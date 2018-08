Nathalie Heeren (weiß) bereitete ein Tor vor und traf auch selbst. Dennoch verlor der TV Jahn gegen Holstein Kiel. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Eine unnötige 3:4 (2:1)-Heimniederlage mussten die Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst gegen Holstein Kiel hinnehmen. Eine Stunde lang beherrschten die Violetten die Begegnung, standen am Ende jedoch ohne Punktgewinn da. „Wir hätten früh den Sack zumachen müssen, die Chancen waren da“, monierte Trainer Claus-Dieter Meier.

Zu Beginn sah alles nach einem klaren Heimerfolg aus. Die Jahnerinnen dominierten die Partie und kamen bereits nach sieben Minuten zur ersten Großchance. Alleine vor dem Kasten agierte Neele Detken jedoch zu unentschlossen und kam nicht zum Abschluss, weil sie an Torfrau Lis Pirotton vorbeigehen wollte, dafür jedoch nicht mehr genug Tempo hatte. Nach der anschließenden Ecke scheiterte Anna Mirbach mit einem satten Schuss an der Kielerin. Es war nur eine Frage der Zeit, bis zum ersten Tor: Nathalie Heeren setzte das Leder noch an den Pfosten, doch Detken stand im Strafraum richtig und versenkte den Abpraller problemlos zur 1:0-Führung (15.).

Die Meier-Elf spielte weiter munter nach vorne, kam immer wieder zu Chancen. In Minute 22 übersprintete Detken auf Rechtsaußen problemlos Jule Ziegler und legte zu Mirbach ab. Diese drehte sich im 16-Meter-Raum um ihre eigene Achse und passte weiter auf Heeren, die problemlos zum 2:0 einschob. Die Gäste hatten außer ein paar harmlosen Abschlüssen aus sehr großer Distanz keine Torannäherungen. Bis zur 31. Minute: Die Jahn-Abwehr verschätzte sich bei einem eher planlos geschlagenen Ball aus dem Mittelfeld. Lisa Wippich nahm das Geschenk, plötzlich frei im Strafraum zu stehen, dankend an und schob zum 1:2 ein (31.).

Nach Wiederanpfiff neutralisierten sich die Mannschaften zunächst, doch dann entdeckte Kiel ein simples Mittel: flache Bälle in die Schnittstellen der Viererkette. Die schnelle Lina Staben nutzte einen solchen Pass in Minute 57. Alleine vor Magdalena Flug tunnelte sie die Jahn-Keeperin zum 2:2. Nur eine Minute später profitierte Staben von einen kapitalen Bock Carmen Höpoltseders. Sie blockte den Passversuch von Jahns Linksverteidigerin, ging dann an dieser ebenso locker vorbei wie an Lynn Janning und vollendete aus gut zehn Metern mit links zum 3:2 für Holstein. Die Delmenhorsterinnen wirkten geschockt. Mehrfach brach Staben auf rechts durch und bediente die Mitspielerinnen. Anna Selk vergab noch eine Großchance (61.), Wippich schob jedoch aus einem Meter ins leere Tor zum 4:2 (73.) ein. Die Violetten gaben nicht auf. Mirbach wurde zu Fall gebracht, den fälligen Elfmeter verwandelte Julia Hechtenberg zum 3:4 (79.). Zu größeren Chancen kamen die Jahnerinnen jedoch nicht mehr.