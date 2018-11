Claus-Dieter Meier war mit dem Auftritt seiner Elf in Kiel zufrieden. (Möllers)

Kiel. Einen besseren Jahresabschluss hätten sich die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst nach dem verkorksten Regionalliga-Start kaum wünschen können: Dank des 3:1 (1:1)-Auswärtssieges bei Holstein Kiel überwintern die Violetten auf dem dritten Rang der Nordstaffel. „Jetzt schauen wir drei Monate auf die Tabelle und sind Dritter. Das ist positiv. Wenn du auf Platz acht oder neun überwinterst, musst du gleich unbedingt gewinnen. Langfristig war der Sieg sehr wichtig“, meinte Jahn-Coach Claus-Dieter Meier.

Letztendlich war der Erfolg auch verdient, denn gerade in der zweiten Hälfte lieferten die Delmenhorsterinnen offensiv wie auch defensiv eine gute Leistung ab. Dabei mussten die Gäste gleich in der dritten Minute den ersten Schock verdauen: Lina Staben setzte sich auf der Außenbahn durch und brachte den Ball in die Mitte des Jahn-Strafraums. Die Kielerin Madita Thien musste nur noch den Fuß hinhalten – 1:0 für Holstein. „Wir hatten genau das angesprochen. Wir wollten den Gegner keinesfalls so in Gang bringen“, sagte Meier. Seine Elf erholte sich jedoch schnell und schnupperte durch Maryam Matta und Vivien Endemann am Ausgleich. Der fiel dann in der 15. Minute: Endemann flankte den Ball an den Holstein-Fünfmeterraum. Bevor Matta einnicken konnte, bugsierte Luiza Zimmermann den Ball ins eigene Netz. Mit einem 1:1 ging es in die Pause, ein bis dato gerechtes Remis laut Meier.

Nach Wiederanpfiff spielten die Jahnerinnen weiter munter nach vorne. Sie wollten mehr als nur einen Punkt, die starke Holstein-Schlussfrau verhinderte die Führung jedoch mehrmals. In Minute 56 war sie dann allerdings machtlos, als Julia Hechtenberg den Ball mit dem Außenrist in den Winkel schoss. Meier: „Der Gegner war danach durcheinander.“ Seine Elf nutzte das. Nach einem Steilpass von Matta brachte Endemann das Leder problemlos im Holstein-Gehäuse unter (63.).

Im Anschluss drückte Kiel, doch Jahn verteidigte gut und konnte sich notfalls auf Torhüterin Magdalena Flug verlassen. Meier: „Sonst kassieren wir in solchen Situationen ja mal gerne ein Tor. Diesmal war das souverän gemacht von unserer Abwehr.“