Noch grübelt Jürgen Hahn über die Aufstellung für das Derby beim VfL Oldenburg. Mal wieder ist sein Improvisationstalent gefragt. (Ingo Möllers)

Delmenhorst/Oldenburg. Ein gewisses Improvisationstalent besitzt Jürgen Hahn durchaus. Das hat der Trainer des Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst in dieser Saison bereits mehrfach bewiesen – beispielsweise zur Mitte der Hinrunde, als dem SVA die Offensivkräfte ausgingen. Er fand eine Lösung und manövrierte den Aufsteiger ohne größere Schäden durch diese schwierige Phase. Irgendwann stößt allerdings jeder an eine Grenze, an der jegliche Fantasie in Sachen Taktik und Aufstellung erschöpft ist. Und bei Jürgen Hahn und dem SV Atlas könnte diese nun vor dem Derby beim VfL Oldenburg an diesem Sonntag (Anpfiff: 15 Uhr) erreicht sein: „Wir sind sehr angeschlagen. Ich bin jetzt seit fünf Jahren Trainer bei Atlas, aber so etwas habe ich noch nie erlebt“, gesteht der Coach.

Ihm bricht für das Duell gegen den aktuellen Tabellendritten praktisch die komplette Innenverteidigung weg – Alternativen drängen sich mangels Personal ebenfalls kaum auf. Die Ausfallliste: Marlo Siech fehlt weiterhin wegen eines Muskelfaserrisses; Kapitän Stefan Bruns ist krank; Sebastian Kmiec hat eine Zerrung; Hanno Hartmann ist nicht da; Musa Karli laboriert weiterhin an seiner Ellbogenverletzung; hinter dem Einsatz des erkrankten Mark Spohler steht ein dickes Fragezeichen. „Ich habe schon aus Spaß zu Bastian Fuhrken (Vorstand Sport, Anmerk. der Red.) gesagt, dass er seine Sporttasche mitnehmen soll. Wir müssen improvisieren, etwas muss uns einfallen“, betont Jürgen Hahn.

Aufgrund der personellen Situation schiebt er dem VfL Oldenburg im Derby die Favoritenrolle zu. Mit einem kompletten Kader wäre es nach den Worten des Trainers durchaus ein Duell auf Augenhöhe gewesen, wenngleich der SVA als Elfter der Tabelle deutlich hinter den Oldenburgern liegt. Bei der 1:2-Hinspielpleite haben die Blau-Gelben jedoch gezeigt, dass sie mithalten können. Wenn der SVA die Partie trotzdem lange offenhalten will, darf sich kein Akteur für Extra-Wege und Extra-Defensivarbeit zu schade sein. Die personelle Lage erfordert eine geschlossene Teamleistung. Hahn: „Das war auch der Tenor in der Mannschaftssitzung. Wir wollen noch enger zusammenrücken, alle wollen mitarbeiten. Allerdings gibt es Grenzen. Offensiv haben wir Optionen. Aber ich kann ja Stürmer Dominik Entelmann nicht innerhalb von zwei Tagen zum Innenverteidiger umschulen.“

Was den SVA jedoch optimistisch stimmen kann: Die Oldenburger bringen ihre Form aus der Hinrunde noch nicht gänzlich auf den Platz. Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holte die Elf von Trainer Dario Fossi ganze vier Punkte. Besonders auffällig ist, dass der VfL offenbar seine Abgebrühtheit eingebüßt hat. Noch in der Hinrunde entschied er nahezu jedes enge Spiel für sich und feierte diverse knappe Zu-null-Siege. Doch gegen den SC Spelle-Venhaus und TB Uphusen kassierte er den jeweils entscheidenden Treffer zum 0:1 in der Nachspielzeit. „Wir sind nicht gut in die Rückrunde gekommen. Wir wollen wieder dahin, wo wir in der Hinrunde waren. Also souveräner agieren. Wir müssen es wieder hinbekommen, vielleicht zwei Chancen weniger zu haben, dafür aber das entscheidende Tor zu machen“, sagt Fossi, der seinen Vertrag beim VfL kürzlich um eine Saison verlängert hat. Er schränkt dabei allerdings ein, dass sich die gegnerischen Teams mittlerweile anders auf seine Elf einstellen. Den Plan der Hinrunde einfach zu kopieren, funktioniere laut des Coaches daher nicht. Seine Mannschaft müsse nun mehr investieren. Fossi: „Wir können mittlerweile nicht einfach mehr zuschauen. Aber unser Ziel ist es, jetzt eine kleine Serie zu starten.“

Ein Sieg im Derby gegen den SV Atlas wäre dafür ein passender Start. Doch einen Selbstläufer erwartet Fossi nicht. Er hält viel von der Mannschaft der Blau-Gelben. „Das ist kein Aufsteiger mit einem unerfahrenen Kader“, sagt der VfL-Coach. Und obwohl beide Teams starke Defensivreihen aufweisen, schließt er ein offensives und chancenreiches Spiel nicht aus. Atlas habe gute Leute im Angriff, und auch sein Team wisse, wo das Tor steht. Vor allem rechnet er aber mit einer intensiven und kämpferischen Begegnung. Fossi: „In der Vergangenheit war das schon so, und es wird vermutlich auch immer so bleiben. Wir müssen spielerisch einfach besser sein. Es wird spannend.“

Ein Derby verspricht schließlich immer Spannung. Dass dabei für beide Mannschaften etwas auf dem Spiel steht, sorgt für zusätzliche Brisanz. Atlas benötigt die Punkte, um nicht in den Abstiegsstrudel gerissen zu werden. Die Oldenburger kämpfen dagegen um den Regionalliga-Aufstieg und wollen unter den Top-Drei bleiben. „Es klingt aufgrund der Tabellensituation paradox, aber wir haben unsere Ziele nicht verändert. Wir wollen zuallererst die 50-Punkte-Marke knacken und den 15. Sieg einfahren“, sagt Fossi. Allerdings macht er auch keinen Hehl daraus, dass sich der Verein mit der Regionalliga beschäftigt hat – bis Ende März muss ein Lizenzantrag eingereicht werden. Und was machen die Oldenburger? Immerhin verzichtet dem Vernehmen nach der aktuelle Tabellenführer SC Spelle-Venhaus auf einen solchen und der Zweite TuS Bersenbrück hat ebenfalls Zweifel. Fossi: „Laut meines letzten Standes werden wir melden. Wir trauen uns das zu, auch wenn es sehr schwierig wird. Allerdings fiebern wir jetzt nicht darauf hin. Es wäre einfach schön.“