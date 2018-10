Jahn-Kapitän Aaron-Melvin Dixon netzte gegen den VfL Wildeshausen dreimal ein. In dieser Saison hat er nun insgesamt schon sechsmal getroffen – die Krandelkicker haben überhaupt erst sieben Tore erzielt. (Ingo Möllers)

Wildeshausen. Das A-Junioren-Derby zwischen dem VfL Wildeshausen und dem TV Jahn hat den erwarteten Verlauf genommen: Der 7:0 (3:0)-Auswärtssieg der Violetten war der fünfte Erfolg im sechsten Spiel, nur gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter VfL Stenum mussten die Delmenhorster Kicker eine knappe Niederlage akzeptieren. Und Wildeshausen? Das Schlusslicht war erneut chancenlos und steht auch nach acht Spielen noch mit leeren Händen da. Der Grund: „Wir haben nur einen Spieler aus dem älteren Jahrgang, der seinen Mann steht. Der Rest findet nicht statt. Und die Spieler, die aus der B-Jugend hochgekommen sind, brauchen noch Zeit“, erklärte VfL-Trainer Maximilian Iken das Dilemma.

Dazu kommt die gute Form der Jahner, denen man die drei Wochen Herbstpause nicht anmerkte. „Auch wenn es vermeintlich nur gegen Wildeshausen ging, haben die Jungs sofort Gas gegeben“, lobte Jahn-Coach René Rohaczynski. „Wir müssen nach oben und wir wollen nach oben. Die Effekte durch das Training sind sichtbar, wir werden gefühlt immer besser.“ Der mittlerweile eroberte sechste Platz soll noch nicht das Ende sein. Für Erheiterung auf der einen und Verwunderung auf der anderen Seite sorgte derweil die 2:3-Niederlage des TuS Heidkrug beim bis dato sieglosen TuS Eversten. Jahn robbte sich dadurch bis auf zwei Punkte an den Lokalrivalen heran, während Wildeshausen den Anschluss immer mehr verliert.

Jahn macht kurzen Prozess

Bereits nach zwölf Minuten war im Krandel eine Vorentscheidung gefallen. Nach Standardsituationen sind die Violetten sehr gefährlich, da wird immer wieder der kopfballstarke Pascal Sroka gesucht. Den ersten Eckball von Enrico Köhler versenkte Sroka gleich zum 0:1 (6.). Außerdem wurde die VfL-Fünferkette immer wieder über außen überrumpelt. Sei es durch Hinterlaufen der Jahn-Außenverteidiger oder durch lange Diagonalpässe. Das 0:2 (12.) leitete Henning Paul mit einem weiten Ball auf Aaron-Melvin Dixon ein, der locker den zweiten Treffer besorgte. Erst mit dem Rückstand bekam der VfL etwas mehr Zugriff, zudem ging Jahn-Stürmer Hannes Havekost zunächst etwas schludrig mit seinen Chancen um. So lag in der 40. Minute der Anschluss in der Luft. Tjerk-Lasse Tappe steuerte blank auf Jahn-Keeper Florian Kroeger zu, der geschickt den Winkel verkürzte und den Nachschuss von Matthias Holtmann mit den Fingerspitzen noch an die Latte lenkte. Bitter für den VfL, dass im Gegenzug das 0:3 fiel. Wieder ein langer Ball von Paul, wieder war Dixon zur Stelle (41.).

Wenn das Selbstvertrauen sowieso im Keller ist, sind solche Aktionen natürlich nicht hilfreich. Jahn nutzte das zum 0:4, diesmal blieb Havekost beim Steilpass von Ali Aluclu eiskalt (53.). „Danach haben wir für ein paar Minuten die Ordnung und den Zugriff verloren, ansonsten waren wir sehr souverän“, sagte Rohaczynski, der über diese kurze Schwächephase jedoch hinwegsehen konnte. Zumal seine Schützlinge einen Doppelschlag folgen ließen, der den Trainer mit der Zunge schnalzen ließ. Zunächst knallte Aluclu volley aus 16 Metern eine Flanke von Onur Erol in die Maschen (68.), kurz nach dem Wiederanstoß umkurvte Havekost halb Wildeshausen plus Torwart und schob zum 0:6 ein. Den Schlusspunkt setzte Kapitän Dixon nach einer Halbfeld-Flanke von Erol (75.).

Das Resultat ging auch in dieser Höhe in Ordnung, zumal Lennard Reske noch die Latte traf. Jahn blieb seiner aktuellen Schlagzahl treu und erzielte jetzt schon 27 Treffer in den vergangenen sechs Partien. Gegen die mittlerweile überholten Tabellennachbarn JSG Wardenburg und SG DHI Harpstedt will Rohaczynski nachlegen, während Iken die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat. „Gegen Rastede beginnen nächste Woche die Spiele, wo wir punkten müssen.“