Nathalie Heeren (am Ball) unterlag mit ihrem TV Jahn dem HSV. (INGO MÖLLERS)

Die Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst sind mit einer Niederlage ins Pflichtspieljahr gestartet. Das Team des zum Saisonende scheidenden Trainers Claus-Dieter Meier unterlag beim Hamburger SV mit 0:2 (0:1). „Im Endeffekt war es verdient. Der Gegner hatte mehr Spielanteile“, sagte Meier, der sich insgesamt mit der Leistung seiner Schützlinge jedoch nicht unzufrieden zeigte. Sie hätten gut dagegengehalten, meinte der Jahn-Coach.

Die Gäste mussten in der Hansestadt einen frühen Rückschlag verkraften. Bereits nach sieben Minuten markierte Sarah-Vanessa Stöckmann den Führungstreffer für den HSV. „Die Mannschaft hat das aber gut weggesteckt“, lobte Meier. In der Offensive lief es allerdings nicht wie gewünscht. „Es war der berüchtigte letzte Pass, der nicht angekommen ist“, schilderte der Übungsleiter der Delmenhorsterinnen. In der Halbzeitpause nahmen sich die Jahn-Frauen vor, weiter ruhig zu bleiben. Nach dem Seitenwechsel wurden sie dann auch stärker. Eine richtig gute Torchance sprang für die Meier-Elf jedoch nicht heraus. So machten die Hamburgerinnen gut zehn Minuten vor dem Abpfiff den Deckel drauf. Alina Jolin Naima Siegel vollendete einen schön vorgetragenen Angriff zum 2:0 (79.). Jahn hatte in der 89. Minute noch mal per Freistoß die Chance zu verkürzen, doch der Ball ging knapp daneben.

Letztlich fehlte den Delmestädterinnen die nötige Offensivpower – nicht zuletzt, weil sie auf die privat verhinderte Neele Detken verzichten mussten. In der Tabelle belegen sie weiterhin mit 15 Zählern den siebten Platz. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt zwar nur drei Zähler, allerdings hat Jahn auch ein Spiel weniger absolviert als der dort rangierende SV Meppen II.

Weitere Informationen

Hamburger SV - TV Jahn Delmenhorst 2:0 (1:0)

Delmenhorst: Ehlers – Poppen, Fahlbusch, Heeren, von Kosodowski, Hechtenberg, Haar, Göbel, Matta, Matzdorf (69. Kastens), Bücking

Tore: 1:0 Sarah-Vanessa Stöckmann (7.), 2:0 Alina Jolin Naima Siegel (79.) SEE