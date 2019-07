Die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst haben in einem Testspiel gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck einen Kantersieg gefeiert. Der Regionalligist machte es sogar zweistellig. Mit 11:0 (4:0) zerlegte er den Gastgeber aus der Landesliga Lüneburg.

Schon nach knapp 20 Minuten hatten die Violetten die Partie im Grunde entschieden. Innerhalb kurzer Zeit sorgten Gesa Bücking (13.), Julia Hechtenberg (15.) und Pia von Kosodowski (18.) für einen deutlichen Vorsprung. Noch vor der Pause legte Hechtenberg ihren zweiten Treffer nach (35.). Mit dem ersten Tor im zweiten Durchgang machte sie ihren Dreierpack perfekt (57.). Anschließend ging es praktisch im Minutentakt weiter. Bücking (65.), Denise Hasselbring (67.), Neele Detken (70./74.) und von Kosodowski (71./82.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Mit Bücking und von Kosodowski präsentierten sich zwei Neuzugänge in Torlaune. „Ebenfalls ihr erstes Spiel machte Torhüterin Janella Rogowski Quesada, die bei den wenigen Situationen ihre Klasse zeigen konnte“, lobte Jahn-Trainer Claus-Dieter Meier. Ziele des Tests seien die Integration der neuen Akteurinnen in die Spielabläufe sowie Positions- und Systemwechsel gewesen. Die Vorgaben habe seine Elf gut umgesetzt, befand Meier. Die nächste Partie bestreitet sein Team bereits an diesem Dienstag ab 19.30 Uhr beim SV Brake.