Heino Horstmann entdeckte spät seine Leidenschaft für die gelbe Filzkugel. Erst mit Anfang 30 schlug er zum ersten Mal auf – weil er bei seinem eigentlichen Lieblingssport Handball an den Ostertagen bei einem Turnier einen Ellbogen abbekam und dabei zwei Zähne verlor. Damit war die Ära Handball als Spieler beendet. Er widmete sich fortan dem „weißen Sport“ beim Tennisverein DLW. Wie auch beim Handball zeigte sich Horstmanns sportliches Naturtalent: In den kommenden Jahrzehnten gewann er viele Pokale und spielte in ganz Europa. An diesem Sonntag wird Heino Horstmann 80 Jahre alt.

Sein Berufsleben verbrachte der Delmenhorster in verschiedenen Positionen bei der Deutschen Bahn. Diese stellte eine Nationalmannschaft sowohl beim Handball als auch beim Tennis. Horstmann gehörte nicht nur zu den besten Handballern in Delmenhorst und im Raum Bremen, sondern eben auch bundesweit bei der Deutschen Bahn. So agierte er als Spieler und später als Kapitän und Trainer der Eisenbahner-Nationalmannschaft und spielte diverse Europameisterschaften. Eine besondere Ehre: „Nervös vor den Matches war ich nie, aber wenn die deutsche Nationalhymne lief, war ich immer ergriffen. Das ist ein besonderes Gefühl, obwohl ich sie rund 50-mal vor Spielen gehört habe“, schildert Horstmann. Meistens landete die bundesdeutsche Auswahl auf dem vierten Platz, die drei bestplatzierten Teams stellte der Ostblock. Diese boten immer wieder Spitzenspieler auf, die nur offiziell bei der Eisenbahn arbeiteten – es war und ist ein offenes Geheimnis, dass das nicht immer der Fall war.

Aufschlag in Moskau

Auch beim Tennis repräsentierte Horstmann die BRD mehrfach, die wohl spannendste Reise führte ihn 1975 hinter den Eisernen Vorhang nach Moskau. Schon die Anreise im Leningrad-Express verlief aufregend, Horstmann hielt damals im Reisebericht unter anderem folgendes Gespräch fest: Mitten in der Nacht kam es zu einem Treffen zwischen einem der Spieler und einem Grenzbeamten der DDR. Spieler: „Kommen noch mehr Kontrollen bis Russland?“ Kontrolleur ohne Miene zu verziehen: „Sie meinen wohl die UdSSR.“ Spieler: „Wir machen da keinen Unterschied.“ Schweigen. Kontrolleur: „Sie sind wohl auch der Meinung, es gäbe nur einen deutschen Staat.“ Spieler: „Selbstverständlich, anders habe ich es nicht gelernt.“ Wieder Schweigen. Kurz darauf verließ der Kontrolleur ohne ein weiteres Wort das Abteil. „Ich glaube, unsere Blicke sprachen Bände“, erinnert sich Horstmann.

Zehn Tage verbrachten Horstmann und Co. in der Hauptstadt der Sowjetunion, absolvierten den Pflichtgang vom Grabmal des unbekannten Soldaten bis zum Lenin-Mausoleum und besuchten auch den Nationalzirkus – in welchem dem Sieg im Zweiten Weltkrieg über Hitler-Deutschland mit vielen Bildern gehuldigt wurde. Im Tennis reichte es am Ende zum zehnten Platz für die Deutschen. Bei einer 1:3-Niederlage gegen Italien holte Horstmann den einzigen Sieg, beim 4:0 gegen Finnland steuerte er einen weiteren bei. Am Ende setzte es noch ein 0:4 gegen Schweden, das Finale machten einmal mehr die Sowjetunion und die Tschechoslowakei unter sich aus. Auch im Einzel gab es nicht viel zu holen, Horstmann erreichte jedoch als einziger Deutscher die zweite Runde. „Da hatte ich aber auch Losglück“, sagt der Delmenhorster. Ins Viertelfinale schaffte es aus dem Westen nur ein Italiener, im Halbfinale standen vier Russen, berichtet Horstmann. „Aber ohne Zweifel war das mein großes Highlight als Tennisspieler“, meint er.

