Sebastian Rabe (links) von der TS Hoykenkamp führt die Torjägerliste der Liga an, Grüppenbührens Marcel Biedermann (rechts) trifft für die HSG am häufigsten. (INGO MÖLLERS)

Bookholzberg. In einem Derby gelten immer besondere Regeln. In jeder Sportart. Kampf und Mentalität spielen eine größere Rolle als in anderen Partien. Die Akteure kennen sich häufig aus dem Effeff, geben ein paar Prozent mehr – schließlich will sich niemand vor seinen Nachbarn, Kollegen, Freunden oder Bekannten als Derbyverlierer präsentieren. Gerade dann nicht, wenn diese die gegnerischen Farben tragen. In der Handball-Landesliga der Herren kommt es zum Hinrundenabschluss zu einem echten Derby: Die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg empfängt die TS Hoykenkamp. Die beiden Mannschaften spielen seit Jahren in einer Liga, steigen gemeinsam auf und ab. Die Spieler kennen sich gut. Aktuell sind beide Mannschaften in einer sportlich schwierigen Situation.

Vor zwei Jahren trafen die Kontrahenten in der Landesliga aufeinander, beide Partien entschied die HSG für sich, letztlich stiegen beide auf: Bookholzberg als Meister, Hoykenkamp in der Relegation. Auch in der folgenden Verbandsligasaison setzte sich die Sieben von Andreas Müller zweimal gegen die Turnerschaft durch und landete in der Tabelle vor dem Rivalen. Doch unterm Strich bleibt, dass die zwei Teams aus dem Landkreis Oldenburg abstiegen und nun erneut in der Landesliga auf Punktejagd gehen. In der Hinrunde holte die HSG den bereits sechsten Derbysieg in Folge (in der Landesligasaison 2015/16 siegte Bookholzberg in der Rückrunde, Hoykenkamp in der Hinrunde).

HSG im Auf-, TS im Abwind

An diesem Freitag geht die HSG in der heimischen Halle am Ammerweg ab 20 Uhr als Favorit in die Begegnung. Die TS Hoykenkamp hat schwere Schlagseite. Einen Punkt holte die Sieben von Trainer Lutz Matthiesen aus den vergangenen sieben Partien, der letzte Sieg datiert vom 21. Oktober. Es war einer von nur zweien in der bisherigen Hinrunde. Auswärts verlor die Turnerschaft fünfmal in Folge, siegte nur beim Tabellenletzten HSG Altes Amt Friesoythe am zweiten Spieltag. Ein Sieg zum Hinrundenabschluss im letzten Spiel vor der Winterpause könnte neue Kräfte freisetzen, bei einer Niederlage wird es düster im Tabellenkeller.

Die Probleme der Hoykenkamper sind bekannt: Der Kader ist dünn, die Mannschaft bricht am Ende oft ein. Zudem sind die qualitativen Unterschiede zwischen den Akteuren groß. Mit Sebastian Rabe spielt der aktuell Führende der Torjägerliste in Hoykenkamp. 125-mal netzte er ein und erzielte damit knapp 40 Prozent aller TSH-Tore. Doch Landesligaqualität haben längst nicht alle Mitglieder der Mannschaft. Auch bei der HSG Grüppenbüren/Bookholzberg läuft es nicht gerade rund. Zumindest startete die HSG schlecht. Mit zehn Zählern hat das Team von Coach Andreas Müller aber immerhin doppelt so viele Punkte wie der Lokalrivale. Und diese holte die Landkreis-HSG vor allem in den zurückliegenden Wochen: Drei Siege in Folge feierten die Bookholzberger. Nach einem mieserablen Saisonstart scheint die Müller-Sieben die Kurve bekommen zu haben. Ein Erfolg im Derby würde das Selbstbewusstsein weiter wachsen lassen.

Anders als Hoykenkamp, das am 26. Januar wieder auf der Platte steht, geht es für die HSG bereits am 5. Januar bei der HSG Osnabrück weiter. Diese steht derzeit auf dem drittletzten Platz. Mit zwei Erfolgen zum Hinrundenende könnte der aktuelle Tabellen-Neunte ins gesicherte Mittelfeld einziehen.