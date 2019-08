Buchholz. Die Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst sind in die zweite Runde des Niedersachsenpokals eingezogen. Die Elf von Trainer Claus-Dieter Meier setzte sich mit 7:0 (2:0) beim klassentieferen Oberliga-Aufsteiger Buchholzer FC durch. Der Trainer der Violetten war mit dem Auftritt jedoch nicht rundum zufrieden und haderte vor allem mit der ersten Stunde. Bis dahin führten die Delmestädterinnen nur mit 2:0. „Wir waren überlegen, haben aber die Tore nicht gemacht. Fällt dann ein Gegentreffer, kann so eine Partie auch mal kippen“, meinte Meier. Letztlich gewannen die Gäste jedoch standesgemäß.

Rund eine Viertelstunde war gespielt, als Neele Detken das 1:0 für die Delmenhorsterinnen erzielte (14.). Es dauert dann bis zur 36. Minute, ehe Gesa Bücking auf 2:0 erhöhte. „Wir hätten früher in Führung gehen können und den Vorsprung vor der Pause ausbauen müssen. Wenn man hier nur mit 2:0 führt, gefällt einem das als Trainer natürlich nicht. Es war nicht optimal, was wir in der ersten Halbzeit gemacht haben“, sagte Meier. Und auch mit den folgenden 15 Minuten war er nicht zufrieden. „Bis zum 3:0 war unsere Chancenverwertung schlecht, die nötige Konzentration beim Abschluss war nicht da, was im ersten Spiel der Saison aber auch durchaus normal ist“, sagte Meier. Weil auch die Gäste ihre eine Großchance zum 1:2 nicht nutzen, wurde es nicht mehr eng für die Violetten. Nadine Poppen besorgter das vorentscheidende 3:0 (65.). In der Folge erzielten die eingewechselten Pia von Kosodowski (6:0/80.) sowie Maryam Matta (73./78./82.) weitere Treffer zum 7:0.

Welche Aussagekraft diese Partie für den Regionalligaauftakt kommende Woche hat, weiß Meier nicht. „Wir spielen da gegen Hannover 96, das mittelfristig in die Bundesliga will. Dazu kommen in den ersten vier Wochen noch Partien gegen Werder Bremen II und den Hamburger SV. Das ist ein sehr schwieriges Auftaktprogramm. Erst danach werden wir sehen, wo wir stehen“, blickte er voraus.