Die Aufsteiger des VfL Wildeshausen marschieren derzeit durch die Liga. Bislang haben sie alle sieben Saisonspiele gewonnen. (Ingo Möllers)

Delmenhorst/Wildeshausen. Während der Aufsteiger VfL Wildeshausen weiterhin durch die Volleyball-Oberliga pflügt und mit seinem siebten Sieg in Folge die Tabellenspitze erobert hat, schaut es bei der VG Delmenhorst-Stenum eher düster aus. Das Team von Trainerin Susanne Schalk dümpelt in der Abstiegsregion der Tabelle auf Platz acht herum.

VSG Ammerland II - VG Delmenhorst-Stenum 3:0 (25:12, 25:17, 25:18). Insgesamt scheint es nicht so richtig zu stimmen im Team des letztjährigen Drittplatzierten. Gegen den haushohen Favoriten hielt das Schalk-Team nur im ersten Satz so richtig mit. In der Crunchtime beim Stande von 19:19 veranlasste die Übungsleiterin einen taktischen Wechsel auf der Diagonalposition, was das komplette Team scheinbar aus dem Tritt brachte. Plötzlich wussten einige Spieler nicht mehr, wo und wie sie zu stehen hatten, was in Aufstellungsfehlern endete – die Gäste schenkten der VSG quasi zwei Punkte. Dadurch war der Satz weg, weil die Hausherren natürlich abgeklärt und routiniert die Situation ausnutzten und den Sack zumachten. Fortan war der Wurm im Spiel der Gäste, die scheinbar mit mentalen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten und so manche taktische Anweisung ihrer Trainerin nicht umsetzen konnten. „Eigentlich dachten wir, dass nach dem letzten Sieg gegen Wiesmoor bei uns endlich der Knoten geplatzt ist“, war Coach Susanne Schalk dann auch ziemlich enttäuscht über die mehr als dürftige Vorstellung ihres Teams. Die VSG Ammerland II bot dagegen eine ganz starke Leistung und selbst wenn sie mal eine Schwächephase hatte, schlugen die Delmestädter daraus kein Kapital. Zu sehr waren sie mit sich selbst beschäftigt.

Lediglich Libero David Rüdiger überzeugte mit seiner kämpferischen Einstellung. „Dave hat ganz viel geackert und uns im Spiel gehalten“, lobte Schalk ihren Abwehrchef. Aber auch Zuspieler Florian Doig, der den beruflich verhinderten Aaron Bode vertrat, rief eine solide Leistung ab, was aber letztlich dem Rest des schwachen Teams nicht half. Wenn es nun in zwei Wochen beim TV Bremen-Walle 1875 zum Duell der beiden Kellerkinder kommt, muss das Team der VG liefern und zwingend drei Punkte einfahren. Für Trainerin Susanne Schalk keine einfache Sache. In den verbleibenden Trainingseinheiten muss sie die richtigen Worte finden und auch die passenden Maßnahmen ergreifen, um aus dem Delmenhorster Aushängeschild wieder ein richtiges Team zu bilden, in dem Jeder für Jeden einsteht.

TG Wiesmoor - VfL Wildeshausen 0:3 (18:25, 15:25, 15:25). Gegen die Gastgeber hatte der VfL Wildeshausen noch eine Rechnung aus der Vorsaison offen, als man eine ziemliche Klatsche kassierte. Die Revanche kam prompt und schmerzvoll für die neu formierte junge Mannschaft aus Wiesmoor. Von Beginn an gaben die Gäste den Ton an und spielten druckvoll und variabel. Wegen zu vieler unnötiger Netzfehler des VfL-Blocks konnte sich das Team von Trainer Frank Gravel aber erst zur Satzmitte ein wenig absetzen und die Hausherren dazu zwingen, mehr Risiko in ihre Angriffe zu legen. Da diese dann aber reihenweise ins Aus gesetzt wurden, war der erste Satzgewinn dann doch eine klare Angelegenheit für den VfL. Auch im zweiten Durchgang bestimmten die Gäste das Spielgeschehen und hatten mit ihren Angreifern Linh Nguyen und Frederick Bartel vor allem über die Mitte immer wieder freies Feld vor sich.

In den dritten Abschnitt starteten die Gäste dann mit einem 0:4-Rückstand, weil die Konzentration kurzfristig nachließ. Danach aber wieder das gewohnte Bild: Der VfL trug aus einer sicheren Annahme heraus sein variables Angriffsspiel vor, dem die Hausherren nur wenig entgegenzusetzen hatten. Am Ende siegten die Schützlinge von Frank Gravel deutlich und auch in dieser Höhe völlig verdient. So kommt es diesen Sonnabend zum Spitzenduell mit dem TuS Bersenbrück, bei dem eine erste Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft fallen wird. Im Lager des VfL Wildeshausen wird zwar immer noch der Klassenerhalt als Saisonziel ausgegeben, doch mit Abstiegskampf haben die Wildeshauser nach den bisherigen Leistungen wahrlich nichts mehr zu tun. Eher könnte der Aufstieg in die Regionalliga demnächst ein Thema für die Huntestädter werden.

VG Delmenhorst-Stenum: Schröder, Sanders, Carus, Wahle, Rüdiger, Müller, Förstermann, Doig, Riewe, Hoffmann.

VfL Wildeshausen: Marco Backhus, Maik Backhus, Bartelt, F. Gravel, Schütte, Muhle, Dannemann, Mildes, Nguyen.