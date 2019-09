Mario Reiser feierte eine gelungene Premiere für die HSG Delmenhorst und traf im ersten Durchgang alle seine Versuche. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Mit einer Machtdemonstration sind die Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst vor 340 Zuschauern in die Saison gestartet. Beim sehr souveränen 34:24 (19:9)-Heimsieg gegen den überforderten TuS Rotenburg hatten die Mannen von Trainer Jörg Rademacher die Partie bereits nach rund 15 Minuten entschieden. 13:4 führten die Delmestädter zu diesem Zeitpunkt. Rademacher nutze die folgende Dreiviertestunde, um fast alle Spieler einzusetzen und auch denen außerhalb der Start-Sieben viel Einsatzzeit zu geben. „Ich bin an sich zufrieden, es war ein sicherer Erfolg und den wollten wir auch. Man hat schon nach einer Viertelstunde gemerkt, dass wir uns nur selbst schlagen konnten“, merkte der HSG-Coach an.

In der Startformation stand mit Mario Reiser ein Neuzugang. Nach 17 Minuten hatte er vier Treffer bei vier Versuchen auf dem Konto. „Er hat gut gespielt, alle seine Dinger getroffen und auch in der Abwehr kaum Fehler gemacht“, lobte Rademacher. Auch die anderen HSG-Akteure zeigten sich in der ersten Hälfte treffsicher. Lediglich drei Fehlwürfe erlaubten sich die Hausherren in den ersten 30 Minuten, hinzu kamen auch nur zwei technische Fehler. „So stelle ich mir das vor“, bilanzierte Rademacher. Tim Coors und Jörn Janßen waren von den Rotenburgern überhaupt nicht unter Kontrolle zu bekommen. Coors netzte im ersten Durchgang fünfmal, Janßen sechmal. In der Folge saßen beide oft draußen. „Coors hat letzte Saison fast durchgehend gespielt. Heute konnten wir auch mal ausprobieren, wie es ohne ihn geht“, erklärte Rademacher.

Chancenloses Rotenburg

Auch die HSG-Defensive stand, gerade im ersten Durchgang, sicher. Schon der erste Angriff der Rotenburger war sinnbildlich: Die körperlich und technisch unterlegenen Gäste bekamen keinen Abschluss aufs Tor zu Stande, sodass sie den Ball wegen Passivität abgeben mussten. Auch Keeper Sönke Schröder, der nur in der ersten Halbzeit im Tor stand, machte seine Sache gut: Nach zehn Minuten hielt er beispielsweise erst einen Siebenmeter von Rotenburgs etatmäßigen Topscorer Lukas Misere und direkt danach auch dessen Nachwurf. Es machte den Eindruck, dass Delmenhorsts Nummer eins den Gästen damit bereits den Zahn gezogen hatte. Zehn Paraden zeigte er in 30 Minuten. „Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben gleich Druck gemacht, der Torwart war direkt da. Es hat gut geklappt“, fasste Rademacher zusammen.

Mit den vielen Wechsel kam ein gewisser Bruch ins Spiel. Dennoch hatte die Heim-Sieben das Geschehen durchgehend im Griff. „Mit der zweiten Halbzeit bin ich aber nicht ganz zufrieden. Gegen so einen Gegner sind 24 Gegentreffer vier oder fünf zuviel“, sagte Rademacher. Spätestens ab der 40. Minute ließen es die Hausherren immer ruhiger angehen, schalteten in den Verwaltungsmodus. „Das war dann viel Larifari. Wir haben es schleifen lassen. Aber Rotenburg hat offensiv halt auch nichts hinbekommen und war am Ende auch k.o.“, meinte Rademacher.

Neben Reiser feierten auch Lennart Witt und Torwart Bassam Farasha ihre Premiere sowie Alexander Schöps nach Auslandsaufenthalt sein Comeback. „Bei Lennart Witt merkt man, dass er langsam in Fahrt kommt. Aber es dauert noch, bis das passt“, meinte Rademacher. Die Abstimmung mit den Teamkollegen stimmte noch nicht, dazu kamen ein paar unglückliche Entscheidungen bei Pässen und Abschlüssen. Ähnliches gilt für Schöps. „Er muss erst wieder reinwachsen“, sagte Rademacher.

Eine Hiobsbotschaft erreichte die Delmenhorster Anfang der Woche. Kreisläufer Thies Kohrt fällt aufgrund eine schweren Handverletzung die komplette Saison aus und kann eventuell gar keinen Handball mehr spielen. „Wir wünsche ihm privat alles Gute. Dadurch fehlt es am Kreis und auch im Deckungszentrum war er auch fest eingeplant. Das ist ein herber Verlust“, sagte Rademacher.

Der erste Härtetest der Spielzeit erwartet die Delmenhorster am kommenden Spieltag. Dann reisen die Rademacher-Mannen zum Drittliga-Absteiger SG VTB/Altjührden. Der HSG-Coach spielte in der 90er-Jahren selbst in Varel und trainierte die Mannschaft später auch. „Wir können da nach dem Heimsieg jetzt ohne Druck antreten. Aber mitnehmen wollen wir da natürlich schon etwas“, blickte Rademacher voraus.