Die Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst haben ihre Aufgabe in der Vorrunde des Niedersachsenpokals 2020/21 gemeistert. Das Team von Trainer Jörg Beese setzte sich beim TuS Büppel klar mit 6:1 (2:1) durch. Lea Bultmann (14.) und Nathalie Heeren (22.) brachten die Violetten mit 2:0 in Führung, ehe Emily Schmolke für die Gastgeberinnen verkürzte (25.). Nach dem Seitenwechsel schraubten die Delmenhorsterinnen das Ergebnis in die Höhe. Heeren (55.), Julia Hechtenberg (69./84.) und Olivia Kulla per Elfmeter (77.) markierten die weiteren Treffer. In der ersten Runde gastiert Jahn am Sonnabend, 29. August, beim FC Geestland.