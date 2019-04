Die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst haben es verpasst, in der Tabelle der Regionalliga Nord einen Sprung nach oben zu machen: Bei der Reserve des SV Meppen verlor die Elf von Trainer Claus-Dieter Meier mit 0:2 (0:2) und blieb damit auf Platz sieben kleben. Die Gastgeberinnen rückten dagegen auf den fünften Rang vor. „Meppen hat verdient gewonnen. Das war ein starker Gegner, aber das wussten wir schon vorher“, sagte Meier. Vor allem die schnellen Stürmerinnen der Gastgeberinnen bereiteten den Violetten große Probleme. Sie hatten arge Schwierigkeiten, diese Spielerinnen zu halten. „Meppen hat von Anfang an viel Druck gemacht und sehr offensiv gespielt“, berichtete der Jahn-Coach weiter.

Nachdem TV-Torhüterin Jannika Ehlers zu Beginn einige Eins-gegen-eins-Situationen gut entschärft hatte, war sie in Minute 28 jedoch machtlos. In der Vorwärtsbewegung verloren ihre Vorderleute den Ball, Meppen schaltete blitzschnell um. Aus 18 Metern schoss Pia Flottemesch das Spielgerät ins untere Eck. „Wir dürfen den Ball nicht verlieren und müssen versuchen, den Schuss abzublocken“, meinte Meier. Noch vor der Pause erhöhten die Gastgeberinnen auf 2:0. Der Treffer fiel dabei nach einem ähnlichen Muster wie der erste: Nach einem Eckball setzte Jahn selbst zum Konter an, verlor das Leder jedoch. Meppen spielte schnell einen Pass in die Schnittstelle, Velislava Dimitrova schoss den Ball unhaltbar ins obere Eck (41.).

Nach der Pause setzte Jahn alles auf eine Karte und drängte auf den Anschlusstreffer. Dieser fiel jedoch nicht. „Wir hatten unsere Chancen, der Gegner allerdings auch. Gerade weil wir aufgemacht haben, hat unsere Torhüterin einige Eins-gegen-eins-Situationen zu lösen gehabt“, berichtete Meier. Jahn-Stürmerin Vivien Endemann hatte zwei Möglichkeiten zum Anschluss: In Minute 50 flog ihr Schuss am Tor vorbei, in Minute 65 brachte sie den Ball nach Zuspiel von Julia Hechtenberg aus etwa fünf Metern nicht im gegnerischen Gehäuse unter. „Es sollte nicht sein. Wenn man gegen Meppen kein Tor schießt, kann man es auch nicht nervös machen“, sagte der Jahn-Coach.