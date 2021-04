Jahn-Coach Jörg Beese kann seinen Spielerinnen beim eingeschränkten Training derzeit nur aus der Ferne zuschauen. (Björn Hake)

Ganz offiziell ist es noch nicht, aber dass die Saison 2020/21 in der Fußball-Regionalliga Nord der Frauen abgebrochen wird, steht so gut wie fest. Einen entsprechenden Beschluss hat der zuständige Ausschuss des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) nach einer gemeinsamen Videokonferenz mit den Vereinen gefasst. Die endgültige Entscheidung fällt das NFV-Präsidium (wir berichteten).

Für die Frauen des TV Jahn Delmenhorst war die Spielzeit somit höchstwahrscheinlich von kurzer Dauer. In der Liga absolvierten sie lediglich vier Partien, holten einen Sieg und kassierten drei Niederlagen. Die letzte Begegnung wurde Ende Oktober angepfiffen. Im Dezember schieden sie schließlich noch in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den Walddörfer SV aus der Parallelstaffel aus.

Der Abbruch der Saison bedeutet für das Team von Trainer Jörg Beese, dass es bereits die kommende Spielzeit ins Auge fasst. „Für uns heißt das im Endeffekt, dass wir voll in der Planung für die nächste Saison sind“, berichtet der Jahn-Coach. Bei der Videokonferenz habe es schon mal eine vorsichtige Prognose gegeben: Mitte August könnte die Spielzeit 2021/22 möglicherweise beginnen. „Wir versuchen, so gut es geht eine Grobplanung zu machen. Das ist natürlich alles im Moment etwas schwierig“, sagt Beese. Bei einem Saisonstart Mitte August würde er mit seiner Mannschaft aufgrund der langen Pause gerne Anfang Juni mit dem richtigen Training beginnen. Um wieder fit für den Spielbetrieb zu werden, sei eine Vorbereitung von acht Wochen nötig, rechnet Beese vor.

Zuletzt standen die Violetten immerhin schon dreimal wieder am Blücherweg auf dem Platz – wenn auch unter strengen Auflagen. Das Training, wenn man es so nennen will, läuft wie folgt ab: Die drei Plätze müssen jeweils geteilt werden, sodass sechs Hälften entstehen. In diesen dürfen sich die Fußballerinnen jeweils in Zweiergruppen aufhalten. Körperkontakt ist nicht erlaubt, aber Dinge wie Flanken, Torschüsse und Kopfbälle sind möglich. „Übungsformen gibt es dafür zur Genüge“, sagt Beese. Dennoch seien die Einheiten in dieser Form sehr aufwendig. Hinzu komme, dass die Trainer nicht auf den Platz dürfen, sondern das Geschehen aus der Ferne beobachten müssen und dementsprechend nicht eingreifen können. Obwohl es viel zu korrigieren gäbe, wie Beese anmerkt. „Die lange Pause merkst du sofort. Die einfachsten Dinge klappen nicht“, schildert der Trainer. „Aber zumindest haben die Mädels mal ein bisschen den Ball gesehen.“

Schädlinge auf dem Platz

Aktuell können die Delmenhorsterinnen wieder nicht trainieren, da es auf dem Platz Schädlinge gibt. Diese würden derzeit seitens der Stadt bekämpft, berichtet Beese und fügt hinzu: „Wir hoffen, dass das schnell geht.“ Dann will er mit seinem Team wieder auf den Rasen zurückkehren und wenigstens das erlaubte Zweier-Training fortführen. Daran haben laut Beese auch die Spielerinnen großes Interesse. Möglich seien die Einheiten aktuell nur sonntags, da sonnabends viele arbeiten müssten und unter der Woche überall Flutlicht notwendig wäre. Letzteres Problem würde zwar allmählich durch die längeren Tage wegfallen, „aber es gibt ja auch andere Mannschaften“, weiß Beese. Daher sei vor allem der Sonntag die realistische Variante.

Was die Planung für die kommende Saison betrifft, will der TV Jahn auf jeden Fall noch einen großen Sichtungstag für interessierte Spielerinnen veranstalten – nicht nur für das Regionalliga-Team, sondern auch für die U23. „Das soll irgendwann zwischen Anfang Mai und Mitte Juni passieren. Wir hoffen, dass wir das hinbekommen“, sagt Beese. Auch auf den Jugendbereich wollen die Violetten den Fokus richten, und zwar nicht nur für die nächste Spielzeit. Hier wolle man langfristig weiter nach oben kommen, um den Übergang zu den Frauen zu erleichtern, erklärt der Coach. „Wir haben das Ziel, bei den ganz Jungen anzufangen und Talente-Teams aufzubauen, die über Jahre zusammenbleiben und punktuell ergänzt werden“, skizziert Beese die Vorstellungen des Vereins.

Mit Blick auf die erste Mannschaft müsse man bedenken, dass bei den Spielerinnen immer mal Veränderungen anstünden. Bei einigen sei noch nicht klar, wo sie studieren werden, andere wollten sich beruflich weiterentwickeln und hätten daher nicht mehr so viel Zeit. „Man muss schauen, dass man sie ersetzen kann. Du kannst nicht immer aus der hohlen Hand planen“, verdeutlicht Beese. Der TV Jahn will sich daher bei den Juniorinnen breiter und besser aufstellen. Es hätten auch schon Akteurinnen aus dem Regionalliga-Team ihr Interesse bekundet, den Nachwuchsbereich künftig zu unterstützen. „Wir führen Gespräche, wer mit wem am besten etwas machen kann“, erklärt Beese. Das alles werde sich aber noch über die nächsten fünf, sechs Wochen hinziehen.