Sandra Göbel (am Ball) und die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst müssen ihre Leistung im Vergleich zum jüngsten Ligaspiel steigern. (INGO MÖLLERS)

Was den Sport betrifft, geht bereits an diesem Wochenende nicht mehr viel. Im Grunde fast gar nichts. Doch die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst halten die Fahne hoch. Sie empfangen in der zweiten Runde des DFB-Pokals den Walddörfer SV und wollen unbedingt weiterkommen, um die Chance zu wahren, in der dritten Runde auf einen namhaften Gegner zu treffen. Die Partie beginnt am Sonntag um 13 Uhr im Düsternortstadion. Zuschauer sind nicht erlaubt.

Wenn die Jahn-Frauen ihr Ziel erreichen wollen, wäre es vorteilhaft, einen stärkeren Auftritt hinzulegen als am vergangenen Wochenende in der Regionalliga. Da unterlagen sie dem Osnabrücker SC mit 1:3 und verärgerten ihren Trainer. „Das, was wir da gezeigt haben, war wirklich schlecht“, urteilte Jörg Beese nach der dritten Niederlage im vierten Saisonspiel. Der Coach vermisste die nötige Einsatzbereitschaft bei seinen Schützlingen.

Im Pokal soll nun alles besser werden. Der Gegner wird Beeses Einschätzung nach dem jüngsten Kontrahenten ziemlich ähneln. „Ich erwarte, dass sie genauso spielen werden. Sie werden um jeden Zentimeter kämpfen“, meint der Trainer der Delmenhorsterinnen. Er kenne die Walddörferinnen noch von früher. „Sie haben sich nicht viel verändert, die gleiche Spielweise wie Osnabrück, die gleiche Laufbereitschaft, den gleichen Einsatzwillen.“ Allerdings hat Beese beim WSV auch Schwächen ausgemacht. „Da muss man gucken, dass man die zu greifen bekommt.“ Alles in allem rechnet er mit einer schwierigen Aufgabe. „Ein Spaziergang wird das nicht. Die wissen auch, dass sie wahrscheinlich nie wieder so eine große Chance auf die dritte Runde bekommen werden.“ Gleiches gelte aber natürlich für sein Team.

Gäste dürfen in die Kabine

Dass das Duell im eigenen Stadion auf Naturrasen ausgetragen werden kann, sieht Beese als Vorteil an. „Ich denke mal, für die Mädels ist es besser, wenn sie auf ihrem gewohnten Platz spielen.“ Auf der anderen Seite habe seine Mannschaft jedoch auch einen Nachteil. Während die Gäste und das Schiedsrichter-Gespann sich umziehen und in die Kabine dürfen, müssen die Gastgeberinnen und ihr Coach draußen bleiben. Die Stadt Delmenhorst hat ja eigentlich angeordnet, dass die Umkleiden und Duschen in den Sportstätten nicht genutzt werden dürfen, doch für das DFB-Pokalspiel gibt es nun eine Ausnahme. Nur eben nicht für das Heimteam. „Ich wundere mich sehr darüber“, sagt Beese. Unter Hygiene verstehe er etwas anderes, „aber es ist so entschieden worden.“ Seine Spielerinnen müssten das Drumherum ausblenden. Volle Konzentration auf die Partie ist angesagt.

Der Walddörfer SV ist in der Parallelstaffel der Regionalliga Nord aktiv. Der Saisonstart verlief für die Hamburgerinnen mäßig. Zum Auftakt unterlagen sie bei Hannover 96 mit 1:3, dann gewannen sie mit dem gleichen Ergebnis gegen Holstein Kiel. Zuletzt mussten sie sich dem TuS Büppel mit 2:3 geschlagen geben. „Sie werden ihre Niederlage mit Sicherheit abgehakt haben und sich voll auf das Pokalspiel fokussieren“, vermutet Jörg Beese und stuft die Chancen insgesamt auf 50:50 ein.