Beim TV Jahn um Nathalie Heeren (rechts) lief in Meppen wenig zusammen. (MÖLLERS)

Für die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst wird es in der Tabelle der Regionalliga Nord allmählich etwas ungemütlich. Das Team von Coach Claus-Dieter Meier kassierte mit dem deutlichen 0:4 (0:3) bei der Zweitvertretung des SV Meppen die sechste Niederlage im zehnten Saisonspiel und hat nun nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang.

Die Partie begann für die Gäste denkbar schlecht. Gerade mal acht Minuten waren absolviert, als Finja Sasse den SVM in Führung brachte. Nach einem Pass in die Schnittstelle schloss sie aus zehn Metern zum 1:0 ab. Es war der Auftakt einer gebrauchten Halbzeit für die Delmenhorsterinnen, die in der 22. Minute den zweiten Treffer kassierten. Nachdem sie eine Ecke kurz abgewehrt hatten, ging der erste Versuch der Meppenerinnen noch an den Pfosten, der Nachschuss von Sabrina Schmitz landete jedoch im Netz. „Das ging ganz schnell. Wir konnten das nicht vernünftig abwehren“, kommentierte Meier.

Noch vor der Pause legten die Gastgeberinnen das 3:0 nach. Ein Freistoß prallte von der Latte ab, Toma Ihlenburg war aus fünf Metern Entfernung per Kopf zur Stelle (37.). Besonders bitter für die Jahn-Frauen: Sieben Minuten vorher hatte Nathalie Heeren die große Chance, den Anschluss herzustellen, doch sie verschoss einen Elfmeter, nachdem sie selbst gefoult worden war. „Wenn der reingeht, sieht es anders aus“, meinte Meier.

So war die Hypothek zur Pause zu groß. Jahn stellte nun auf drei Spitzen um und kam auch zu mehr Chancen, doch Nadine Poppen und Neele Detken vergaben ihre Möglichkeiten. Der Schlusspunkt blieb Meppen vorbehalten – und er passte aus Sicht der Delmestädterinnen irgendwie zu diesem misslungenen Tag. Torhüterin Jannika Ehlers wurde im Fünfmeterraum angespielt, reagierte aber zu spät und schoss SVM-Akteurin Yvet de Leeuw an, von der das Spielgerät ins Netz sprang (90.).

„Wir sind auf einen hoch motivierten Gegner getroffen, der sehr stark gespielt hat“, berichtete Meier. Meppen habe seine Elf vor allem im ersten Durchgang gezwungen, in der Defensive zu bleiben. „Der Druck war sehr groß“, sagte er. Weiter geht es für sein Team am 1. Dezember mit einem wichtigen Auswärtsspiel. Die Violetten treten bei der TSG 07 Burg Gretesch an, die mit zwei Zählern weniger den ersten Abstiegsplatz belegt.