winterneuzugang der TS Hoykenkamp sogar von Beginn an isoliert. Er sollte seine Gefahr und Wurfgewalt gar nicht erst entfalten können – die Maßnahme fruchtete. Nur viermal brachte er den Ball im HSG-Gehäuse unter. Der 20-Jährige Litauer hat sich innerhalb kürzester Zeit also durchaus einen Namen in der Liga gemacht. Und vor allem seine starke Trefferquote hat dazu beigetragen: In seinen acht absolvierten Spielen für die TSH netzte der Winterneuzugang im Schnitt gut sieben Mal ein – insgesamt kommt er auf 57 Treffer.

Er ragt mit seinen Qualitäten zweifelsohne aus dem Kader der TS Hoykenkamp heraus. Allerdings wird er den Abstieg des abgeschlagenen Schlusslichts nicht verhindern können. Ob er den Gang in die Landesliga mit antritt? Praktisch ausgeschlossen. „Vielleicht gehe ich zurück nach Litauen oder ich nehme hier ein Angebot an. Fünf, sechs Anfragen aus Deutschland und den Niederlanden habe ich bereits erhalten. Ich werde mal drüber nachdenken und dann schauen“, verrät Eidukonis.

Team löst sich auf

Bis zum Winter lief Eidukonis noch für den litauischen Erstligisten Ula Varena auf. „Das Team hat sich dann aber aufgelöst“, erzählt der 20-Jährige. Wie der Kontakt zur TSH daraufhin entstand? Nun, sein letzter Trainer kennt einen gewissen Sigitas Stropus. Der Litauer spielte einst für die Nationalmannschaft und lief für Granitas Kaunas in der EHF-Champions-Liga und anschließend noch ein Jahr bei Dragunas Klaipeda im Challenge-Cup auf. Zuletzt war er jedoch für die HSG Barnstorf/Diepholz aktiv, dort lernte er auch TSH-Coach Adrian Hoppe kennen. Und eben diesem empfahl er Eidukonis. „Ich habe dann ein Angebot bekommen und für die halbe Saison zugesagt“, berichtet Eidukonis.

Und in seiner (vorerst) neuen Heimat fühlt er sich wohl. Wenngleich er seine Familie und Tiere vermisst und sich zudem mit der deutschen Sprache schwertut, wie er gesteht. Deshalb verständigt er sich mit TSH-Coach Adrian Hoppe meist auf Englisch, wenn es denn überhaupt notwendig ist. „Eigentlich brauchen wir gar nicht viel zu sprechen. Er macht einfach etwas vor und ich mache es einfach nach“, erklärt Eidukonis, der hier ebenfalls einen Job bekommen hat. Womit er allerdings hadert, sind die Trainingsmöglichkeiten. Eidukonis: „Wir trainieren hier nur zweimal pro Woche, in Litauen fünfmal.“

Überhaupt sei der Handball in Litauen härter und schneller – zumindest verglichen mit der Spielweise in der Verbandsliga. Apropos Verbandsliga: Dass er dort mit seiner Qualität heraussticht, ist kaum überraschend. Schließlicht entspricht das Niveau der litauischen ersten Liga nach seiner Aussage in etwa dem aus der hiesigen dritten, vielleicht sogar zweiten. Als vergeudete Zeit empfindet er sein Engagement bei der TSH trotzdem nicht. Schließlich konnte er sich hier sozusagen in ein Schaufenster stellen und mit seiner Leistung andere Klubs auf sich aufmerksam machen. Außerdem habe er von Stropus, der mittlerweile selbst bei den Hoykenkampern spielt, einige Dinge gelernt: „Meine Trefferquote ist gut, aber ich muss noch härter in der Abwehr werden. Also mit mehr Power agieren“, erklärt der 20-Jährige.

Wo ihn sein Weg nach seiner Zeit in Hoykenkamp hinführen wird, darüber rätselt er selbst noch. Klar ist nur: Handball-Profi zu werden, ist Option A. „Mein Traum ist es, eines Tages vielleicht in der Bundesliga oder in der Champions-League zu spielen“, sagt Eidukonis. Bei eintrudelnden Angeboten achtet er derzeit aber noch nicht unbedingt auf die Ligahöhe. Er kann sich auch vorstellen, in einer unteren Klasse aufzulaufen. Mit der Einschränkung, dass er dann natürlich wieder einen Job bräuchte. Neu ist das nicht für ihn. „In Litauen bekommt man in der ersten Liga nicht wirklich Geld. Erst wenn man in der Baltic-Liga spielt, wird man bezahlt“, erklärt der 20-Jährige. Entscheidend für ihn sei, dass er genügend Trainingseinheiten habe – fünf pro Woche sollten es sein. Der Rest spiele eine untergeordnete Rolle, selbst der Spielstil. Sowohl an einen schnellen und harten als auch einen langsamen Handball könnte er sich anpassen. Eidukonis: „Ich lebe für diesen Sport und liebe ihn. Ich möchte einfach nur spielen.“