Österreichs U16 um Enes Tepecik (am Ball) setzte sich gegen Deutschland um Dion Ajvazi (hinten) und Brajan Gruda durch. (Janina Rahn)

Die Atmosphäre hatte ohne Frage eine besondere Note. Ein Düsternortstadion, das mehr als gut besucht war. Zwei Fußballmannschaften, die mit Einlaufkindern den Rasen betraten. Zwei Nationalhymnen, die gespielt wurden. Es war eben ein Ereignis der außergewöhnlichen Art, das am Mittwochabend in Delmenhorst anstand. Und außergewöhnlich ist in diesem Fall absolut positiv gemeint. Die U16-Nationalmannschaften von Deutschland und Österreich bestritten ein Freundschaftsspiel und lockten nicht weniger als 1314 Zuschauer ins Städtische Stadion.

Wenngleich es kein Pflichtspiel war, ging es doch ein Stück weit ums Prestige – wie das eben so ist, wenn die beiden Nachbarländer aufeinandertreffen. Am Ende durften die Österreicher jubeln. Luka Reischl stellte den Sieg für seine Farben mit dem einzigen Tor des Tages in der 55. Minute sicher. Darüber freute er sich selbstredend. Stichwort: Prestige. „Das ist schon cool, vor allem gegen den Nachbarn. Es ist immer etwas Besonderes, für das Nationalteam zu treffen“, meinte Reischl.

Letztlich wäre wohl ein Remis das gerechte Ergebnis gewesen. In der ersten Hälfte waren die Österreicher lange Zeit die spielbestimmende Mannschaft und hatten die größeren Chancen, während Deutschland zunächst nicht so richtig in die Partie fand. „In der ersten Halbzeit hat man gemerkt, dass sie sicherer im Zusammenspiel waren“, lobte DFB-Trainer Michael Prus den Kontrahenten. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Geschehen jedoch. Im zweiten Abschnitt habe seine Elf das Spiel im Griff gehabt, meinte Prus und hatte damit zweifelsfrei recht. Die deutschen Nachwuchskicker übernahmen nun nach und nach das Kommando und erarbeiteten sich diverse Möglichkeiten, die sie jedoch nicht verwerteten. „Diese Chancen muss man nutzen“, meinte Prus.

Österreich zunächst aktiver

Anfangs waren aber eben die Schützlinge von Hermann Stadler das aktivere Team. Die erste gute Möglichkeit hatte Rocco Vicol, der nach einem Pass von Reischl aus kurzer Distanz knapp vorbeizielte (9.). Das sollte für einige Zeit jedoch die einzige richtig gute Gelegenheit bleiben. Erst Mitte des ersten Durchgangs wurde es wieder gefährlich für die deutsche Defensive, die im Kollektiv klärte und so den Versuch von Enes Tepecik unterband (19.). Drei Minuten später zeigten die Österreicher eine schöne Kombination über die Stationen Reischl, Filip Ristanic und Tepecik, doch Letzterer schoss über das Tor.

Kurz darauf war es dann so weit. Deutschland kam zu seiner ersten Möglichkeit – und die hätte eigentlich genutzt werden müssen. Nach einem Zuspiel des auffälligen Samuel Bamba brachte Melkamu Frauendorf es fertig, die Kugel aus wenigen Metern über die Latte zu setzen (26.). Vor der Pause hatte Frauendorf noch eine weitere Chance, als er aus guter Position aber zu unplatziert abschloss, sodass Österreichs Keeper Matteo Bignetti keine Probleme hatte, den Ball zu halten (37.). Nach dem Seitenwechsel dauerte es keine zwei Minuten, ehe sich Mio Backhaus im deutschen Tor mit einer schönen Parade auszeichnete. Zwei Zeigerumdrehungen später war es erneut Frauendorf, der die DFB-Elf in Führung hätte bringen können, doch er zielte frei stehend knapp drüber. Relativ überraschend fiel dann die Führung für die Österreicher. Die deutsche Hintermannschaft verlor Reischl aus den Augen, der allein auf Backhaus zulief, ihn umkurvte und beim Abschluss kühlen Kopf bewahrte (55.).

In der Folge besaß Deutschland allein durch Maximilian Wagner zwei gute Möglichkeiten (61./65.). Eyüp Aydins Versuch landete an der Latte, nachdem ein Österreicher den Ball abgefälscht hatte (66.). Zudem reagierte Bignetti kurz vor Schluss stark gegen Moustafa Moustafa (79.). Letztlich belohnte sich Deutschland für den Aufwand nicht.

Weitere Informationen

U16-Freundschaftsspiel

Deutschland - Österreich 0:1 (0:0)

Deutschland: Backhaus - Mrosek, Brekner, Cisse, Canea, Aydin, Bamba, Ajvazi, Wagner, Gruda, Frauendorf (eingewechselt: Moustafa, Topp, Kade)

Österreich: Bignetti - Atiabou, M. Sahin, Baidoo, Vicol, Reischl, Kameri, Ristanic, Sattlberger, Scharmer, Tepecik (eingewechselt: Graf, T. Sahin, Hochreiter, Schwarz, Bajlicz, Wels, Galvan)

Tor: 0:1 Luka Reischl (55.) SEE