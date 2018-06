Baris Sarikaya (links) und der FC Hude feierten den Titel, Pascal Hoppe und der TV Jahn dagegen den Klassenerhalt. (Ingo Möllers)

Hude. Am Ende hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst: Marco Castiglione, Abteilungsleiter beim Fußball-Kreisligisten TV Jahn Delmenhorst, holte seine druckfrischen „Unabsteigbar“-Shirts hervor und verteilte diese an die Spieler. Trainer Arend Arends bekannte, dass er „Wochen zur Erholung“ brauche. Fünf Minuten zuvor hatte es derweil noch große Aufregung gegeben, weil der vorm leeren Tor einschussbereite Thomas Keilbach zurückgepfiffen wurde und Schiedsrichter Keno Rademaker stattdessen wegen eines unerlaubten Rückpasses auf Freistoß für Jahn entschied. Das wäre das 2:2 und damit der direkte Klassenerhalt gewesen. Im Gegenzug markierte Christian Nordbruch den 3:1 (2:1)-Endstand für den Meister FC Hude.

Zum Glück für die Delmenhorster leistete der TuS Heidkrug jedoch Schützenhilfe. Denn fast zeitgleich fiel am Bürgerkampweg das 3:1 für den TuS gegen die SVG Berne, damit konnte Jahn nicht mehr absteigen. In die 1. Kreisklasse muss dagegen Berne, das durch die abschließende Niederlage noch um zwei Plätze ans Tabellenende abrutschte. Mit 29 Punkten ist der Verein vermutlich eines der punktbesten Schlusslichter aller Kreisliga-Zeiten. Regulär ist auch der Ahlhorner SV (30 Zähler) nach 33 Jahren wieder in der Kreisklasse, da nutzte auch der 6:2 (1:1)-Sieg gegen den TSV Ippener nicht viel. Allerdings bleibt für Ahlhorn die Hoffnung, dass Ippener zeitnah aufgrund seiner immensen Personalsorgen zurückzieht. Das muss allerdings innerhalb von drei Tagen geschehen, wenn der TSV sich später entscheidet, zählt er schon als erster Absteiger der Saison 2018/19. Gerettet ist neben Jahn der SV Achternmeer mit 31 Punkten. Der „kleine“ SVA gewann gegen die Zweite des SV Atlas mit 3:1 und sicherte sich nach furioser Rückrunde das achte Kreisligajahr in Folge.

Ligareife bewiesen

Der TV Jahn wies im finalen Spiel noch einmal seine Ligareife nach, so wie es im Endspurt Standard bei den Violetten war. „Wir haben den Klassenerhalt geschafft, damit ist alles in Ordnung. Das habt ihr euch auch heute wieder knallhart erarbeitet“, sagte Arends seiner Mannschaft nach dem Spiel. In der Tat war es ein höchst engagierter Auftritt beider Teams, Hude ließ trotz feststehender Meisterschaft nichts schleifen. Aufgrund der besseren ersten Hälfte war der Erfolg durchaus verdient, zumal Jahn-Keeper Mario Lucka zum besten Mann auf dem Platz avancierte. Vor etwa 130 Zuschauern hatte Maik Spohler nach toller Ballannahme die erste Möglichkeit für Hude, scheiterte aber am im Herauslaufen bärenstarken Lucka (13.).

Für Hudes Tore war wieder einmal Torben Liebsch zuständig, der bei sechs Treffern Rückstand auf Zana Ibrahim (27 gegenüber 33) auch noch auf die Torjägerkanone schielte. Das 1:0 gelang Liebsch per Flugkopfball nach Linksflanke von Cüneyt Yildiz (17.), beim 2:0 hatte Spohler präzise auf Liebsch gepasst und der Torjäger schob cool ins lange Eck (31.). Der Ballverlust davor war Paul Leis unterlaufen, aber die Reaktion des chronisch an Knieschmerzen leidenden Akteurs war beispielhaft: „Als ich den Fehler gemacht habe, hatte ich so viel Adrenalin, da habe ich keine Schmerzen mehr gemerkt.“ Zur Linderung trug sicher auch der Anschlusstreffer von Artjom Prieb bei, der aus 32 Metern zum 2:1 traf (39.). Mit dem Halbzeitpfiff wurden dann auch die Freibier-Zapfhähne in Hude geöffnet. Wer zu lange wartete, verpasste jedoch eine Fülle von Chancen auf beiden Seiten. Die deutlich verbesserten Jahner hätten schon durch den frei durchlaufenden Dennis Geiger (47.) ausgleichen können. Ein Flugkopfball von Jan Adolph (54.) und noch mal Geiger, der zu lange zögerte (67.), hätten das 2:2 bedeuten können.

Jahn warf alles nach vorne, musste sich aber hinten wiederholt auf Lucka verlassen. Gegen Yannik Osterloh (55.) hatte der Keeper wieder rechtzeitig den Winkel verkürzt, die Parade beim Kopfball von Nils Sandau (62.) aus fünf Metern kommentierte Arends nur mit der Bezeichnung „Monster“.

In der 88. Minute waren sich Hudes Innenverteidiger Torben Hellemann und Simmert nicht einig. Simmert sprang mit der Hand zum unnötigen Rückpass, ließ den Ball jedoch vor die Füße von Keilbach fallen. Doch ehe der Stürmer ins verwaiste Tor einnetzte, ertönte der Pfiff wegen unerlaubten Rückpasses. „Da pfeift er uns das 2:2 weg“, schimpfte Arends.

Im Gegenangriff lenkte Alexander Sinn eine Hereingabe von Sandau an die Latte des eigenen Tores, Nordbruch brauchte nur noch zum 3:1 einschieben. Für Hudes Trainer Lars Möhlenbrock „ein guter Abschluss einer tollen Saison“. Von Arends fiel dagegen eine Riesenlast ab, schließlich wollte er nicht den ersten Abstieg in die Kreisklasse verantworten.