Die Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst mussten sich beim abstiegsgefährdeten FC St. Pauli mit einem Punkt zufriedengeben. Tatsächlich hätte die Elf von Trainer Claus-Dieter Meier auch ganz ohne Zähler nach Hause fahren können, erst vier Minuten vor dem Abpfiff gelang Neele Detken der Ausgleichstreffer zum 2:2 (1:1)-Endstand. „Im Grunde genommen ist das in Ordnung. Ich bin froh, dass wir das 2:2 überhaupt noch machen. Wir hätten die erste Halbzeit anders gestalten können“, meinte Meier. Seine Elf ging bereits nach fünf Minuten durch Julia Hechtenberg in Führung. Nachdem Anna Mirbach sich auf links durchgesetzt und Vivien Endemann bedient hatte, behielt diese die Übersicht und legte quer auf Hechtenberg. Doch das frühe Tor gab Jahn keinen Aufwind. Ganz im Gegenteil. „Manchmal fällt ein Tor auch zu früh. Dann lässt die Aufmerksamkeit nach. Wir haben uns von Pauli den Schneid abkaufen lassen“, bemängelte Meier. Die Gastgeberinnen unterbanden den Spielaufbau der Violetten und agierten sehr körperbetont – teilweise mit laut Meier sehr harten Fouls.

Nach 24 Minuten gelang den Hamburgerinnen dann auch der Ausgleich. Nach einem Ballverlust der Jahnerinnen im Mittelfeld spielte Pauli schnell auf die linke Jahn-Abwehrseite und brachte den Ball von dort aus in den Strafraum. Hier staubte Nina Philipp zum 1:1 ab. Das 2:1 für den FC in Durchgang zwei fiel ebenfalls nach einem Ballverlust der Meier-Elf im Mittelfeld. Wieder kam der Ball auf die linke Jahn-Abwehrseite, wieder legte Pauli das Leder zurück: Aus 16 Metern zimmerte Ann-Sophie Greifenberg das Spielgerät unhaltbar ins Netz (63.). Die Violetten stellten in der Abwehr um und erhöhten das Risiko – mit Erfolg. Nach Vorlage von Mirbach gelang Detken kurz vor Schluss der Ausgleich.