Qualifiziert hatte sich Horstmann für dieses Turnier, weil er bei der Deutschen Meisterschaft den dritten Rang erreicht hatte. „Das wurde bei den Eisenbahnern im Amtsblatt ausgeschrieben, und ich bin dann nach Essen gefahren und habe mitgespielt und am Ende das Spiel um Platz drei gewonnen. Danach kam einer der Verantwortlichen zu mir und fragte, ob ich einen Reisepass dabei habe. Ich hatte keine Ahnung, warum er das wissen wollte – und zwei Monate später habe ich dann schon in Moskau aufgeschlagen“, berichtet der Delmenhorster.

Besondere Gegner kreuzten Horstmanns Weg in den kommenden Jahren auf Wangerooge. Dort hatte sich der Delmenhorster eine Ferienwohnung angeschafft und organisierte insgesamt 25 Jahre lang ein großes Tennisturnier. Unter anderem traf er hier im Viertelfinale des Jahres 1991 auf den damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder und schlug diesen auf dem Weg zum Turniersieg. Später, Schröder war bereits Bundeskanzler, trafen sich die beiden auf der Promenade im spanischen Marbella wieder und vereinbarten ein Tennismatch – doch das Wetter verhinderte ein erneutes Duell. „Sonst hätte ich gegen einen Bundeskanzler gespielt, aber Ministerpräsident ist auch nicht schlecht“, erzählt Horstmann und lacht dabei. Diverse Showgrößen schlugen bei den Wangerooger Open auf. „Roberto Blanco war sehr gut“, erinnert sich der Delmenhorster.

In Delmenhorst und Umgebung holte Horstmann diverse Titel bei Stadt- und Bezirksmeisterschaften, spielte in der Altersklasse in der Regionalliga. In seiner Laufbahn wechselte er von DLW zum HCD (der später zu Blau-Weiß Delmenhorst wurde) und schlug zum Ende seiner Karriere für den Ganderkeseer Tennisverein auf. Hier war er in der Nordliga aktiv, bis er mit 63 Jahren sein letztes Punktspiel absolvierte. Fortan nahm er sich Zeit für Reisen, besuchte Amerika und Afrika und ging auf eine 100-tägige Weltreise auf dem Schiff. „Ich habe viel gesehen in der Welt“, sagt Horstmann.

Sein besonderes sportliches Talent führte den im Jahr 1941 geborenen Horstmann in viele Länder Europas, in der Region kennt er alle Sporthallen. Neben seinen Erfolgen im Tennis blickt er auch auf unzählige Siege und mehrere Aufstiege als Handballspieler und -trainer zurück: In der A-Jugend wurde er mit Bungerhof dreimal Bremer Meister und sicherte sich 1959 die Norddeutsche Meisterschaft. Bei den Herren feierte er mit Bungerhof auf dem Großfeld den Aufstieg in die Norddeutsche Oberliga, die damals höchste Spielklasse. Unter anderem kam es sogar zu einem Freundschaftsspiel mit Dukla Prag: „Das war damals die weltbeste Mannschaft mit dem weltbesten Torwart“, erinnert sich Horstmann. In diesem Spiel markierte er acht Treffer. Als Trainer führte er unter anderem Deichhorst zu mehreren Aufstiegen bis in die Oberliga, auch mit Nordenham, Hoykenkamp und dem SV Atlas vollbrachte er den Marsch bis in die Oberliga.

Für seine Leistungen erhielt Horstmann nicht nur Pokale und Urkunden, sondern von der Stadt Delmenhorst sowie dem Vorstand der Deutschen Eisenbahn auch die Ehrenmedaille für verdiente Sportler. „Alles in allem habe ich scheinbar viel richtig gemacht“, fasst Horstmann zusammen.